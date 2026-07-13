Минтруд перечислил самые востребованные рабочие профессии в России

Список наиболее востребованных в России рабочих профессий возглавляют швеи, слесари и сварщики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Список наиболее востребованных в России рабочих профессий возглавляют швеи, слесари и сварщики. Об этом заявил в понедельник глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Причем, швеи и слесари в запросах работодателей оторвались далеко вперед — на предприятиях требуется 85 тысяч швей, 83 тысячи слесарей, а сварщиков — только 33 тысячи (полный перечень лидеров спроса см. ниже в таблице).

- Мы проанализировали результаты нашего кадрового прогноза в горизонте до 2032 года и видим, что дополнительно в экономику нам необходимо будет привлечь порядка трех миллионов квалифицированных рабочих, — сказал Котяков.

Еще одна черта времени — все больше рабочих проходит переобучение или осваивает дополнительные профессии.

- Выросла доля тех, кто проходит дополнительное обучение и переобучение, - сказал также принявший учатие в пресс-конференции руководитель практики «Молодежь и образование» ВЦИОМ Александр Одинцов.

Такая активность связана с тем, что это влияет на рост доходов, продвижение по карьерной лестнице, а также на ощущение собственной востребованности, отметил Одинцов. По данным ВЦИОМ, 70% россиян считают рабочие профессии престижными, подчеркнул он.

В региональных этапах Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» участвовали более 80 тысяч человек, они соревновались в 25 номинациях — на 5 больше, чем в прошлом году.

Среди новых номинаций - «Второй старт». В ней участвуют ветераны СВО, которые возвращаются к мирной жизни. Региональный этап по этой номинации провели 64 субъекта РФ. В соревнованиях приняли участие не только мужчины, но и женщины, подчеркнул министр Котяков.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» по поручению президента России Владимира Путина стал ключевым мероприятием федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры».

ТОП-7 самых востребованных рабочих профессий

Профессия Количество вакансий, тыс

Швея 85

Слесарь 83

Сварщик 33

Машинист 29

Электромонтер 25

Повар 21

Каменщик 10

Источник: Минтруд

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