Сильный ветер тайфуна "Бави" выворачивал зонты в Японии. Фото: REUTERS.

Тайфун “Бави” обрушил всю свою мощь на страны Азии, больше всего досталось Китаю, Японии и Филиппинам. Наводнения, ливни, штормы, сорванные крыши, вырванные с корнем деревья, отмены сотен авиарейсов… В одном только Китае из-за ненастья эвакуировали 3 миллиона человек.

ТАЙФУН “БАВИ” СТАНЕТ ВНЕТРОПИЧЕСКИМ ЦИКЛОНОМ

Во вторник, 14 июля, тайфун снова будет утюжить Китай, двигаясь на северо-восток. В ночь на 15 июля он доберется до КНДР и Южной Кореи, а днем в среду - до Японского моря. Но тут произойдет его трансформация, считает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Тайфун станет так называемым внетропическим циклоном, при этом он соединится с атмосферным фронтом над Кореей - и двинется в сторону российского Дальнего Востока.

Последствия тайфуна в Китае. Фото: REUTERS.

В ЭПИЦЕНТРЕ НЕНАСТЬЯ - ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Достанется в первую очередь Приморскому краю.

- На Дальнем Востоке продолжительные и очень сильные дожди ожидаются 14, 15 и 16 июля, - сообщила в эфире радио “Комсомольская правда” заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. - Это влияние бывшего тайфуна “Бави”, который пройдёт через Корейский полуостров и выйдет на Японское море. Он принесёт очень много осадков в Приморский край, там очень сильные дожди ожидается 15 июля. Во Владивостоке в первой половине дня, с 7 утра до 13 часов, выпадет примерно 90% месячной нормы осадков. На этот дождь отзовутся реки, возможно повышение уровня воды до двух с лишним метров.

По расчетам синоптиков, во Владивостоке может 50 - 90 мм дождя (по 9 ведер воды на квадратный метр). Возможны интенсивные ливни, когда с неба обрушивается настоящий водопад - до 35 мм осадков за час. Для сравнения, на Московскую область во время циклона “Бернадетт” в минувшие выходные выливалось до 50 мм.

Ветер на побережье Приморского края будет свистеть со штормовой скоростью до 22 м/с. На реках из-за дождей уровень воды может подняться на 2 метра, а если ливни окажутся очень мощными, то на отдельных участках до 2,8 м, предупредили в Гидрометцентре России.

Спутниковый снимок тайфуна "Бави" Фото: REUTERS.

В КАКИХ РЕГИОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ЖДАТЬ НЕНАСТЬЯ

- Хабаровский край тоже окажется в зоне непогоды, - продолжает Людмила Паршина. - Восточные районы Хабаровского края ждут очень сильные и продолжительные дожди 15 - 16 июля. Север Сахалина тоже будет под прицелом этих дождей, очень сильных - там они пройдут 16 июля. И, конечно, будут идти дожди в Амурской области, на юге Якутии, в Забайкальском крае, на востоке Иркутской области.

Июль на Дальнем Востоке и без того сырой. В минувшие выходные заливало Забайкалье, Амурскую область, Бурятию и Хабаровский край. В Чите побит суточный рекорд по количеству осадков за все время метеонаблюдений, 49 мм.

- На юге в Амурской области за первую декаду июля выпало 70% месячной нормы осадков. И вот снова туда идут такие мощные дожди, Но в целом это обычное явление для этих районов - так называемый летний муссон. Дождливый период, - резюмирует Людмила Паршина.

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