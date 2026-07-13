Сергей Собянин предложил сохранить в региональных бюджетах 300 миллиардов рублей

Сергей Собянин подписал соглашения о сотрудничестве с Белгородской и Тверской областями. Фото: Максим Мишин Пресс служба Мэра и Правительства Москвы.

В мраморном зале мэрии Москвы сегодня, 13 июля, состоялось подписание соглашений о сотрудничестве столицы с Белгородской и Тверской областями. Перед церемонией мэр Москвы Сергей Собянин в качестве главы комиссии Госсовета по государственному и муниципальному управлению выступил с инициативой. Мэр предложил рассмотреть вопрос о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам.

«Что касается бюджетной ситуации, действительно, в регионах она достаточно сложная, - сказал Собянин. - Доходы формируются неравномерно, и в целом в ряде регионов бюджеты являются дефицитными. Ранее правительство Российской Федерации с помощью бюджетных кредитов перекрывало эти проблемы».

Мэр уточнил, что это позволяло регионам стабильно выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов, инвестиционных проектов, развитие промышленности, экономики.

«Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому мы с правительством Российской Федерации обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах, – это в общей сумме около 300 миллиардов рублей – на три года», – отметил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что для такого решения необходимо будет выходить на уровень президента Российской Федерации.

«Думаю, этот вопрос будет в недалеком будущем обсуждаться», – уточнил Собянин.

В свою очередь прибывшие на церемонию подписания соглашения врио губернатора Тверской области Виталий Королев и врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев поддержали эту инициативу, подчеркнув, что она поможет в развитии экономики регионов.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что предлагается рассмотреть вопрос о переносе на 2031–2033 годы сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, которые наступают в 2027–2029 годы. Благодаря этому в 2027–2029 годы в регионах сохранят около 300 миллиардов бюджетных рублей, вложив их в инвестиции и на нужды жителей этих областей. В пресс-службе отметили, что это предложение не касается Москвы, поскольку столичные власти не привлекали таких бюджетных кредитов.

Известно, что выделение дополнительных бюджетных кредитов сейчас ограничено. Чтобы справиться со старыми обязательствами, многим регионам приходится влезать в кредиты в коммерческих банках под высокие процентные ставки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал сегодня новые двусторонние соглашения сроком на пять лет о сотрудничестве с Белгородской и Тверской областями. Столица и регионы продолжат укреплять связи в таких областях, как торговля, промышленность, строительство, ЖКХ, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика и другие.

В частности, Москва и Белгородская область расширят взаимовыгодную торговлю, в том числе в рамках импортозамещения. Помимо этого, столица оказывает жителям области помощь в защите от атак противника в условиях специальной военной операции.

Тверская область также продолжит торгово-экономическое партнерство с Москвой. Столица оказывает региону поддержку в том числе в развитии территории Ржевского мемориала и строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.