Считается ли дедушкин сарай самостроем: Верховный суд дал важные разъяснения дачникам и владельцам частных домов

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За обсуждением разъяснений Верховного суда по делам, связанным со «схемой Долиной», почти без внимания остался другой важный для многих граждан Обзор судебной практики от ВС — о самострое. Владельцев дач, всякого рода сарайчиков и гаражей в стране много, и очень часто возникают споры на тему «оно не там стоит». Как правильно разрешать некоторые подобные ситуации, и разъяснил Верховный суд.
История вроде бы банальная: собственник участка подал в суд на соседа, чья хозпостройка частично оказалась на его земле. На этом основании гражданин требовал признать постройку самостроем и обязать соседа ее снести.
Суд первой инстанции гражданину отказал. А апелляция все же признала: сарайчик — самовольная постройка, надо от нее чужую землю освободить. Верховный суд это решение отменил и отправил дело на новое рассмотрение. Почему?
ВС обратил внимание на детали, которым нижестоящие суды не придали должного значения. Спорная хозпостройка была возведена еще в 1960 году прежним владельцем. Первоначальный участок впоследствии был разделен на три других, так постройка и оказалась на меже. Для грамотного разрешения спора суды должны были установить, кому и на каких правах раньше принадлежал участок и были ли нарушены первоначальным владельцем хозпостройки действовавшие тогда (а не сейчас) строительные и градостроительные требования.
— Существует принцип недопустимости обратной силы закона, на этом основана позиция Верховного суда, — комментирует адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко. — Понятие «самовольная постройка» было введено статьей 222 Гражданского кодекса РФ, вступившей в силу 1 января 1995 года. В советском законодательстве (Гражданский кодекс РСФСР 1964 года) была предусмотрена возможность сноса как «самостроя» исключительно индивидуальных жилых домов и дач, построенных гражданами. Норма о признании самовольными нежилых построек — сараев, гаражей, хозблоков — до 1995 года отсутствовала. Применить к таким постройкам современные положения статьи 222 ГК РФ невозможно.
Главное, что из этого стоит запомнить, в дачно-деревенской жизни пригодится: сарай, оказавшийся на участке до 1995 года, — никак не самострой, требовать снести его на этом основании никто не вправе. «Здания нежилого назначения, строения и сооружения (те самые сарайчики и хозблоки — Ред.), построенные до 1 января 1995 г., в силу закона не могут быть признаны самовольными постройками», — прямо говорится в разъяснениях Верховного суда.
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В Обзоре фигурирует сразу несколько судебных споров, связанных с гаражами. И во всех этих случаях ВС вступился за права граждан.
Одна из гаражных историй такая. Бокс гаражного кооператива частично оказался на земле, оформленной в собственность неким Обществом. Оно потребовало признать гараж самовольной постройкой и снести. Владелец гаража в свою очередь утверждал, что он ничего не нарушал, бокс построен не в чистом поле, а в гаражном кооперативе и существовал до того, как были установлены границы участка Общества. Его гараж находится не на «чужой» земле, это границы соседнего участка установлены с ошибкой. Суды принимали сторону то одной, то другой стороны. А Верховный суд указал следующее: прежде чем признавать что-то самостроем, надо разрешить земельный спор. То есть в данном случае — установить, насколько законно поставлен на кадастровый учет участок Общества и как так получилось, что он пересекается с землей гаражного кооператива.
— Требование о сносе до устранения кадастровой ошибки или уточнения границ — преждевременное и не подлежит удовлетворению, — поясняет позицию ВС Светлана Жмурко.
Высшая судебная инстанция также разъяснила — в комментариях уже к другому гаражному делу: недопустим произвол в отношении гаражей в «старых» кооперативах, построенных до 30 октября 2001 года (тогда вступил в силу нынешний Земельный кодекс). Решение об их сносе, даже если у кооператива нет никаких документов, подтверждающих права на землю, — только через суд, а не по постановлению местной администрации.
Административным постановлением разрешать такие вопросы возможно, только если было нарушено уже действующее земельное законодательство, «задним числом» так делать нельзя.
Гражданин построил себе жилой дом. Все честь по чести и по закону, местная администрация выдала ему разрешение на строительство и градостроительный план. А через какое-то время — хлоп, судебное дело. Дом — самострой, нарушены минимально допустимые расстояния до станции газораспределения, про которую гражданин и ведать не ведал. Но дом теперь требуется снести.
Как разъяснил Верховный Суд, «спорный дом самовольной постройкой не является». Поскольку «к началу строительства жилого дома… сведений о местоположении границ минимальных расстояний до магистрального трубопровода в публичном доступе не имелось». А администрация муниципального района, выдав разрешение на строительство, ни о чем таком не предупредила. Однако жилых домов рядом с газопроводом быть не должно. Поэтому дом все же придется снести, но его собственнику местная администрация должна полностью компенсировать убытки.
— Газопровод уже существует, и закон не разрешает оставлять жилые дома в его охранной зоне, это небезопасно, — поясняет Светлана Жмурко. — Но поскольку собственник дома ничего не нарушал, он не знал при возведении жилья о каких-то ограничениях, ему должны компенсировать рыночную стоимость дома и все расходы на его снос.
СПРАВКА «КП»
Что такое самострой
Согласно статье 222 Гражданского кодекса РФ самовольной постройка считается, если:
— она возведена на самозахваченном участке — владельцу эта земля в установленном порядке не предоставлялась;
— виды разрешенного использования конкретной земли не предусматривают такого строительства;
— не получены необходимые по закону согласования или разрешения, нарушены градостроительные или строительные нормы и правила (но только если эти нормы и правила уже действовали на момент спорного строительства).
Не всегда судьба самостроя — снос. Возможный вариант — привести постройку в соответствие с требованиями законодательства (когда это реально без сноса). Например, если это возможно, узаконить права на землю. Или постфактум оформить другие необходимые документы, если на деле постройка никаких норм не нарушает и никому не мешает.
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