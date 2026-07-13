Спи, моя радость, худей! Ученые обнаружили связь между недосыпом и набором веса

Не высыпаться вредно. Особенно регулярно. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Не высыпаться вредно. Особенно регулярно. Влияние на организм оказывают даже те час — полтора, которые мы, бывает, «воруем» у своего сна, полагая, что по чуть-чуть — безобидно. Эксперименты, которые недавно провели эндокринологи из Колумбийского университета (США) обнаружили весьма неприятный эффект: не высыпающиеся люди толстеют.

Добровольцы — 95 взрослых, которые обычно спали не менее 7 часов в сутки, 6 недель подряд ложились спать на полтора часа позднее. И набрали (в среднем) примерно по полкило лишнего веса. И талии стали шире. Прибавка произошла самым неприятным образом — за счет жировой ткани. О чем экспериментаторы рассказали в журнале Annals of Internal Medicine.

Какая связь? Версия ученых следующая: регулярный недосып провоцирует нарушение обмена веществ, а оно чревато набором веса. Это — еще в лучшем случае. В худшем — можно заработать диабет второго типа и опять же ожирение.

Кроме того, экспериментаторы отметили, что их невыспавшиеся испытуемые меньше двигались в свободное ото сна время — им просто не хотелось, бодрости не хватало. Дефицит движения мог тоже способствовать набору веса.

В общем, вы теперь знаете, что делать, если хотите постройнеть. Ложитесь спать.

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