У Зеленского появился шанс еще раз сыграть в «Наполеона»: «Просроченный» будет попрошайничать в Париже

Зеленский выступит на заседании «коалиции желающих» в Париже Фото: REUTERS.

Французский президент Эммануэль Макрон созвал сегодня в Париж лидеров всех стран, входящих в «коалицию желающих», или, как я ее называю, «охочих до Украины». Из 37 участников обещались быть 25 и, конечно же, украинский «просроченный» главарь бандеровского режима в Киеве Владимир Зеленский. Сходняк союзников и подельников Зеленского пройдет в Доме инвалидов — это крупный архитектурный комплекс в Париже, в котором находятся военный госпиталь, музей оружия, а также похоронен Наполеон Бонапарт. Зеленский наверняка выступит перед собравшимися с речью, поскольку он никогда не упускает такой возможности, чтобы в очередной не попросить о помощи ему деньгами и оружием. А поскольку этот украинский «наполеончик», напомним, он даже в бытность комиком сыграл Бонапарта в комедии «Ржевский против Наполеона», вряд ли минует могилу Бонапарта, то можно сказать, что «наполеончик» приехал в гости в настоящему Наполеону. Над которым в том самом кино, кстати, Зеленский поиздевался не меньше, чем над президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, про которого со сцены украинский комик заявил, что «Эрдоган — усатый таракан». Реджеп, к слову, все это проглотил, сейчас друг Украины, и даже усы не стал сбривать.

Французский президент Эммануэль Макрон созвал сегодня в Париж лидеров всех стран, входящих в «коалицию желающих» Фото: REUTERS.

Опять же, фильм «Ржевский против Наполеона» — дерьмо, конечно же, редкостное, но весь прикол в том, что Зеленский может выступить на встрече с «охочими», пользуясь цитатами из своих же реплик в образе Бонапарта.

— Я, между прочим, тоже не последний человек в Европе, кися! Еще увидишь: обо мне напишут множество книг. Я уверен! Снимут не одну киноленту! А иногда мне кажется, что моим именем назовут какое-нибудь психиатрическое заболевание! А может быть, даже пирожное! — это, безусловно, вне конкуренции. Самоощущение «просрочки» даже выходит за пределы «гиганта мысли» и «отца украинской демократии». Психиатрическое заболевание и название пирожного — вот это масштаб настоящей мировой славы. А главное — как к нему подходит. Особенно, первое.

— Почему не я, ***, на обложке? — грозно спросит «просрочка» зал и поправит на лбу воображаемую треуголку. А кто-нибудь из немецкой делегации отметит: «Дрожание его левой икры есть великий признак», — простите, это не я, это Лев Толстой, и, как вы понимаете, совсем не про Зеленского.

Зеленский успел поиздеваться на главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Фото: REUTERS.

Вообще-то, в самом начале того фильма при рассказе о Наполеоне очень точно высказано и о нынешнем «просроченном» украинском как бы «лидере»: «Имелся у великого императора один маленький недостаток: для такой безразмерной личности был у него очень малый размер туфель. И комплексовал он по этому поводу жутко». Божечки мои, стоит вспомнить, на какие жуткие платформы взгромождает свои кроссовки Зеленский, только чтобы казаться на несколько сантиметров выше, как любой психиатр с ходу поставит, по крайней мере, один безошибочный диагноз.

— Что я, по-вашему? Просто тупорылый вояка? — несомненно, обидится в этом случае «просрочка», как обиделся в его исполнении Наполеон. — Я… я просто хочу быть в списке великих любовников!

И тут будет самое время попросить денежек, ракет к ЗРК «Пэтриот» и прочих боеприпасов с дронами. Особенно, если это совместить с обещаниями скорых и неизбежных украинских перемог над Россией.

— Передайте моей любимой армии: наступление на Урал начинаем послезавтра! Ура! Урал! — вскричит «просроченный», полностью повторяя себя в роли французского императора.

Главное, не повторить ту самую реплику Бонапарта при встрече с четой Макронов, особенно, после обнимашек с Брижит: «Графиня, за что я только что подержался? Графиня, вы что, граф?»

А то придется покупать тогда солнцезащитные очки с темными стеклами, которых, как известно, Наполеон не носил.

Как было сказано в том фильме: «Вот с этим своим либидо наперевес и дошел коротышка-поработитель до страны, где живут самые красивые женщины на земле. Тут-то ему его либидо и пообломали».

Даже самое плохое кино лучше некоторых в оригинале.

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