Трамп заявил, что США восстанавливают морскую блокаду Ирана Фото: REUTERS.

Эта музыка будет вечной? Трамп объявил в соцсети, что США восстанавливают морскую блокаду Ирана - но для всех других стран Ормузский пролив остается открытым. Пользуйтесь, граждане, честно и свободно.

Однако судовладельцы делать это не спешат, резонно опасаясь за дорогой груз. Ведь очередной виток противостояния начался с того, что Иран атаковал суда, направленные американцами в обход маршрута под контролем КСИР.

США и Иран продолжают наращивать взаимные атаки. Минувшей ночью, утверждают американские военные, были поражены десятки военных целей в Исламской Республике.

Под ударом оказались системы ПВО, склады ракет и беспилотников, береговые объекты наблюдения и связи, логистическая и военно-морская инфраструктура. В зоне поражения находились стратегические порты исламской республики - Чабахар и Бендер-Аббас.

В ночной атаке Штаты впервые задействовали одноразовые ударные дроны и беспилотные катера-камикадзе.

А Корпус стражей исламской революции объявил об уничтожении американских топливных хранилищ и складов с боеприпасами на авиабазе «Принц Хасан» в Иордании, Центра управления и контроля беспилотников армии США в районе Джуффайр в Бахрейне, а также топливных хранилищ, ЗРК Patriot, установки HIMARS, склада ракет и радиолокационного радара FPS на территории Омана.

«Единственный способ открыть Ормузский пролив для судоходства - уважать суверенитет государств над их территориальными водами и прекратить вмешательство вооруженных сил Соединенных Штатов в дела пролива», - говорится в сообщении «Корпуса стражей».

Корпус стражей исламской революции объявил об уничтожении американских топливных хранилищ и складов с боеприпасами Фото: REUTERS.

«РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»

- Трампу невыгоден этот конфликт, но он выгоден американскому глубинному государству, которое подталкивает президента США разобраться с Ираном, потому что тот продолжает вести себя с Америкой на равных, - говорит востоковед, преподаватель Финансового университета Фархад Ибрагимов. - Тот факт, что Тегеран контролирует Ормузский пролив, означает его геополитическое доминирование на Ближнем Востоке, в то время как влияние Америки нивелируется в регионе.

По мнению эксперта, в ближайшей перспективе говорить о полноценном мирном соглашении между Вашингтоном и Тегераном не приходится. Обмен ударами продолжится. Более того - осенью может начаться полномасштабная война, к этому моменту американцы успеют подготовиться и провести «работу над ошибками».

Сейчас уже никто всерьез не обсуждает иранскую ядерную программу - главный предмет борьбы сместился к Ормузскому проливу. Но Тегеран не собирается отказываться ни от ядерной программы, ни от контроля над этим стратегическим маршрутом, потому что понимает: именно это сегодня его главный козырь в противостоянии с США.

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