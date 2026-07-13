Двенадцать новых россиян: Путин дал гражданство создателю BMW и американскому епископу

Автодизайнер Пьер Леклерк стал гражданином России. Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

В понедельник Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство 12 иностранцев и их детей. Среди них оказались дизайнер легендарных машин BMW, американский епископ и новозеландский протоиерей.

Пьер Леклерк

Родился в бельгийском Бастоне, изучил промышленный дизайн в Высшей школе искусств Льежа. Ушел в автомобильный бизнес, где разрабатывал внешний вид машин Ford, а потом и вовсе занял пост шеф-дизайнера BMW. Именно Леклерк разработал экстерьрер легендарных внедорожников X5 и X6.

В 2013 году уехал работать в Китай, работал над марками Wey и Haval - говорят, именно благодаря его «перу» внедорожники последних получили сходство с BMW. С 2017 года работал на Kia Motors.

Где Леклерк может работать в России - выяснить не удалось. Будем внимательно следить: вдруг новый «Москвич» или «Лада» внезапно обретут черты X6?

Сергей Гусаков

В США известен как Епископ Чикагский и Среднеамериканский Спиридон. Батюшка заботиться о «Русской православной церкви заграницей», хотя родился…в 1959 году в Краснодарском Кропоткине. И священником быть совсем не собирался.

Спиридон, епископ Чикагский и Средне-Американский (Сергей Гусаков). Фото: patriarchia.ru

Как же у него не оказалось гражданства? Сергей, закончив мореходное училище, работал на командных должностях в Архангельске. Но чего-то не хватало. Решил переехать - закончил университет и стал руководителем на заводе в Запорожье. Там его и застал развал СССР. Став по паспорту украинцем, душевного спокойствия мучжина не обрел. В 2001 году оставил Запорожье, уехал в Канаду... Откровение случилось в 2006 году. Поскитавшись по миру, в Троице-Сергиевой Лавре Сергей разговорился с архимандритом Наумом. Он и стал духовным наставником моряка. Через шесть лет мужчина расторг брак и уехал учиться богословию в США. За 13 лет Сергей прошел все ступени: от чтеца и иподиакона до монаха. В 2022 был пострижен под именем Спиридон. В 2025 году стал епископом.

Владимир Бойков

Родился в Австралии, в семье русской девушки и чистокровного китайца. Владимир с рождения свободно владел русским - признавался, что даже китайский папа дома говорит исключительно на великом и могучем (и без акцента!). В 1989 году закончил Свято-Троицкую духовную семинарию в США. Получив сан православного священника, до 1995 года работал в штатах.

Потом - возвращение в Австралию, где под руководством отца Владимира был целый приход. В 2005 - переезд в Новую Зеландию, где он стал миссионером и духовным наставником всех православных храмов страны. Святой отец служит на церковнославянском и английском, чтобы привлекать к православию новозеландцев, которые, после пандемии, все больше тянутся в храмы Русской православной церкви заграницей.

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