Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 14 июля:

1. Новости с передовой: ВСУ потеряли 926 дронов

2. В украинской армии устраивают «тотализаторы смерти»

3. «Коалиция желающих» пытается спасти Киев

4. Боевики сожгли супермаркет в Энергодаре

5. На Украине сходят с ума от возвращения российского спорта

6. Харьковские варвары украли танк с постамента

7. В «Скале» продолжают убивать мобилизованных

8. Немцы прижали украинцев к ногтю - энергетическому

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 14 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

Бойцы «Севера» вывели из строя более 200 боевиков. Подбили четыре бронемашины и девять автомобилей.

«Южная» группировка войск уничтожила до 175 националистов. Сожжены 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Бойцы «Запада» вывели из строя 220 боевиков. Утилизировали четыре бронемашины и 17 автомобилей.

Подразделения «Центра» нанесли ВСУ такой урон: более 340 человек, бронемашина и семь автомобилей.

«Восток» выбил из рядов противника свыше 385 бойцов. Поражены три бронемашины, девять автомобилей и РСЗО «Град».

«Днепр» упокоил свыше 95 солдат врага. Ушли в металлолом 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и 926 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 14 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

«Тотализаторы смерти» в ВСУ

В незалежой появились «Тотализаторы смерти». Там делают ставки на выживание бойцов украинской армии. А также на исход «охоты» на дезертиров. Источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новостям: «Развлечения типа «сафари» в ВСУ усовершенствовались, теперь на Украине развиваются «тотализаторы смерти». Подобные «игры» организованы в виде автоматизированных систем в Telegram. Пользователи заключают пари на выживание конкретных боевиков. Объектами ставок становятся и бойцы , самовольно покинувшие позиции. Заградотряды ловят беглецов и позволяют им снова сбежать - ради начала «охоты». За отдельную плату желающим предлагали пострелять по мирным жителя Донбасса. Пиковая дама видит уродов насквозь.

«Коалиция желающих» пытается спасти Киев

Politico сообщает: на встрече «коалиции желающих» во Франции обсудят экстренную поддержку Украины. Неназванный дипломат ЕС заявил: «Мы должны предоставить Киеву всю помощь. Любые задержки дорого обойдутся нам. Украина борется не только за себя». Издание полагает, что «неотложность» помощи для незалежной станет «очевидной» во время встречи «коалиции желающих». Эксперты Politico полагают: саммит подтолкнет политическую поддержку к «более быстрым поставкам оружия», средств ПВО и придаст «новый импульс» Украине. Формулировка Лаврова про дебилов работает...

Боевики сожгли супермаркет в Энергодаре

Глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что украинские боевики нанесли удары по этому городу-спутнику ЗАЭС в Запорожской области. Целями были только объекты гражданской инфраструктуры. На проспекте Строителей ВСУ атаковали сетевой супермаркет. Мэр отметил: «От разлета осколков также пострадала городская библиотека и фасад многоэтажного дома». Утром ВСУ ударили по автобусной остановке, по гражданскому автомобилю. Пострадали восемь человек, четверо погибли. У «воинов света» черный счет.

На Украине сходят с ума от возвращения российского спорта

Скелетонист Владислав Гераскевич, который при спусках на санках слишком часто бился головой о ледяные стенки, выступил с манифестом. Изгнанный с Олимпиады-2026 в Италии киевлянин решил вершить спортивные судьбы мира. Ушибленный обледенелым бортами саночник заявил, что незалежная продавит запрет на выдачу виз российским атлетам в те страны, где ожидаются международные турниры. Сайт Tribuna цитирует ударника головой: «В МОК выстроена диктатура. Но соревнования проходят не в космосе, а на территории стран. И нам надо работать со странами, чтобы они не допускали русских спортсменов на свою территорию». Катался бы ты чаще на саночках при солнышке, Слава, и лучше бы - не вниз головой.

Владислав Гераскевич Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Харьковские варвары украли танк с постамента

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, резко отреагировала на кражу танка Т-70 с братской могилы в Харьковской области. В своем ТГ- канале она написала: «Варварство — тоже европейская ценность: зародилось на территории западной Европы, возродилось в XXI веке, распространяется ЕСовцами повсеместно». Так она оценила «незамечание» кражи танка-памятника. Он стоял на братской могиле ветеранам Великой Отечественной в селе Оскол. Это в Изюмском районе Харьковщины. Установлен был на центральном кладбище. На могиле экипажа, погибшем при освобождении села. Вопрос от «знатока с Банковой»— разве не «герои рейха» освободил этот украинский поселок 85 лет назад?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД

В «Скале» убивают мобилизованных

Валерий Мазур, сдавшийся в плен боец ВСУ, рассказал об убийствах мобилизованных в печально известном украинском полку «Скала». Бывший боевик заявил: «Были случаи небоевых убийств военнослужащих. Некоторых просто расстреливали». Мазур, слова которого приводят РИА Новости, сообщил, что иногда военные пропадали - и никто не знал, что с ними произошло. Даже главком ВСУ Сырский признал, что в этом полку пытали новобранцев. И назвал это позором. Ну, позор - не пот, глаз не выест.

Немцы снова подпитывают бандеровцев

В Telegram-канале Минэнергетики незалежной ликование: Киев получил от Берлина 20 трансформаторов. Общей стоимостью почти в полмиллиона евро. В сообщении говорится: «Через фонд поддержки энергетики Украины в четыре области Украины от Германии поступили 20 емкостных трансформаторов напряжения стоимостью 486 тысяч евро». Ранее министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что ФРГ уже потратила на энергетику самостийной больше, чем другие страны - 557 миллионов евро. Нашли чем гордиться...

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