Любовь Толкалина впервые о пережитом насилии, трагедии в семье Кончаловских и романе с Гребенщиковым*: «У нас очень сложные отношения»

Любовь Толкалина дала одно из самых откровенных интервью за последние годы. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Любовь Толкалина дала одно из самых откровенных интервью за последние годы. Актриса в интервью Лауре Джугелии впервые подробно рассказала о пережитом в юности сексуальном насилии, объяснила, почему эта история повлияла на всю ее дальнейшую жизнь, вспомнила отношения с Егором Кончаловским, поделилась переживаниями из-за трагедии в семье Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского, а также откровенно высказалась о романе с иноагентом Борисом Гребенщиковым*.

По словам Толкалиной, ее первый сексуальный опыт оказался насилием. Это произошло еще до поступления во ВГИК, когда она занималась в модельном агентстве, где преподаватель актерского мастерства совершил в отношении нее преступление. Имя этого человека артистка раскрывать не стала, лишь отметив, что он принадлежит к известной режиссерской семье.

«Это был как раз тот момент, когда уже я готовилась поступать во ВГИК. Я была уже в модельном агентстве, и у нас был учитель по актерскому мастерству. Это очень страшная история, и связана она с человеком очень известной фамилии. Поэтому я не буду об этом говорить. Он действительно принадлежит к очень известному режиссерскому клану», — призналась актриса.

Она рассказала, что последствия случившегося ощущает до сих пор. По словам Толкалиной, именно после этой истории ей стало трудно полностью доверять мужчинам. При этом, как подчеркнула актриса, дело не столько в страхе, сколько в ощущении абсолютного бессилия, которое невозможно забыть.

«Как будто бы я не оправилась от этого до сих пор... В сексуальном насилии есть момент полного бессилия. Это ощущение бессилия не сравнить ни с чем. Это не недоверие. Это просто полное невладение ситуацией. И главное — ты не веришь, что это происходит. Потому что этот человек не может так поступать», — сказала она.

Толкалина призналась, что никому не рассказывала о случившемся и не обращалась в правоохранительные органы. Она объяснила, что старалась оставить произошедшее в прошлом, хотя память об этом никуда не исчезла. «Об этом вообще никто не знает. Я стараюсь об этом не вспоминать. Но память моя помнит об этом... Я верю в то, что человек, если делает такие вещи, он сам себя наказывает», — отметила артистка.

Говоря о личной жизни, Толкалина дала понять, что пережитое сказалось и на отношениях с Егором Кончаловским, с которым она прожила почти двадцать лет. Ранее актриса уже рассказывала, что рядом с режиссером не чувствовала себя по-настоящему защищенной. По ее словам, когда во время беременности ей понадобились деньги на оплату обучения во ВГИКе, Кончаловский знал о ситуации, однако финансовую помощь не предложил. Тогда, чтобы заработать две тысячи евро, ей пришлось сняться для журнала Playboy.

Любовь Толкалина, Егор Кончаловский и их дочь Мария Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В беседе Толкалина также впервые подробно высказалась о трагедии, произошедшей в семье Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой после аварии, в которой серьезно пострадала их дочь Мария. Актриса призналась, что долгие годы не могла подобрать слов поддержки, хотя воспринимала случившееся очень близко к сердцу. «Я бесконечно восхищаюсь Юлией Высоцкой. И очень переживаю, что никогда не получалось позвонить ей, поговорить по-человечески», — призналась Толкалина.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Она напомнила, что семьи были тесно связаны, много времени проводили вместе в Италии, а их дочери дружили. «Мы часто гостили у них в Тоскане. Наши девочки — ровесницы. Они играли вместе, дружили. То, что случилось с Машей, это большой шок до сих пор. Такое огромное горе для всей семьи», — сказала актриса.

Борис Гребенщиков* Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Еще одной темой разговора стали другие отношения Толкалиной. Она подтвердила, что уже долгое время состоит в романе с основателем группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым*. При этом артистка призналась, что их союз нельзя назвать простым. «В моей жизни есть человек, и я действительно считаю его самым главным мужчиной в своей жизни, несмотря на то, что у нас нет детей и у нас очень сложные отношения», — поделилась Любовь Толкалина.

* – внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов на территории России

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