Владимир Путин наградил героев: юноша с аутизмом спас 23 человека во время наводнения, а охранники вытащили 30 студентов из горящего колледжа

В понедельник глава государства посетил форум Общероссийского общественного движения «Народный фронт». Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В понедельник глава государства посетил форум Общероссийского общественного движения «Народный фронт». Президент рассказал, как Россия будет отвечать на дроновые атаки Украины, и наградил народных героев, спасших десятки жизней.

15 ЛЕТ ТРУДА

Владимир Путин наградил лауреатов премии «Всё для победы!»

- Хочу сказать, что 15 лет назад было принято важное решение, - начал речь президент. - Что Народный фронт полностью себя оправдал, полностью. Потому что нам удалось собрать таких людей, как вы. Низкий поклон вам за всё, что вы делаете!

Путин подчеркнул - главной задачей ОНФ он всегда видел помощь людям. Оказавшимся в беде, нужде, после стихийных бедствий и катастроф, когда взаимопомощь и сплоченность жизненно необходимы.

Другая задача «фронта» - контролировать выполнение поручений президента - тех, что даны после «Прямых линий». Чтобы проблемы, о которых говорят люди, реально решались. И сегодня ОНФ следит за выполнением 552 таких поручений: в здравоохранении, образовании…

- В образовании…что может быть важнее души ребёнка? Что же может быть важнее формирования его взглядов на жизнь, на отношение к обществу, к людям? Что может быть важнее, чем отношение подрастающего поколения детей к своим родителям, к бабушкам, к дедушкам, к тому, что они всей своей жизнью делали? Что может быть важнее всего этого для сохранения и укрепления государства Российского? Ничего.

Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

70 МИЛЛИАРДОВ - ОТ ЛЮДЕЙ

Отдельно Путин коснулся работы ОНФ после начала спецоперации. Активисты помогают в реабилитации бойцам СВО, собирают «гуманитарку» для солдат, шлют в окопы детские письма, чтобы солдаты знали, как в них верят самые маленькие россияне…

- Знаете, часто задаются вопросом: а как же так получается, что вся русофобская так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада, борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем Вооружённые Силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и ребята – наши бойцы – идут вперёд? Как же так получается? Благодаря, в том числе, вашим усилиям!

Президент заметил: «Народный фронт», помогая передовой, объединил усилия больше, чем 20 миллионов человек. Через организацию собрали почти 70 миллиардов рублей. Деньги, конечно, пошли на помощь и нужды бойцов.

- Вот поэтому нас и ждёт, безусловно, победа! - подытожил президент.

Закончив на высокой ноте, Владимир Путин наградил лучших из лучших: не только активистов ОНФ - просто людей, - которые совершили настоящий гражданский подвиг.

НЕСЛИ ДЕТЕЙ НА РУКАХ

Первую награду - кубок «Все для Победы!» получили Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин. Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Первую награду - кубок «Все для Победы!» получили Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин. Ребята - охранники, работавшие в Старобельском студенческом колледже.

22 мая, когда украинские дроны начали один за другим бить по зданию общежития, двое мужчин организовали эвакуацию. Открыли все ворота, а потом сами пошли в общежитие - вытаскивать детей. По дороге приводили в себя шокированных, проснувшихся от взрывов студентов. Указывали путь к выходу. На своих руках вытащили двух раненых девчонок. До прибытия помощи начали разбирать завалы - достали из-под камней еще одну девчонку.

Все это - под градом вражеских дронов.

Когда приехали экстренные службы, двое охранников вместе с ними продолжили разбирать завалы. Пахали без устали, пока МЧС не потребовало покинуть место атаки.

Той ночью Васильченко и Тараскин спасли 30 жизней.

ЮНОША С АУТИЗМОМ ПРОТИВ СТИХИИ

Второй кубок достался 19-летнему Шамилю Устарбекову из Каспийска и его матери Патимат - за воспитание героя.

В марте юноша вышел на улицу за хлебом. Но грянуло мощнейшее за 100 лет наводнение. Сначала парень спасался от дождя и стихии, но потом услышал крики. Городской канал вышел из берегов, сбивая с моста над ним людей. О помощи молила мать семилетней девочки, которую, несколько секунд назад, сбило течением.

Юноша, несмотря на стихию, расстройство аутистического спектра, бросился на помощь. Привязал веревку к ноге - чтобы не унесло - и вошел в воду. Через несколько минут вынес девочку - и снова пошел назад.

Городские камеры зафиксировали: в тот день Шамиль вытащил из реки на своей спине 23 человека. После этого исчез сам. Три дня родня пыталась найти юношу - обнаружили в соседнем городе, в Махачкале, в 18 километрах от дома. Он смутно помнил, что делал, скольких еще спас, но свое отсутствие объяснил твердо: «я шел туда, где нужна была помощь».

Второй кубок достался 19-летнему Шамилю Устарбекову из Каспийска и его матери Патимат - за воспитание героя. Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Третий кубок отправился в семью Пожярскас из Амурской области. В ней все для Победы сделал каждый.

Сергей, отец, служил в мотострелковой части сапером. За время СВО получил лейтенанта, был удостоен трех наград. Но во время одной из дроновых атак получил серьезное ранение в ногу - пришлось протезировать. Впрочем, мужчина уверен - чудом остался жив, благодаря подаренной женой иконке...

Юлия - мама семейства в 2023 году создала волонтерскую группу «СВОим». За три года собрали больше 6 миллионов рублей: покупали телефоны, «Мавики», квадроциклы, генераторы - все, что было нужно бойцам. И отправили на фронт больше 2 тонн гуманитарных грузов.

Сыновья тоже отдают для победы все немногое, что у них есть. И не только помогают маме записывать обращения для группы. Илья Пожярскас отдал для фронта монеты, которые копил с 1 класса в копилке - 4,5 килограмма! А Сергей пожертвовал выигранные в райнонном конкурсе 7 тысяч рублей - все, что у него было…

Третий кубок отправился в семью Пожярскас из Амурской области. В ней все для Победы сделал каждый. Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СИЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

Во время награждения президент о чем-то шептался с победителями. И решил не делать из этого тайны.

- Я вот сейчас у одного из лауреатов, который 23 человека спас из воды, - представляете, он нырял в эту пучину и доставал людей, - я у него спрашиваю: «Страшно было?» Вот сейчас на ушко спросил. Он мне отвечает: «Чуть-чуть». Когда люди совершают такие подвиги, когда люди воюют на фронте, когда люди добиваются удивительных результатов в тылу, часто не жалея себя, - конечно, бывает страшно, это нормальная реакция нормального человека. Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи! - вдохновенно подвел черту Владимир Путин.

ОТВЕТ КИЕВУ

Президента провели по площадкам форума, показали выставку народных «кулибиных» - технических новшеств для передовой, созданных руками российских умельцев. Здесь же Путин рассказал, как страна будет отвечать на атаки киевских дронов.

Путин: Наши удары будут зеркальными и в несколько раз мощнее

- Наши ответы всегда будут зеркальными. Куда бы они ни пытались наносить удары по территории России - мы будем отвечать зеркально, но в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует. И, поверьте, будет чувствовать в несколько раз мощнее!