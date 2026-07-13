Макрон собрал в Париже 25 глав государств и правительств из «коалиции желающих». Фото: REUTERS.

Зеленскому опять в Париж, по делу, срочно! Сегодня в столице Франции соберутся 25 глав государств и правительств из «коалиции желающих». Желание у них одно - всячески помогать Украине.

А завтра в Париже пройдет парад в честь Дня взятия Бастилии с участием 6800 военных. Возглавить его должны полтысячи военнослужащих из этих самых «желающих» стран. И подразделение ВСУ.

Рядом с президентом Франции Макроном будет стоять Зеленский. Сбывается мечта комика – он практически примет парад на Елисейских полях.

Правда, Зеленскому приходится очень спешить: пока «окно возможностей», как выражается западная пресса, не закрылось. Возможностей чего? Выдавать себя за победителя в конфликте с Россией. И сегодняшняя встреча в Париже – часть этой спешки.

«Киев надеется, что встреча приведет к более быстрым поставкам оружия, средств ПВО и другой военной помощи, придаст новый импульс усилиям Украины по использованию уязвимостей России», - пишет Politico.

Храбрый эстонский портняжка, глава МИД Маргус Цахкна - тот самый, который год назад грозил «принести войну в Россию», объяснил подход Запада к Москве на фоне «побед» Киева: «большее давление, отсутствие компромиссов и переговоры только с позиций силы».

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Есть еще одна причина, почему Зеленский рвет из рук благодетелей срочную дополнительную помощь: зима близко. И как тогда объяснять тем же доброхотам и своим замерзающим гражданам, почему ты не можешь защитить энергосистему страны от ударов «проигравшей» России?

«Победа Зеленского» - что-то вроде становящейся тыквой кареты для Золушки. И надо успеть всем доказать, что именно ты держишь в руках вожжи войны, что в кучера надо скорей вкладываться.

Министр обороны Украины Михаил Федоров недавно даже обозначил временной горизонт: «Если у нас будет достаточно ресурсов, чтобы запустить новый цикл военных инноваций до того, как Россия адаптируется к нынешнему, мы получим еще полгода».

ПОДДЕРЖКА НА СЛОВАХ

В Париже сегодня Зеленского вряд ли порадуют в том объеме, на который он рассчитывает. По словам советника Макрона, цель саммита «коалиции желающих» - показать: западные союзники продолжают поддерживать Украину, Москва не может рассчитывать на «усталость Европы от войны». То есть еще раз будет твердо сказано, что они «крепки как никогда, их воля непреклонна». Особый вес этим словам придаст то, что к «коалиции» подстегнули столь мощных рысаков как Молдавия и Северная Македония.

Цель очередного саммита «коалиции желающих» - показать: западные союзники продолжают поддерживать Украину Фото: REUTERS.

Среди главных тем обсуждения будут и гарантии безопасности для Украины «в случае гипотетического прекращения огня». Макрон уже заявил, что планы по развертыванию многонациональных сил, которые будут дислоцированы вдали от линии фронта, готовы. Но тут же добавил: они «могут быть изменены» с учетом того, что «перспектива прекращения боевых действий пока кажется далекой». А раз все это так далеко, то почему бы и не потрепаться в очередной раз о своей твердости и решимости?

МАКРОН ПЕРЕСТАРАЛСЯ

Даже нет необходимости напоминать, как Москва реагирует на мечты разместить войска стран НАТО на украинской территории. Это только в известной присказке если нельзя, но очень хочется, то можно. Россия не позволит фактически принять Украину в альянс хоть тушкой, хоть чучелом. И это не очевидно лишь тем, кто уже слишком вложился в нее. Например, тому же Макрону.

«С февраля 2022 года Париж постепенно перешел к почти полному отождествлению себя с украинским делом», - считает французское издание Le Journal du Dimanche. И резко осуждает Макрона за то, что парад в честь Дня взятия Бастилии он превращает в «политический жест в поддержку Украины».

Это значит, что в центр французского национального праздника попадает страна, находящаяся в конфликте с Россией, объясняет издание. И сообщает, что это вызвало возмущение многих военных, особенно отставных офицеров.

«Проблема не в сочувствии к украинцам. Проблема в том, что национальный праздник Франции используют для демонстрации идеи: Франция теперь связана с военной судьбой Киева - и символически, и стратегически».

Не поторопился ли Макрон, подхватив торопливость Зеленского?

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