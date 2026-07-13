Получивший гражданство РФ дизайнер Пьер Леклерк фотографировался с нашим флагом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Президент Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство России 15 иностранцев. Одно имя привлекло к себе особое внимание: «Леклерк Пьер, родившийся 29 июля 1972 г. в Бельгии».

Месье Леклерк - звезда мирового автомобильного дизайна. Именно ему своим обликом обязаны культовые модели BMW - X5 (E70) и X6 (E71). Сейчас бельгиец работает директором по дизайну компании «Ситроен».

Но вот загадка: нигде в публичном доступе до этого дня не было ни слова о его связях с Россией. Может, тут какая-то ошибка, и «наш» Леклерк - вовсе не тот Леклерк? Мало ли, дата рождения просто совпала?

БИОГРАФИЯ ПЬЕРА ЛЕКЛЕРКА

Внимательно изучаем биографию звезды. Работал в Италии, в США, Германии… После того, как в BMW к нему пришла всемирная слава, возглавил дизайн-студию китайской Great Wall Motors - стал первым западным специалистом на руководящей должности среди 60 тысяч сотрудников.

Оттуда Пьер перешёл в корейскую Kia Motors, в ноябре 2018-го получил должность главы дизайна французского Citroën, которую занимает и по сей день.

Его последнее детище там - электромобиль ELO длиной 4,1 м, весьма необычный семейный минивэн. Несмотря на длину всего 4,1 метра, в нем помещаются шесть человек, а салон - настоящий трансформер. Например, кресла можно вытащить и использовать как стулья для пикника. В багажнике спрятаны надувные матрасы, с помощью которых авто превращается в спальню. Есть даже встроенные кинопроектор с экраном и штатные крепления для тента.

И все же - что может связывать Леклерка с нашей страной? Ни он сам, ни группа компаний Stellantis на запросы «Комсомолки» пока не ответили.

Но ошибки точно нет. Исследуя соцсети дизайнера, мы нашли его снимок от 4 июля 2024 года с сыном - они сфотографировались после женской групповой шоссейной велогонки на олимпиаде в Париже. В ней участвовали и россиянки под нейтральным флагом.

Так вот, на щеке Леклерка-младшего нарисован наш триколор!

Российские автомобилисты предположили, что бельгийца в РФ могут привлечь к разработке облика отечественных электромобилей.

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