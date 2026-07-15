«Комсомолка» стала партнером главной литературной премии страны

В историческом здании Союза писателей России на Комсомольском проспекте состоялась пресс-конференция, посвященная третьему сезону премии «Слово». Фото: предоставлено пресс-службой Союза писателей России.

В пресс-конференции участвовали Помощник Президента РФ, 1-й Секретарь Союза писателей России Владимир Мединский, Президент Российского книжного союза, сопредседатель Совета Премии Сергей Степашин и писатель, заместитель 1-го секретаря Союза писателей России, член Правления Союза писателей России Юрий Поляков. Сергей Степашин почти сразу заявил, что в привычном виде премия будет вручаться в последний раз: президент дал поручение создать новую литературную премию, которая станет международной. Возможно, она по-прежнему будет называться «Слово», но в ближайшее время начнется работа над новой концепцией.

«Слово», по словам Мединского, по-прежнему самая «дорогая» литературная премия страны: победители в основных категориях получат по 3 миллиона рублей. Фото: предоставлено пресс-службой Союза писателей России.

«Слово», по словам Мединского, по-прежнему самая «дорогая» литературная премия страны: победители в основных категориях получат по 3 миллиона рублей. Кстати, к этим основным категориям («Проза», «Поэзия», «Документальная литература», «Драматургия/сценарии», «Художественный перевод») сейчас добавляются специальные номинации «Литературная критика», «Иллюстратор», «Издательство», «Гвардия Слова. Поэзия», «Гвардия Слова. Проза», «Лучшая аудиокнига». Председателем Совета жюри стал знаменитый прозаик Александр Проханов.

Фото: предоставлено пресс-службой Союза писателей России.

Владимир Мединский сказал:

- Разделения внутри каждой номинации на подкатегории «Мастер» и «Молодой автор» больше не будет. (Раньше отдельно соревновались люди в возрасте до 27 лет и те, кто старше. - Ред.) Мы сделали это специально, чтобы конкуренция между номинантами была полноценной. Но зато в каждой из основных номинаций, помимо выбора жюри, появляется «Народный выбор». Для нас важно, чтобы именно читатель являлся главным заказчиком для писателя.

Фото: предоставлено пресс-службой Союза писателей России.

Прием заявок начнется 1 августа этого года, торжественная церемония награждения пройдет 6 февраля 2027-го. Что касается участников, подаваться могут все, хотя… Сергей Степашин заметил, что некоторые писатели, в том числе те, кому он сам раньше вручали другие литературные премии, «в трудные для страны времена оказались не с нами. На премии «Слово» таких нет».

Фото: предоставлено пресс-службой Союза писателей России.

А еще нам приятно заметить, что «Комсомольская правда» теперь - официальный информационный партнер премии; главный редактор газеты Олеся Носова вошла в постоянный состав ее совета.