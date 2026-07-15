Сергей Степашин: «Комсомолка» стала главным спонсором премии «Слово»

Сергей Степашин Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

…- Сергей Вадимович (Степашин - бывший премьер, президент Российского книжного Союза), здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник Степашина.

- Привет, Саша.

- Я сейчас смотрел репортаж по ТВ - из Дома писателей России. Там вы на фоне логотипа «Комсомольской правды» объявили о том, что премия «Слово», к которой приложила руку, душу, и сердце наша газета… Она теперь будет не только всероссийской, но и международной. Можете подробно для наших слушателей и читателей рассказать?

- Во-первых, что касается титула международной - это решение нашего президента Владимира Владимировича Путина… И - его поручение, которое он дал лично ведомствам - и Министерству иностранных дел, и Минфину.

В следующем году мы пока будем вручать премию по прежней модели, если так можно сказать. А что касается уже международной, сейчас мы готовим конкретные предложения, новую программу, новое положение… Потому что, по сути дела, подумываем об аналоге Нобелевской премии в области литературы.

- Интересно!

- Именно об аналоге, но не о повторении ее содержания.

- Понятно.

- И в 2028-м это уже будет вручение Международного «Слово».

- А в 2027-м, значит…

- Да, пока, что называется, все будет «по старинке»

Хотя мы сократили состав жюри, оптимизировали, что называется, количество вручаемых наград. Теперь они будут присуждаться непосредственно лучшим - в области поэзии, прозы, документальных произведений и режиссуры. Именно это мы накануне и анонсировали в Доме писателей России.

Ну, а «Комсомолка», наряду с ВГТРК и другими каналами, телеканалом «Культура», будет главным спонсором.

На нашей пресс-конференции, где обо всем об этом шла речь, присутствовала и главный редактор - генеральный директор «Комсомольской правды», и я, увидев Олесю Носову, назвал ее лучшей книжной подругой страны.

- Понятно… Но вот я немножко ревную, потому что мы - все же газета, сайт, радио…

- Да не надо, Саша, так ревновать! Кстати, у «Комсомолки» - хорошие книги, на самом деле. Они почти все у меня есть, ты знаешь.

- Да, конечно. Я стараюсь… И, судя по тому, что председатель Российского книжного Союза (РКС) Сергей Вадимович Степашин сидел на этой встрече под логотипом «Комсомольской правды», мы рядом, мы здесь вот с вами.

- Мы вместе, да. Причем - всегда по жизни. И не только в организации премии «Слово». Тебе это прекрасно известно.

Для меня «Комсомолка» – не просто бренд, не просто газета… Это мой близкий друг. В самые сложные - и хорошие, и тяжелые времена - мы всегда были вместе. Ты это знаешь не понаслышке.

- И было (и есть!), не только «Слово», но и дело.

- Да. Спасибо!

- Спасибо вам!