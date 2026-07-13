Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, ряд зарубежных СМИ, в частности, израильский 12-й канал, утверждают, что в Анкаре на саммите НАТО на Дональда Трампа готовилось покушение. И, как потом оказалось, именно поэтому президент США, мы все видели это по телевизору, обратно в США летел на своем старом самолете, где есть, как утверждалось, противоракетное оснащение. Как бы вы прокомментировали этот факт? Я понимаю, тема такая специфическая… Но, может быть, спецслужбы США как-то консультировались с нашими спецслужбами, в частности с ФСО?

- Никак не стал бы комментировать это сообщение, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 13 июля, на вопросы политобозревателя «Комсомольской правды». - Потому что не располагаю такой информацией.

Песков переадресовал в Минтранс вопрос о судоходстве в Азовском море Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «коалиция желающих» тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России

И не знаю, с каким доверием можно относиться к этим израильским источникам.

- Спасибо.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- В Париже сегодня пройдет саммит «коалиции желающих», который, согласно заявлению Елисейского дворца, призван способствовать усилению поддержки для Украины и усилению давления на Россию. Будут ли следить за этим событием в Кремле и как могли бы его прокомментировать?

Песков:

- Безусловно. Я бы сказал, что это «коалиция подстрекателей войны». Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей стране.

Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну. Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно.

Вопрос:

- Еврокомиссия рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре лишить Венецианский бьеннале финансирования из-за российского павильона. Как в Кремле оценивают подобные действия? Могут ли они быть эффективными? Как в целом, вы считаете, Запад успешен в попытках бороться с российской культурой? Или все-таки эти действия не дают им желаемого результата?

Песков:

- Разумеется, попытки задавить российскую культуру и любые проявления российской культуры на Западе имеют место, имеют место повсеместно, к сожалению. Это печальное явление - попытка перечеркнуть российскую культуру, одну из богатейших цивилизационных культур на Земле.

Собственно, российская культура всегда была источником взаимного обогащения и для самой России, и для тех стран, где она присутствовала.

Да, все равно какие-то проявления нашей культуры за рубежом остаются, но они находятся под страшным давлением.

Насчет Венецианского бьеннале, можно только выразить сожаление. Во-первых, выразить признательность тем организаторам, которые были и остаются в сотрудничестве нашими представителями… И поздравить их в связи с тем, что они свободны от вот этой зашоренности, которая сейчас доминирует в Европе. И выразить сожаление, что в других странах продолжаются попытки аннулирования нашей культуры.