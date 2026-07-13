Стартовал прием заявок на VII Всероссийскую общественную премию «Гордость нации – 2026»

Фото: Ассамблея народов России.

В 2026 году заявки принимаются по семи номинациям, в том числе по специальной номинации этого года – «Энергия единства». Подробнее о премии, заявках и сроках можно узнать на официальном портале Гордость-нации.рф.

С 2020 года премия «Гордость нации» объединяет и поддерживает людей и проекты, которые сохраняют этнокультурное наследие и укрепляют единство народов нашей страны. Чтобы вдохновить будущих участников, мы подготовили специальный проект о победителях прошлых лет – людях, которые вносят реальный вклад в развитие многонациональной России.

Ждите выхода видеороликах о победителях на наших площадках и в специальном плейлисте «Гордость нации»!

#народовмногородинаодна