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Политика13 июля 2026 12:22

У Зеленского появился шанс еще раз сыграть в «Наполеона»: «Просроченный» будет попрошайничать в Париже

Зеленский выступит на заседании «коалиции желающих» в Париже
Александр ГРИШИН
Зеленский выступит на заседании «коалиции желающих» в Париже

Зеленский выступит на заседании «коалиции желающих» в Париже

Фото: REUTERS.

Французский президент Эммануэль Макрон созвал сегодня в Париж лидеров всех стран, входящих в «коалицию желающих», или, как я ее называю, «охочих до Украины». Из 37 участников обещались быть 25 и, конечно же, украинский «просроченный» главарь бандеровского режима в Киеве Владимир Зеленский. Сходняк союзников и подельников Зеленского пройдет в Доме инвалидов — это крупный архитектурный комплекс в Париже, в котором находятся военный госпиталь, музей оружия, а также похоронен Наполеон Бонапарт. Зеленский наверняка выступит перед собравшимися с речью, поскольку он никогда не упускает такой возможности, чтобы в очередной не попросить о помощи ему деньгами и оружием. А поскольку этот украинский «наполеончик», напомним, он даже в бытность комиком сыграл Бонапарта в комедии «Ржевский против Наполеона», вряд ли минует могилу Бонапарта, то можно сказать, что «наполеончик» приехал в гости в настоящему Наполеону. Над которым в том самом кино, кстати, Зеленский поиздевался не меньше, чем над президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, про которого со сцены украинский комик заявил, что «Эрдоган — усатый таракан». Реджеп, к слову, все это проглотил, сейчас друг Украины, и даже усы не стал сбривать.

Французский президент Эммануэль Макрон созвал сегодня в Париж лидеров всех стран, входящих в «коалицию желающих»

Французский президент Эммануэль Макрон созвал сегодня в Париж лидеров всех стран, входящих в «коалицию желающих»

Фото: REUTERS.

Опять же, фильм «Ржевский против Наполеона» — дерьмо, конечно же, редкостное, но весь прикол в том, что Зеленский может выступить на встрече с «охочими», пользуясь цитатами из своих же реплик в образе Бонапарта.

— Я, между прочим, тоже не последний человек в Европе, кися! Еще увидишь: обо мне напишут множество книг. Я уверен! Снимут не одну киноленту! А иногда мне кажется, что моим именем назовут какое-нибудь психиатрическое заболевание! А может быть, даже пирожное! — это, безусловно, вне конкуренции. Самоощущение «просрочки» даже выходит за пределы «гиганта мысли» и «отца украинской демократии». Психиатрическое заболевание и название пирожного — вот это масштаб настоящей мировой славы. А главное — как к нему подходит. Особенно, первое.

— Почему не я, ***, на обложке? — грозно спросит «просрочка» зал и поправит на лбу воображаемую треуголку. А кто-нибудь из немецкой делегации отметит: «Дрожание его левой икры есть великий признак», — простите, это не я, это Лев Толстой, и, как вы понимаете, совсем не про Зеленского.

Зеленский успел поиздеваться на главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Зеленский успел поиздеваться на главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Фото: REUTERS.

Вообще-то, в самом начале того фильма при рассказе о Наполеоне очень точно высказано и о нынешнем «просроченном» украинском как бы «лидере»: «Имелся у великого императора один маленький недостаток: для такой безразмерной личности был у него очень малый размер туфель. И комплексовал он по этому поводу жутко». Божечки мои, стоит вспомнить, на какие жуткие платформы взгромождает свои кроссовки Зеленский, только чтобы казаться на несколько сантиметров выше, как любой психиатр с ходу поставит, по крайней мере, один безошибочный диагноз.

— Что я, по-вашему? Просто тупорылый вояка? — несомненно, обидится в этом случае «просрочка», как обиделся в его исполнении Наполеон. — Я… я просто хочу быть в списке великих любовников!

И тут будет самое время попросить денежек, ракет к ЗРК «Пэтриот» и прочих боеприпасов с дронами. Особенно, если это совместить с обещаниями скорых и неизбежных украинских перемог над Россией.

— Передайте моей любимой армии: наступление на Урал начинаем послезавтра! Ура! Урал! — вскричит «просроченный», полностью повторяя себя в роли французского императора.

Главное, не повторить ту самую реплику Бонапарта при встрече с четой Макронов, особенно, после обнимашек с Брижит: «Графиня, за что я только что подержался? Графиня, вы что, граф?»

А то придется покупать тогда солнцезащитные очки с темными стеклами, которых, как известно, Наполеон не носил.

Как было сказано в том фильме: «Вот с этим своим либидо наперевес и дошел коротышка-поработитель до страны, где живут самые красивые женщины на земле. Тут-то ему его либидо и пообломали».

Даже самое плохое кино лучше некоторых в оригинале.

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