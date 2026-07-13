Экономика теряет больше триллиона рублей из-за лишнего веса россиян: о чём речь

Оказывается, лишний вес граждан может сказаться на экономике страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сторонники здорового образа жизни ликуют — они забили очередной «гол» команде любителей различных излишеств, особенно, в еде. Ученые из ВШЭ (Высшей школы экономики) утверждают, что годовые потери от ожирения составляют десятки миллиардов рублей. В частности, основываясь на материалах Росстата по смертности, демографии и рынку труда, они подсчитали, что, например, за 2023 год потери от избыточного веса составили почти 70 млрд рублей. А если еще учесть потери в будущем, то цифра вообще получится колоссальная — 1,25 трлн рублей. Это если посчитать, сколько всего хорошего и полезного могли бы сделать люди, умершие от болезней, связанных с избыточным весом, в 2023 году.

- Механизм финансовых потерь от ожирения состоит в оценке недопроизведенного валового продукта, плюс затраты на лечение, - пояснил KP.RU старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Александр Кудряшов. - Ожирение повышает риск инфаркта, инсульта и диабета — это расходы на лечение и выплату пособий по нетрудоспособности. Минус экономике дополняется недопроизведенными товарами и услугами, пока такой человек нетрудоспособен. А когда он трудоспособен, то эффективность его работы, производительность труда ниже, чем у человека, не обремененного болезнями, связанными с избыточным вестом. Ранняя смерть человека в трудоспособном возрасте лишает экономику выпуска продукта, который он создал бы за оставшиеся годы жизни и работы.

Основной ущерб дает смертность мужчин 35-59 лет на пике карьеры, на них приходится около 73% потерь, говорит эксперт. Ведь это же еще и удар по демографии. В таком возрасте люди достигают финансового благополучия и вполне могли бы родить еще одного ребенка или помогать своим взрослым детям, чтобы те могли обзавестись более многочисленным потомством.

Как же бороться с этим злом — как спасать наших людей, экономику и демографию? Может, ввести дополнительный налог на лишние килограммы?

На удивление, к такому предложению мой собеседник отнесся вполне серьезно. А что — законы у нас разные бывают.

- Введение налога на избыточную массу я считаю ошибочным решением, - сказал Кудряшов. - Такой налог трудно администрировать, он несправедлив к людям с гормональными и генетическими причинами полноты и наказывает следствие вместо причины. Эффективнее вложения в профилактику, доступную диспансеризацию, продвижение здорового питания и физической активности, поскольку рубль профилактики предотвращает многократно большие потери от преждевременной смертности.

Ожирение пока не самая крупная из поведенческих угроз экономике.

- Потери от злоупотребления алкоголем оцениваются заметно выше, в отдельных расчетах - на уровне нескольких процентов ВВП, а это триллионы рублей, ущерб от табакокурения измеряется сотнями миллиардов рублей в год, - рассказал эксперт.

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