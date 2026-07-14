В России становится все меньше магазинов: что изменится для покупателей и какие товары уйдут в онлайн

Может, в интернете многие вещи и дешевле, чем в офлайне. Но «благодаря» доступности товаров онлайн денег мы тратим куда больше (порой - на всякую ненужную ерунду). Может, в интернете многие вещи и дешевле, чем в офлайне. Но «благодаря» доступности товаров онлайн денег мы тратим куда больше (порой - на всякую ненужную ерунду). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЭПОХА ВЕЛИКИХ ЗАКРЫТИЙ

А ведь когда-то было четкое разделение: в интернете мы заказывали одежду, книги и всякие батарейки, а еду и более серьезные товары покупали в офлайне. Но все смешалось в онлайн-торговле, и вот уже россияне тащат из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) тушенку, макароны и упаковки того, что «ваша киска купила бы» раньше в обычном зоомагазине.

Неудивительно, что на этом фоне привычные нам офлайн-магазины закрываются. По данным аналитического агентства INFOLine, впервые за 25 лет число торговых точек только в столицах сократилось на 7300. В Москве - с 87 тысяч до 82,5 тысячи, а в Питере - с 44 тысяч до 42,2 тысячи.

- Это касается всех - от продуктовых магазинов у дома, супермаркетов и киосков с фруктами до салонов связи и магазинов одежды, - описывает масштаб явления основатель INFOLine Иван Федяков.

«Вкусвилл», например, ликвидировал 286 розничных точек, а сеть по продаже полуфабрикатов «Элика» - 170. К радости трезвенников, заметно просели и алкомаркеты. «К&Б», например, уже не открывает магазины прежними темпами и с начала года даже сократил 18 точек. «Бристоль» недосчитался 170 магазинов, а региональная сеть «Серебряный шар», работающая в Хакасии, Тыве и Красноярском крае, - 68.

Немалую роль в этом сыграли антиалкогольные меры в регионах. В Вологодской области, например, власти разрешили продавать спиртное по будням лишь два часа в сутки, в результате 610 точек просто закрылись. А в Подмосковье число алкомаркетов и наливаек уменьшилось аж на тысячу из-за запрета подобной «деятельности» на первых этажах жилых домов.

Вот какие сферы пережили самый большой спад:

Одежда. По данным INFOLine, за 2025 год в России закрылось 12% магазинов одежды. А Центр финансовой аналитики Сбербанка утверждает, что за два года доля офлайн-магазинов в продажах одежды снизилась с 73% до 51%. То есть уже почти половина всей одежды в России продается на маркетплейсах!

Партнер компании One Story Ольга Сумишевская отмечает: офлайн-магазины одежды становятся все менее прибыльными из-за пунктов выдачи заказов (ведь в каждом есть примерочные). Поэтому сети закрывают нерентабельные магазины, сохраняя крупные торговые точки для узнаваемости бренда. Продажи мигрируют в онлайн или в те же маркетплейсы.

Канцтовары. По данным сервиса «Яндекс Карты», за год в стране закрылось более 630 точек продажи канцтоваров. В среднем по России снижение на 5%, а в городах-миллионниках - на 12,3%. Омск, к примеру, за год недосчитался 26% канцелярских магазинов, Ростов-на-Дону - 24%, Москва - 13%.

Зоотовары, электроника и спорттовары. Тут офлайн-розница «ужалась» на 12%, 8% и 6% соответственно.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Пока розничные магазины закрываются, число ПВЗ уверенно растет - у разных маркетплейсов на 10 - 40% в год.

- Это уникальный формат доставки в мировом масштабе! - уверяет президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

С экспертом не поспоришь: в России действительно самая развитая сеть ПВЗ на планете. По словам Артема Соколова, сейчас в стране около 300 тысяч точек, где покупатель может забрать свой товар, заказанный в интернете. В Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане и Кыргызстане пунктов выдачи заказов тоже очень много. А вот в Европе, США и Китае ставка делается на почтоматы или курьерскую доставку до двери. Слишком уж там дорогая аренда коммерческой недвижимости.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня на товары из интернета приходится 22,3% от всех розничных продаж, то есть большая часть покупок по-прежнему происходит в традиционных магазинах. Так что о серьезном кризисе офлайн-торговли говорить рано. Но наступление маркетплейсов ускоряется.

- По итогам прошлого года рост оборотов интернет-торговли составил 28%, а объем - 13,2 трлн рублей, - говорит Артем Соколов. - За четыре месяца 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025-го рост уже 17,5%, а объем - 4,6 трлн рублей.

ПРОДАВЦЫ ЭМОЦИЙ

В том, что традиционная торговля сдает позиции, нельзя винить одни маркетплейсы. Просто меняется жизнь, меняется рынок, и пришла пора искать новые форматы.

- В России 20 - 25 лет назад активно наращивали торговые площади: открывали новые магазины, чтобы удовлетворить спрос и занять территорию, - объяснил маркетолог Владимир Коваленко. - Сейчас спрос удовлетворен, а поведение потребителя изменилось. А значит, торговым объектам и брендам приходится подстраиваться под новые реалии.

Этим уже вовсю занимаются продуктовые сети. Они выдают интернет-покупки, доставляют продукты на дом и даже стараются конкурировать с кофейнями и общепитом. Теперь во многих сетевых супермаркетах есть не только стойки с готовой едой и мини-пекарни, но и столики для посетителей. А им новые форматы по душе. «Пятерочка», например, в 2025-м продала около 200 миллионов чашек кофе, что почти в два раза больше, чем годом ранее, отмечают в INFOLine.

- Происходит концентрация спроса. Люди все чаще выбирают 2 - 3 крупные сети или маркетплейсы вместо десятка мелких магазинов у дома, - объясняет Владимир Коваленко. - Если товар можно заказать с доставкой, офлайн-точка должна предложить что-то большее, чем просто «место, где лежит товар».

Яркий пример - торгово-развлекательные центры, где маркетологи постоянно устраивают с арендаторами всевозможные мероприятия, распродажи, розыгрыши призов, приглашают артистов и диджеев, инвестируют в фуд-корты и кинотеатры. То есть делают акцент на получение эмоций и удовольствия. По информации Минпромторга, в новых крупных ТРЦ, которые были открыты в прошлом году, на развлечения приходится около 30% площадей!

Так что офлайн-розница никуда не исчезнет, но кардинально изменится. Из точек хранения и продажи товаров магазины превратятся в места общения, сервиса и впечатлений.

Вот что, по мнению Владимира Коваленко, станет непременными атрибутами торговли уже через несколько лет:

Интерактивные зоны. Магазин будет не столько продавать товар «здесь и сейчас», сколько давать эмоции от взаимодействия с ним. Это особенно актуально для техники, одежды, духов и косметики. Можно прийти в магазин, примерить, протестировать, послушать аромат, получить консультацию. А купить онлайн, с последующей доставкой на дом.

Нейросети и роботы. Обслуживание посетителей возьмут на себя роботы: консультанты и помощники. В специальной кабине можно будет провести виртуальную примерку одежды, чтобы заказать ее онлайн. А умные зеркала покажут, какие аксессуары и косметика подойдут.

Сообщества и события. Магазины станут площадками для мастер-классов, дегустаций, лекций. Например, книжный магазин, где по выходным читают авторы, или продуктовый, где шеф-повар учит готовить из купленных там же продуктов.

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