После декрета — к любимому делу: как одно случайное видео полностью изменило жизнь жительницы Балашихи

Фото: Екатерина Хухрянская

Именно так произошло с жительницей Балашихи Екатериной Хухрянской – курьером и многодетной мамой, которая нашла свое призвание в помощи людям.

Сегодня она каждый день встречается с десятками клиентов, самостоятельно планирует свое время и признаётся, что уже не представляет своей жизни без доставки заказов. Хотя ещё совсем недавно даже не думала, что когда-нибудь выберет именно этот путь.

«Хотелось заниматься всем и сразу»

Екатерина родилась в Рязани. С детства она не могла усидеть на месте: занималась в кружках, постоянно участвовала в разных мероприятиях, легко находила общий язык с людьми.

«Я всегда была и жнец, и чтец, и на дуде игрец. Хотелось заниматься всем и сразу», — с улыбкой вспоминает она.

После окончания школы девушка переехала в Москву. Когда-то она мечтала поступить в театральный институт и даже шутит, что хотела выйти замуж за актёра Алексея Чадова. Но жизнь распорядилась иначе: Екатерина окончила геологоразведочный университет по специальности «маркшейдер», встретила будущего мужа во время учебы и попробовала себя в самых разных направлениях — от салона мобильной связи, строительной компании, завода холодильного оборудования до агентства по организации мероприятий. При этом успела ещё стать мамой троих детей.

Муж нашей героини точно подмечает одну из главных особенностей супруги:

— То, что с Катей происходит за месяц, обычный человек проживает за целую жизнь.

Фото: Екатерина Хухрянская

Случайное видео, которое изменило всё

В декабре 2025 года Екатерина переживала непростой период во время декретного отпуска. Однажды ей попался ролик, где девушка выполняла доставку заказа Wildberries вместе со своей собакой.

«Я никогда не думала, что буду курьером. Но тогда решила попробовать что-то совершенно новое. Подумала: вдруг поможет выйти из состояния, в котором я находилась. И это сработало».

15 декабря она зарегистрировалась в приложении и выполнила своё первое задание. С тех пор многое изменилось.

«Теперь я просто не представляю своей жизни без курьерской доставки. Именно среди курьеров я встретила новых друзей».

По словам Екатерины, освоиться оказалось намного проще, чем она ожидала. Опыт общения с людьми помог быстро разобраться в процессе, а всё остальное пришло с практикой. Жизнь после прихода в курьерство поменялась не только у неё, но и у её близких. Потому что теперь она вместе с семьей погружена в эту сферу.

Каждый день – это прокачка себя

С каждым днем наша героиня ставила себе новые цели, постепенно увеличивала количество выполненных заказов и воспринимала доставку как личный вызов, а также с гордостью рассказывала о своих успехах мужу.

«Быть курьером Wildberries — это постоянное прокачивание собственных возможностей. Но самое главное — это общение с людьми. Особенно, когда есть более старшее поколение, малоподвижные клиенты, которым доставка действительно облегчает жизнь. Сейчас помощь таким людям проходит красной нитью через всю мою жизнь».

Именно благодаря курьерской доставке Wildberries Екатерина обрела и новый круг общения.

На первых порах большую поддержку ей оказали другие курьеры. Со временем виртуальное знакомство превратилось в настоящую дружбу: сегодня она встречается с людьми из разных городов уже за пределами ежедневных переписок.

Фото: Екатерина Хухрянская

История одной доставки

Целеустремлённый характер Екатерины раскрывает случай, произошедший накануне Дня всех влюблённых. Несколько человек до неё безуспешно пытались доставить большую коробку с подарком девушке. Адрес оказался указан неверно, телефон получателя был недоступен. Большинство на этом бы и остановились. Но наша героиня решила искать решение.

Она попросила соседку написать в чат дома, связалась через переводчик с заказчиком, который оказался иностранцем и находился в другой стране, выяснила все детали и всё-таки вручила подарок адресату.

«Я чувствовала себя в тот момент настоящим купидоном. Учитывая, что это еще и заказ выпал на 14 февраля. В итоге доставила получателю огромную коробку и пакет. Девушка плакала от счастья, потому что по факту этой доставки было не суждено случиться – адрес иностранец указал неверный, телефон выключен, но именно благодаря упорству и желанию просто по-человечески помочь и сделать приятное в этот праздник любви, доставка была осуществлена. Честно? Ради таких моментов особенно хочется выполнять заказы», - признается Екатерина.

Свобода выбирать свой день

Сегодня всё больше россиян выбирают выполнение доставок как удобный способ самостоятельно распоряжаться своим временем. Для большинства курьеров основными преимуществами остаются возможность самостоятельно выбирать время выполнения заданий, совершать доставки рядом с домом и контролировать уровень своего дохода .

Подключиться к системе можно буквально за несколько минут: достаточно оформить статус самозанятого через приложение «Мой налог», установить приложение для курьеров и пройти короткую регистрацию. После этого в приложении становятся доступны маршруты и задания, которые каждый выбирает самостоятельно. Выполнять доставки можно пешком, на велосипеде, самокате или автомобиле — в том ритме, который удобен именно вам.

Такой формат занятости помогает сохранять баланс между личной жизнью и своими увлечениями.Сами курьеры отмечают, что свобода в выборе времени позволяет чаще проводить время с близкими, больше отдыхать дома с семьёй и регулярно заниматься любимыми хобби.

«Главное — любить людей»

На вопрос о том, какими качествами должен обладать человек, который занимается доставкой, Екатерина отвечает без раздумий:

«Ответственность, доброжелательность и любовь к людям».

Пожалуй, именно эта простая формула лучше всего объясняет, почему случайное решение, принятое однажды в декабре, полностью изменило её жизнь.

И почему сегодня, выходя на очередной маршрут по Балашихе, Екатерина знает: впереди её ждут не только новые адреса, но и новые истории, связанные с человеческим счастьем, радостью и заботой.