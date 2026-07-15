Дополнительно, в портах «Черноморск» и «Днепро-Бугский» были поражены четыре морских судна Фото: REUTERS.

Минувшей ночью Вооруженные силы России отправили по военным целям в украинских портах десятки ракет и дронов. Они уничтожили задействованные в логистике для армии Украины суда.

Высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники применялись для поражения портовой инфраструктуры в портах «Одесса» и «Черноморск» Одесской области, куда идет доставка западных вооружений и топлива. Ракеты с российских самолетов точно поразили подтвержденные военной разведкой цели.

«В результате атак были уничтожены объекты, связанные с перевалкой горюче-смазочных материалов, а также сами резервуары с ГСМ, предназначавшиеся для нужд ВСУ. Кроме того, ликвидированы производственные мощности, где велось производство и сборка украинских дронов», - комментируют в Минобороны России.

Дополнительно, в портах «Черноморск» и «Днепро-Бугский» были поражены четыре морских судна, использовавшихся для доставки грузов украинским вооруженным формированиям. И это только начало ликвидации коммерческого флота киевского режима. Отметим, по мнению ряда военных экспертов морские судна в Черном море ВСУ используют в качестве платформ для запуска морских дронов.

Напомним, Вооруженные силы России ведут активное уничтожение военных целей в морских портах Украины с минувших выходных. Удары наносятся по морским суднам, складам и цехам на территории портов, которые используются в обеспечении жизнедеятельности войск ВСУ.