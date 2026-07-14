Киев делал ставку на хаос и панику внутри России: Украина сплела паутину, в которой увязла сама

Еще 25 июня Зеленский объявил, что лично "утвердил 40-дневную операцию влияния" в отношении нашей страны. Фото: REUTERS.

Освобождена Константиновка, вот-вот российский флаг взовьется над Краматорском и Славянском, наши парни продвигаются абсолютно на всех направлениях фронта. Украина ежедневно теряет не только территории, но и людей.

КРЫСА ЗАГНАНА В УГОЛ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на аэродромах «Украинка» и «Шагол» Силовики выследили путь десятков дронов, которые забросили в Россию для совершения терактов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях. Сотрудники ФСБ наблюдали за сборкой беспилотников в арендованных гаражах, а после задержали всех, кто помогал Украине готовить теракт

На Украине озадачились, как исправить катастрофическое положение на фронте, чтобы финансовые потоки от Запада не иссякли? Нужно посеять хаос в глубоком тылу России. Зеленский понимает, что это его единственный выход. Удары по энергетике, критической инфраструктуре, дезорганизация управления, влияние на настроения в обществе – это шаги, чтобы посеять чувство неуверенности в этом самом обществе и недовольство властью.

- Утвердил 40-дневную операцию влияния, - воинственно проанонсировал Зеленский результаты встречи с и.о. главы СБУ Евгением Хмарой 25 июня.

Спецслужбами Украины планировалось развернуть масштабную диверсионную сеть на территории России под условным названием «Паутина-2». Всем этим официальный Киев пытался добиться развала российской государственности, отвлечь внимание западных кураторов от неудач на Восточном фронте и сохранить финансирование.

Красивая медийная картинка, победные тезисы, показная сплоченность должны убедить всех, что Украина побеждает и контролирует ситуацию. Как загнанная в угол крыса, Киев переходит к настоящему террору. Проводится разведка, готовится агентура, подбираются исполнители и пособники. Все это при непосредственном участии западных спецслужб и НАТО. Взрывчатку, сложные технические устройства доставляют в нашу страну через страны Прибалтики, а также Болгарии, Молдавии, Польши, Германии, Словакии, как через официальную логистику, так и контрабандным путем.

- Все помнят события последних полутора лет, связанные с работой мошеннических колл-центров – характерный говор по ту сторону провода и тысячи обманутых простых людей, которых склоняли к совершению терактов и диверсий. Ситуацию удалось стабилизовать, но враг непрерывно продолжает поиск новых форм и способов террора, - рассказали KP.RU сотрудники спецслужб России.

УКРАИНА СТАЛА ПОЛИГОНОМ НАТО

Украина в настоящее время фактически превращена в гигантский испытательный полигон для стран НАТО. Не случайно в качестве самых знаковых целей атак противник выбирает элементы ядерной триады России – головную боль коллективного Запада.

- Непосредственно в Киеве развернут передовой координационный центр разведки одной из ведущих держав блока – Великобритании. Представители западной военной промышленности тестируют новейшие вооружения и технологии. Проводятся испытания инновационных боевых систем, созданных на базе искусственного интеллекта, - рассказал сотрудник ФСБ.

Данные о реальных боевых действиях теперь закладывают в смертоносные дроны, где уже не требуется участие человека. Именно так, с использованием западного вооружения, били по Старобельску, Брянску, Воронежу.

Противник использует все доступные средства: от наемников с боевым опытом до отчаявшихся людей, попавших в непростой жизненный переплет. Что касается последних, то для Киева они «одноразовые» расходники.

В результате атаки беспилотников на колледж в Старобельске, ЛНР, погиб 21 учащийся учебного заведения. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ПОД КОЛПАКОМ ФСБ

- Вот только реальность выглядит иначе. В результате скрупулезной и напряженной работы, удалось добиться тотального контроля каждого элемента вражеской машины террора. Не сразу, не в одночасье, а путем титанических усилий и действий на пределе физических возможностей, на грани жизни и смерти, - рассказывает представитель спецслужб.

Хотелось бы, чтобы не только к западным кураторам, но и к их агентам дошло: каждая партия взрывчатки, каждое устройство связи, пересекающее границу или перемещающееся внутри страны, находится под круглосуточным наблюдением. Логистические цепочки противника полностью контролируются спецслужбами еще на этапе формирования. Грузы не просто отслеживаются — ими управляют, позволяя ничего не подозревающему противнику надеяться на успех операции, создавая иллюзию полного контроля над ситуацией.

Украинские спецслужбы готовили победные доклады, ободряя свое преступное руководство скорыми результатами, не подозревая, что сами кураторы и их шестерки стали объектами долгой и кропотливой игры наших спецслужб, в ходе которой последовательно и тщательно устанавливаются все участники террористической цепи –– от вербовщика и его руководителя до пособника и исполнителя, а сама группа нейтрализуется в нужный момент.

ШПИОНСКИЕ ХИТРОСТИ

Каких только ухищрений не выдумывает противник! Тут тебе и автомобили с двойным дном, и партия дронов, закамуфлированных под испанскую плитку, и аэростаты, которые доставляют FPV-дроны со взрывчаткой, и системы управления, которые предусматривают дистанционный контроль полета через интернет, оборудованные нейросетевыми устройствами британского, американского, шведского производства.

Украина не гнушается привлекать в качестве исполнителей членов этнических ОПГ, имеющих боевой опыт и представителей международных террористических государств. Нередко в сети СБУ попадают подростки, соблазнившись легкими деньгами. Им поручают активировать незаконно приобретенные СИМ-карты, которые используют для работы ударных дронов. И вот тут родителям стоит поинтересоваться, откуда у их чада неожиданные деньги.

Молодых девушек «разводят» на романтических чувствах, интимной переписке и обещаниях красивой жизни после выполнения задания.

Но все зря. Нашим спецслужбам удалось предотвратить крупномасштабные диверсии, где ключевая роль отводилась беспилотникам с искусственным интеллектом. Удары планировались по военным аэродромам - «Шагол» в Челябинской области, «Ростов-Центральный» в Ростове-на-Дону, «Украинка» в Амурской области. Символично Украине бить по объекту с таким названием. Получается, наши парни спасли «Украинку» от самих же украинцев!

Причем в случае с аэродромом «Ростов-Центральный» исполнитель после получения предоплаты от иностранной разведки, прервал с ними связь и обо всем добровольно сообщил нашим спецслужбам, чем заслужил себе свободу. И ФСБ настоятельно рекомендует поступать так каждому.

«МОЧИТЬ» БУДУТ ВЕЗДЕ

Теперь туман конспирации развеян. Список агентов и их кураторов известен, биографии, фамилии, псевдонимы, места явок, данные ближайших родственников находятся под пристальным контролем.

- Стратегия террора, на которую сделал ставку режим Зеленского, рассчитывая на панику и развал Российской Федерации, обернулась против него самого. Вместо хаоса в нашем тылу противник получил высокоадаптивный механизм обороны и безопасности, каждая деталь которого отлажена, каждый агент противника находится под колпаком, а его планы в очередной раз сорваны. Каждый куратор украинских спецслужб, каждый западный инструктор, причастный к террору, будет установлен и понесет заслуженное наказание, - заверил KP.RU представитель ФСБ России.

Можно убедиться, что история вновь делает виток по спирали. Опыт розыска нацистских преступников у наших чекистов немалый.

Разочарованы западные спонсоры, доверившиеся киевскому режиму. Вопреки их планам Россия успешно противостоит ведущейся изощренной гибридной войне с Западом, кратно повышена обороноспособность страны и усилена государственная безопасность.

«Паутина», которую так тщательно плели в Киеве при поддержке западной коалиции, оказалась ловушкой для самих пауков – «пауков в перевернутой банке». А «Паутина» стала призрачной, как, собственно, и сама Украина, рискующая стать очередным призраком Европы: без территории, людей и государства.

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