Станислав Лучанов. Фото: Алексанр Коц @ МАКС

Показательная скандальная история на Украине. В ночь на 28 июня из частного дома в селе Калиновка под Киевом вывезли двух братьев — Максима и Романа Мосейчуков. Гражданских. Перед этим за их двором вели наблюдение с дрона — как за целью на фронте. Братьев увезли, убили и закопали. Тела потом эксгумировали.

В ночь на 28 июня из частного дома в селе Калиновка под Киевом вывезли двух братьев — Максима и Романа Мосейчуков. Гражданских. Фото: Национальная полиция Украины @ МАКС

По версии следствия, приказ отдал командир 155-й отдельной механизированной бригады полковник Станислав Лучанов. Повод — бытовой: жена комбрига пожаловалась на шум мотоциклов. За эту жалобу двоих мужчин выследили и убили.

По делу задержаны десять человек — военнослужащие бригады и её командир. Но показательна не только расправа, а реакция внутри украинской армии.

Полковник ВСУ Александр Грамарчук по позывному «Гром» — кадровый офицер — отреагировал на скандал не осуждением убийства, а раздражением, что о нём заговорили: «Если кто-то хочет знать, зажмурю ли я гражданского за своих родных, отвечу утвердительно: да. Хоть цивила, хоть не цивила. Ещё и собственноручно разберу, как свинью на Пасху». Действующий полковник спокойно приравнивает убийство гражданского к разделке свиньи — и подаёт это как норму.

Одобряют такое на самом верху. Экс-главком ВСУ, ныне посол в Британии Валерий Залужный не раз отмечал посты этого полковника реакцией «мы вместе» — в том числе под призывами применять оружие к «уклонистам». А Залужного на Западе продвигают как возможного будущего кандидата в президенты.

История вскрылась только потому, что произошла в тылу. У жертв были имена, дом, родные, дошедшие до следствия. Слежка дроном, приказ, эксгумация, доклад министра — всё стало известно лишь оттого, что убитые были на виду.

Теперь перенесите ту же модель туда, где нет ни полиции, ни журналистов, ни родни. На линию соприкосновения, в разбитые фронтовые сёла со стариками и без связи. Вспомните безымянные братские могилы в Буче или Купянске.

Сколько таких безымянных могил осталось за лентой при подобном отношении — не назовёт никто. То, что под Киевом стало общенациональным скандалом, в серой зоне происходит тихо и бесследно. В лучшем случае свалят все на Россию. В худшем пропавшие гражданские навсегда останутся строчками в графе «без вести пропавшие».

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