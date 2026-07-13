Украина захотела разрушить Россию в три этапа: Полковник в отставке Матвийчук объяснил, почему этого не случится

В ночь на 13 июля беспилотники были перехвачены над 14 регионами России, в том числе над Азовским и Чёрным морями. Фото: Александр Река / ТАСС

В ночь на 13 июля российские ПВО сбили 926 украинских беспилотников над нашей страной. Более 80 БПЛА были перехвачены над Подмосковьем. В районе Истры три человека погибли при крушении украинского дрона. И три пострадали. Ещё два жителя ранены в Солнечногорске.

Всего, по информации Минобороны РФ, беспилотники перехвачены над 14 регионами страны и над Азовским и Чёрным морями.

На Радио "Комсомольская правда" говорили с полковником в отставке, главным редактором информагентства ANNA-NEWS Анатолием Матвийчуком.

ПОЧЕМУ ОНИ ЛЕТАЮТ?

- Почему, несмотря на все наши удары по местам сборки дронов на Украине, массовость налетов на Россию не снижается?

- Потому, что большая часть дронов приходит на Украину извне. Трамп ведь на саммите НАТО в Анкаре сказал, что удары вглубь России могут приблизить мирное соглашение. Ну и заодно лицензию на ракеты к Patriot обещал Киеву передать.

- Потому Киеву ощущает поддержку Запада по-прежнему?

- Именно так.

ЗАПАДНЫЙ ПРЕСС

- Запад не отказался от идеи полной победы над Россией?

- Нет. И этот план включает три этапа.

- Первый?

- Разрушение топливно-энергетической инфраструктуры.

- Второй?

- Создание социальной напряженности в обществе с поражением целей неизбранного характера.

- Третий?

- Разрушение систем управления военной, а потом и политической инфраструктуры страны.

СТАРАНИЯ КИЕВА

- Мы сейчас наблюдаем попытки это осуществить?

- Украина точно старается разрушить систему производства топлива в России. Это - в рамках первого этапа. В рамках второго — удары по колледжу в Старобельске, по автобусам на пути в Крым, убийство мирных людей в приграничных областях, постоянные атаки на Севастополь, массовые налеты на Москву. Киев готовится перейти к более масштабному применению своих сил и средств.

Украина старается разрушить систему производства топлива в России Фото: REUTERS.

- Такое возможно?

- Да, учитывая, что они активно продвигают идею об ударах осенью своими новыми баллистическими ракетами с дальностью более трех тысяч километров. Которые могут принести нам грязную атомную бомбу.

- Но не принесут?

- Духу у них не хватит

ОБЕЩАНИЯ ЗАПАДА

- Трамп на саммите НАТО обещал дать Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot...

- Так нет же возможности у Киева их делать у себя - все эксперты сказали! Значит — их станут делать в Европе.

- Где?

- Реально их производят Германия и Польша. Несмотря на все противоречия с Киевом, Варшава готова такие ракеты дать киевскому режиму. Чтобы тот наклеил шильдик «Произведено на Украине». Это готовы сделать и немцы. Они уже финансируют производство 50 тысяч БПЛА для ВСУ.

- И это не пластмассовые самолетики?

- Нет. Но тут надо подчеркнуть Украина не может запустить производство ракет к Patriot на своей территории в условиях войны.

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