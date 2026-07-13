Ольга Бузова восстанавливается после травмы ноги Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В начале июня Ольга Бузова больше недели провела на больничной койке с травмой ноги. Артистка упала в своей домашней ванной и разбила колено до крови. В больнице Олю экстренно прооперировали, наложив 40 швов. Когда поющую телеведущую выписали из больницы, ей пришлось заново учиться ходить.

Передвигаться со съёмки на съёмку Ольге приходилось на костылях. Чтобы порадовать Бузову, поклонники ей подарили гламурные костыли, инкрустированные 24 тысячами кристаллов. Но, судя по последним фото из соцсетей Ольги, сейчас перед выходом на сцену артистка отбрасывает костыли и, спрятав ортез за широкими полами брюк, прихрамывая выходит к зрителям. Дабы во время выступления отвлечь внимание от травмированной ноги, шоу-балет периодически подхватывает Ольгу и поднимает её над сценой в эффектной, можно сказать, фигурной поддержке.

Таким было недавнее выступление на VK Fest. О его закулисье KP.RU расспросил Ольгу уже после.

— Оля, как твоё самочувствие?

— К сожалению, восстановление идёт не так быстро, как планировалось и как хотелось бы, но идёт. Врачи наблюдают и смотрят, есть некоторые нюансы, но я о них стараюсь не думать. Я брала пять дней на прошлой неделе на восстановление в спокойном режиме. На этой неделе также только на выходных есть обязательства, которые не отменить. Если на прошлых выходных был большой фестиваль VK, и я знала, как меня ждёт любимый Нижний Новгород, то на этих выходных я веду и выступаю на международном фестивале в Витебске — «Славянский базар».

Чтобы во время выступления отвлечь внимание от травмированной ноги, шоу-балет периодически подхватывает Ольгу на руки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

— С костылями уже попрощалась или пока ещё нет?

— Я сейчас справляюсь без костылей, но нога всё равно в специальном фиксаторе, который не даёт сгибать колено (ортез). Так как мне доставляет огромный дискомфорт любое движение в ноге, пока полностью не заживёт рана, нельзя начать разрабатывать колено.

— В соцсетях пишут, что из-за травмы тебе пришлось переделывать номера в грядущем шоу, включать выходы, где танцоры носят тебя на руках…

— По поводу шоу «Разрешаю себе», которое пройдёт 2 октября в Москве в Live Arena, — я вас уверяю, там будет такой масштаб, который вы обязаны увидеть. Мы ничего не меняем, мы ничего не упрощаем. Это всё не в моей концепции жизни. Танцоры иногда меня поднимают, выносят, но это всего лишь элемент режиссёрской задумки. Вы же знаете, что сцена лечит артиста на все 100%. Когда моя нога касается сцены, я перестаю чувствовать и боль, и усталость.

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