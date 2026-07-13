В бундестаге Фронмайер представляет ультраправую партию «Альтернатива для Германии» Фото: EAST NEWS.

Депутат немецкого бундестага Маркус Фронмайер в эти выходные разбередил местное информпространство крамолой. В интервью журналисту Bild призвал наладить диалог с Москвой - было бы правильно, сказал он, чтобы канцлер Фридрих Мерц позвонил президенту Владимиру Путину.

Поставки оружия Украине депутат считает ошибкой, поскольку это все глубже втягивает его страну в конфликт с Россией. Не верит, что русские хотят напасть на Европу. И говорит об успехах нашей армии на фронте.

В бундестаге Фронмайер представляет ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Ее лидер Алиса Вайдель так и вообще предлагает возобновить экспорт наших нефти и газа.

И вот парадокс: в государстве, чьи власти разгоняют самый мощный антироссийский локомотив в Европе, наиболее высокие рейтинги - именно у АдГ. А лично у Вайдель они вдвое выше, чем у Мерца.

Есть ли у «Альтернативы» возможность прийти к власти?

УКРАИНЦЕВ ВЫСЛАТЬ, РУССКИХ — ВЕРНУТЬ

Другие немецкие политики пытаются представить АдГ политическим изгоем. Все традиционные партии страны поклялись, что не пойдут на сотрудничество с «Альтернативой».

Федеральное ведомство по охране конституции – контрразведка ФРГ – год назад объявило эту партию «правоэкстремистской» под предлогом того, что она агитирует против мигрантов. Суд с этим не согласился.

А сейчас возникла реальная перспектива прихода «Альтернативы для Германии» к власти - пока на региональном уровне.

В сентябре в федеральной земле Саксония-Анхальт, восьмой по величине из 16 земель, пройдут выборы, победу на которых прочат АдГ. Если она наберет больше 40% голосов (опросы отводят ей 41%), у нее появится шанс впервые сформировать правительство. Это - цитируем американское издание Politico - «будет иметь ошеломляющие последствия».

Региональный лидер партии Ульрих Зигмунд своей программой сильно напугал правящие элиты. Он ратует за депортацию беженцев или их переселение в «групповое жилье», запрет ЛГБТ*-флагов в школах, льготы многодетным семьям, чтобы остановить «вымирание немецкого народа».

Зигмунд призывает отменить санкции против России, обещает ввести в школах уроки русского и вернуть российских студентов по программам обмена. Внешняя политика - в компетенции федерального правительства, но часть своих планов он сможет реализовать на земельном уровне. Например, как он хочет, причислить украинцев не к военным беженцам, а к нелегалам.

БИЗНЕСМЕНЫ НАДЕЮТСЯ ОПЯТЬ РАБОТАТЬ С РОССИЕЙ

- Дешевые российские ресурсы были одним из «секретов» немецкой экономики. До 2014 года у нас работало больше 6500 немецких компаний, - говорит KP.RU политолог-германист Александр Камкин. - Немалая часть немецкого бизнеса надеется все-таки вернуться в Россию, АдГ удачно использует эти настроения. Бизнесмены жертвуют деньги партии, ожидая, что она рано или поздно войдет в федеральное правительство.

- Саксония-Анхальт была частью ГДР, почему на востоке Германии поддержка АдГ выше?

- Во многом ситуация после объединения страны для восточных немцев лучше не стала. Огромное количество предприятий экс-ГДР обанкротилась, масса людей осталась без работы, до сих пор еще не полностью выровнен уровень жизни на востоке и на западе Германии.

В бывшей ФРГ из-за сближения с Америкой, условно говоря, живут американцы, говорящие на немецком, а в бывшей ГДР - все-таки настоящие немцы. Им позиция «Альтернативы», конечно, ближе.

Если АдГ сумеет на земельном уровне добиться положительных результатов, это станет для нее хорошим заделом к общегерманским выборам в 2029 году. А падение популярности основных партий, возможно, приведет к тому, что христианским демократам (ХДС/ХСС, партия Мерца - Ред.) придется переступить через себя и идти на коалицию с «Альтернативой».

Канцлер Германии Фридрих Мерц Фото: REUTERS.

- Но у них совершенно разные позиции по принципиальным вопросам.

- Ради вхождения в правительство АдГ может отказаться от некоторых своих пунктов именно по российскому треку. С другой стороны, даже умеренно пророссийская позиция в правящей коалиции будет серьезным прорывом.

- Может ли успех АдГ в Саксонии-Анхальт привести к отставке Мерца?

- Это стало бы спусковым крючком для внутренних партийных баталий в ХДС по поиску более оптимального кандидата. Напомню, что отставка канцлера неминуемо повлечет за собой досрочные выборы в бундестаг.

- А могут ли запретить «Альтернативу для Германии»?

- Чтобы признать ее экстремистской, нужны сложные процедуры. До сих пор все заканчивалось усилением полицейского надзора над ней. Если не будет какой-то вопиющей провокации, партия продолжит свою деятельность. Вполне можно ожидать волны черного пиара против АдГ в ближайшее время. Но и у власти приходит понимание, что это уже не партия изгоев.

РЕЙТИНГ ПОДДЕРЖКИ НЕМЕЦКИХ ПАРТИЙ

«Альтернатива для Германии» - 28%

«Христианско-демократический союз» (ХДС/ХСС) - 22%

«Зеленые» - 14%

Социал-демократическая партия Германии (партия экс-канцлера Шольца) - 13%

(По данным социологической компании Ipsos)

ЧТО ГОВОРИЛА АЛИСА ВАЙДЕЛЬ О РОССИИ И УКРАИНЕ

«Немецкие танки после Второй мировой войны снова идут против России. Абсолютное забвение истории!»

«Украинцы и Зеленский должны заплатить нам за подрыв нашего трубопровода («Северный поток» - Ред.). Страна, которая это с нами сделала, не может быть нашим другом».

«Дешевая энергия из России была секретом успеха «Сделано в Германии». Нам нужно ее вернуть. Потеря этой энергии отбросила нас на годы назад. Сотни тысяч рабочих мест были потеряны».

На выборах в бундестаг в прошлом году «Альтернатива для Германии» победила во всех землях бывшей ГДР. Она заняла второе место после ХДС/ХСС, получив 152 места из 630.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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