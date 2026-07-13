Только за минувшие сутки наши воины уничтожили 926 украинских беспилотников и 1415 украинских боевиков Фото: Минобороны РФ.

Министерство обороны России уточнило данные по боевым потерям вооруженных формирований киевского режима за минувшие сутки. По официальным данным, российские штурмовые подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Южная», «Центр», «Восток» и «Днепр» нейтрализовали свыше 1415 украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Так, подразделения группировки войск «Север» вывели из строя более 200 украинских военнослужащих, подразделения группировки войск «Запад» - 220, «Южной» группировки - 175, «Центр» - 340, «Восток» - 385, «Днепр» - 95.

В ходе прошедших суток наши воины подбили: 15 единиц бронетехники, шесть артиллерийских установок, в том числе самоходную гаубицу «Paladin», одну боевую машину РСЗО «Град» и 77 единиц автомобильной техники.

Удары, нанесенные российской армией с применением авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотников, были направлены на объекты топливно-энергетической и логистической инфраструктуры ВСУ. Также были поражены склады с дальнобойными беспилотниками, хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также места концентрации личного состава ВСУ и иностранных наемников в 142 населенных пунктах.

Российские средства ПВО перехватили 12 управляемых авиабомб и 926 ударных дронов самолетного типа дальнего действия, использовавшихся украинской стороной. В акватории Черного моря также был потоплен украинский безэкипажный катер.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции на 13 июля 2026 года уничтожены:

673 самолета,

284 вертолета,

180 451 беспилотный летательный аппарат,

665 зенитных ракетных комплексов,

30 143 танка и другие боевые бронированные машины,

1 757 боевых машин реактивных систем залпового огня,

35 747 орудий полевой артиллерии и минометов,

66 376 единиц специальной военной автомобильной техники.