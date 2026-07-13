Вопрос не в погоне за временем. Надо стараться, чтобы это не превратилось в кровавую победу. Чтобы не было больших потерь Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Россия вскоре начнёт выносить все объекты на украинской территории в радиусе 100 км от линии фронта, - так заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов. А главком ВСУ Александр Сырский признал серьезные проблемы у украинской армии на ряде участков фронта - от Запорожья до Харьковщины.

На Радио «Комсомольская правда» говорили о том, когда фронт посыпется, с замглавного редактора интернет-проекта «Милитарист» Алексеем Раммом.

ДОНБАСС – К 2027-му

- Когда война закончится?

- Как задача будет выполнена, так все и завершится.

- К концу этого года - в начале следующего?

- Это вполне выполнимо, но смотря что считать задачей-минимум.

- Это - освобождение Донбасса?

- Донбасс - это, скорее всего, конец этого года, начало следующего. Вопрос не в погоне за временем. Надо стараться, чтобы это не превратилось в кровавую победу. Чтобы не было больших потерь.

- Надо учитывать и предстоящее противостояние с Европой?

- Его никто не хочет, но европейцы на этот трек встали. И сворачивать с него не хотят. Для них логическим продолжением боевых действий на Украине станет уже их непосредственное вмешательство.

- В таких условиях какой должна быть победа?

- Безоговорочная - чтобы европейцы не захотели продолжить. Хотя те, скорее всего, продолжат при любом раскладе.

- Поясните про «безоговорочную победу»?

- России надо освободить Донбасс, при этом понеся минимальные потери, чтобы, выйдя на рубежи, границы бывшей Донецкой области, у нас было достаточно сил для продолжения дальнейших успешных действий на территории Украины.

ДАЛЬШЕ – НЕ ЗА ЧТО ЗАЦЕПИТЬСЯ

- А что касается остальной части Новороссии - кстати, какие именно границы Новороссии имеются в виду?

- Если мы выходим с такими условиями за территорию Донбасса, у нас открываются прекрасные перспективы не только освобождения Новороссии, а требования любых условий. Дальше Донецкой области противник не сможет организовать длительную оборону.

- Но ВСУ будут цепляться за каждый населенный пункт?

- Донецкая область своеобразная, очень специфическая по своему географическому положению, по наполнению населенными пунктами. Таких мест на бывшей Украине два или три всего.

- Масса заводов, много подземных бетонных пространств?

- Все в совокупности. Это очень сложно, когда все застроено городскими, поселковыми агломерациями. Огромное количество производств, техногенных объектов. Продвигаться тяжело.

- Но наш противник и в обороне этих пространств несет большие потери?

- Гораздо более серьезные, чем мы. Западные СМИ все время набрасывают, что Россия каждый населенный пункт с большими потерями освобождает. Но если верить таким публикациям, то Российская Федерация просто не выдержала бы такого напряжения войны - мы посыпались бы еще в 2022 году. Но люди продолжают идти на контракт.

ВСУ будут цепляться за каждый населенный пункт Фото: REUTERS.

БЫЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ СИЛЫ

- Мы додавливаем Купянск?

- Для Купянска важен был восточный берег. Западный берег - там надо было прихватить мост и создать предмостное укрепление. Пошло чуть получше, заняли большую часть западного Купянска. Но главная цель была - восточный берег. Там находилась крайне серьезная группировка вооруженных формирований Украины. Она готовилась к наступлению на Луганщину. Очень серьезные силы скопили.

- Был анонс по поводу сокрушительных ударов – именно такие и наносятся в последние дни?

- Я высоко оцениваю текущие удары. Но любой массированный удар не приносит мгновенного результата. Надо следить в развитии - и это развитие не одна-две недели, а месяц, два, три. Это накопительный и кумулятивный эффект.

С-400 СПАС ЭРДОГАНА

- Турция, как пишут, перепродала российские комплексы ПВО С-400 одной из стран Залива – а зачем мы продавали наш ЗРК стране НАТО?

- Эрдоган купил С-400 тогда, когда случился переворот. Военно-воздушные силы Турции были настроены против президента. А расчеты С-400 ему лично подчинялись - и страховали его. Ведь тогда пытались его самолет перехватить, - когда попытка переворота случилась, он в воздухе находился. Два F-16 пытались его перехватить — и именно С-400 свою задачу выполнили.

- Но что, если турки все же продали арабам эти ЗРК?

- А как они будут их использовать, не проходя спецобучение? Сами турки не обучат арабов. Есть элементы обслуживания, которые могут проводить только российские специалисты. А брать систему ради системы, когда у тебя нет подготовленных специалистов, а главное – нет тех, кто их будет обслуживать - это бессмысленно. Это же крайне дорогая штука.

- Как могла проводиться эта сделка?

- Только с разрешением российской стороны. Если этот ЗРК катарцы купили, как они будут его эксплуатировать, если они не знают этой системы? Все равно ведь придется к Москве обращаться. Вспомните, что произошло с французскими «Мистралями», которые французы нам не отдали. Их перепродали Египту. И что было потом? Россия еще Каиру вертушки на эти вертолетоносцы поставляла....

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский начал предвыборную кампанию: свалил кошмар в Вишневом на своих конкурентов и продолжит зачищать политическое поле

Украина – это ширма: Запад прикрывается Незалежной, чтобы испытывать оружие против России