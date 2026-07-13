Украина и 9 стран Европы создали Антибаллистическую коалицию: что это значит для России

В Париже на свет родилась "Антибаллистическая коалиция" союзников Украины. Фото: REUTERS.

Сходка европейцев и Зеленского в Париже, под крылышком Макрона, объявила о создании новой коалиции. Естественно, антироссийской. Если уж незалежной не видать НАТО, надо встроить ее в европейские военные структуры.

И вот свершилось: возникла Антибаллистическая коалиция. В нее, кроме Украины, вошли Британия, ФРГ, Дания, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

Описывают новшество красиво: собрались строить общую защиту от баллистических ракет. Ну а бесценный противоракетный опыт Украины будет на перших позициях.

О том, что это будет значить на практике, KP.RU рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Антибаллистическая коалиция будет заниматься разработкой европейских систем ПРО и ПВО. Ну, как говорится, флаг им в руки, - говорит Литовкин. - У европейцев нет собственных систем, которые могли бы защитить их от наших гиперзвуковых ракет: «Кинжалов», «Цирконов», «Искандеров». Им нечего противопоставить и нашим стратегическим ракетам, таким как «Авангард».

Не факт, что им удастся что-то создать на горизонте пяти-десяти лет, потому что процесс невероятно сложный. А собственных технологий и специалистов в этой области у них не имеется. Скорее всего, мозги будут американские.

Но разработанные американцами системы Patriot тоже не могут перехватывать наш гиперзвук на Украине. На мой взгляд, это все превратится в очередной распил миллиардов. Максимум, что они сделают - это средства ПВО, которые смогут перехватывать наши медленные крылатые ракеты.

Кроме того, все осложняется большим количеством участников коалиции. Достаточно вспомнить неудачные попытки французов и немцев создать совместный танк. А в этом объединении будет множество «пассажиров».

Поэтому я не верю в перспективы их совместной работы».

Между тем министры иностранных дел стран ЕС, пока их начальники обсуждали в Париже великие перспективы военного сотрудничества с Украиной, не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций. Один из камней преткновения — вопрос о потолке цен на российскую нефть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военная тайна 2030 года: названо главное оружие будущего, и это не беспилотники

Успеть до превращения в тыкву: Зеленский и Макрон с помпой собрали «коалицию желающих» в Париже