Спецназ Росгвардии сбивает украинские БПЛА, атакующие гражданскую инфраструктуру в приграничье

Мобильные подразделения Росгвардии, оснащенные современным вооружением, успешно нейтрализуют беспилотные летательные аппараты противника в приграничных зонах Белгородской, Брянской и Курской областей.

Их мобильные огневые группы ведут круглосуточное дежурство, отслеживая воздушное пространство и предотвращая вторжение разведывательных и ударных дронов.

Спецназ Росгвардии сбивает украинские БПЛА в приграничье

- За прошедшую неделю было уничтожено порядка 160 вражеских БПЛА, причем около половины из них представляли собой аппараты самолетного типа. Только в Белгородской области российские силовики ликвидировали приблизительно 50 беспилотников данного типа, - комментируют кадры боевой работы расчетов в Росгвардии.

В ведомстве подчеркивают, что военнослужащие сбивают дроны за пределами населенных пунктов, что исключило возможность жертв среди гражданского населения и ущерб.

С помощью тепловизионного оборудования, которое установлено на российских разведывательных беспилотниках бойцам Росгвардии удается пресечь действия диверсионных групп и пунктов БПЛА противника.

На кадрах можно увидеть, как в ходе разведывательной операции в одном из лесных массивов на Харьковском направлении бойцами Росгвардии была выявлена тщательно замаскированная точка управления беспилотниками ВСУ. После определения точных координат цели, оператор ударного FPV-дрона нанес высокоточный удар по обнаруженным позициям врага.

Данные объективного контроля подтвердили уничтожение схрона, в котором пытались укрыться современные бандеровцы.