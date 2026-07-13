Минтруд перечислил самые востребованные рабочие профессии в России

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Список наиболее востребованных в России рабочих профессий возглавляют швеи, слесари и сварщики. Об этом заявил в понедельник глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Причем, швеи и слесари в запросах работодателей оторвались далеко вперед — на предприятиях требуется 85 тысяч швей, 83 тысячи слесарей, а сварщиков — только 33 тысячи (полный перечень лидеров спроса см. ниже в таблице).
- Мы проанализировали результаты нашего кадрового прогноза в горизонте до 2032 года и видим, что дополнительно в экономику нам необходимо будет привлечь порядка трех миллионов квалифицированных рабочих, — сказал Котяков.
Еще одна черта времени — все больше рабочих проходит переобучение или осваивает дополнительные профессии.
- Выросла доля тех, кто проходит дополнительное обучение и переобучение, - сказал также принявший учатие в пресс-конференции руководитель практики «Молодежь и образование» ВЦИОМ Александр Одинцов.
Такая активность связана с тем, что это влияет на рост доходов, продвижение по карьерной лестнице, а также на ощущение собственной востребованности, отметил Одинцов. По данным ВЦИОМ, 70% россиян считают рабочие профессии престижными, подчеркнул он.
В региональных этапах Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» участвовали более 80 тысяч человек, они соревновались в 25 номинациях — на 5 больше, чем в прошлом году.
Среди новых номинаций - «Второй старт». В ней участвуют ветераны СВО, которые возвращаются к мирной жизни. Региональный этап по этой номинации провели 64 субъекта РФ. В соревнованиях приняли участие не только мужчины, но и женщины, подчеркнул министр Котяков.
Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» по поручению президента России Владимира Путина стал ключевым мероприятием федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры».
Профессия Количество вакансий, тыс
Швея 85
Слесарь 83
Сварщик 33
Машинист 29
Электромонтер 25
Повар 21
Каменщик 10
Источник: Минтруд
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