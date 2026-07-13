Алена Свиридова

Звезды отправились на летний отдых Фото: социальные сети.

Далеко не все сегодня могут себе позволить отпуск на море. Но российские знаменитости привычку к пляжному отдыху менять не собираются. Едут на разные моря и океаны. Кто куда.

Актриса Мария Миронова (как принято теперь писать – «звезда фильма «Холоп»») нечасто появляется в соцсетях. Только по весомому поводу. В связи с важными событиями в жизни. Или когда ей хочется покрасоваться в новом сарафане. Их у неё – целый гардероб. Все красивые. Недавно Мария провела фотосессию в голубом сарафане с принтом. На фоне моря и синего неба. Мария сообщила, что в таком красивом виде она отдыхает на Гибралтаре.

Мария Миронова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Море и океан соединились в одной точке». Место действительно уникальное: крошечная территория с гигантской скалой, богатой историей и особым колоритом. Самый юг Пиренейского полуострова. Заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией. С одной стороны - Средиземное море. С другой – Атлантический океан. Марокко виднеется на другом берегу. Рядом Африка. «Потрясающие виды и море, и океан, которые живут абсолютно в своем режиме, где-то очень тепло, а где-то холодно», - написала Мария Миронова на своей страничке в соцсети.

Отдыхает она с младшим сыном Фёдором, из-за которого сейчас судится с бывшим мужем Андреем Сорокой (на 19 лет моложе Марии). Несмотря на явные противоречия между экс-супругами Марии всё-таки удалось получить разрешение от бывшего на выезд ребенка за границу.

Юлия Пересильд вырвалась на три дня в Турцию, на побережье Эгейского моря. На территории пятизвездочного отеля есть частный пляж, где Юлия загорала. «Море невероятное», - поделилась актриса своими впечатлениями в одной запрещенной соцсети. Но, к сожалению, отпуск всего в три с половиной дня. Время пролетело быстро.

Юлия Пересильд Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Певица Алёна Свиридова улетела аж на Камчатку. Ходит по берегу Тихого океана и песни поёт. Утеплилась, ветер дует. «Тихий океан – это мощь! Люди по сравнению с природой маленькие козявки, которые много о себе думают», - такие философские мысли навеял Алёне местный пейзаж. Тем не менее она пообещала зайти в океан и даже поплавать. Опасно, но «Бедная овечка» ничего не боится.

Алена Свиридова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Актриса Олеся Судзиловская в восторге от Сочи: «Так красиво, так ароматно, дружески и тепло встретили нас Сочи!». С младшим сыном десятилетним Майком она прилетела на Черное море. Но не только, чтобы посмотреть на дельфинов. Младший сын Олеся серьезно занимается футболом. В Сочи проходят спортивные сборы.

Олеся Судзиловская Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Редко кто из актрис 50+ постит свои пляжные фото в купальнике. Стесняются или скромничают. Только не Алика Смехова. «Итак любимая рубрика. Обычно такие фотки растаскивают инет-издания в кричащими заголовками, кто в каком возрасте показала себя в купальнике, хотя непонятно, в чем еще надо быть на море. Не заморачивайтесь и получайте удовольствие от жизни – только смелым покоряются моря». Алика не уточняет, на каком курорте она отдыхает в раздельном золотистом купальнике. Но если судить по фото, либо в Греции, либо в Черногории. На яхте ходит по Адриатическому и Эгейскому морю.

Алика Смехова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сергей Лазарев тоже не стал уточнять, где были сделаны две фотографии, между которыми 9 лет. Где-то на море. Но в данном случае не это главное. «Между фото- 9 лет! Тот случай, когда своя ноша не тянет!

Сергей Лазарев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сынуля растет. Люблю и горжусь! Как же быстро летит время ! Как быстро растут дети! Успевайте находить повод для радости, улыбки! Успевайте жить. Обнимайте детей, близких!», - написал Сергей Лазарев в своем посте. У него на закорках сидит сын Никита, которому уже 11 лет.

Ждем от российских звезд новые фотографии. Если не сами отдохнем на море, то хотя бы посмотрим, как это делают другие.

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