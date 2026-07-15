«Мы можем следить за любой машиной, любым человеком на Украине»: российский хакер PalachPro раскрыл методы работы

Они — одни из самых разыскиваемых хакеров в Европе и мире. Фото: Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/Fotodom

Европейским политикам, генералам НАТО и украинским начальникам — команда «стоять-бояться». Любой из них может оказаться в поле зрения «Большого Брата». Верней, российских хакеров из группировки NoName057(16).

Они — одни из самых разыскиваемых хакеров в Европе и мире. В прошлом году их объявили в международный розыск за взлом связанных с Украиной и НАТО сайтов и систем.

А месяц назад группировка получила доступ к 50 тысячам камер на территории Евросоюза и незалежной. Операцию назвали Broken Byte — «Разрушенный байт». Подробностями с KP.RU поделился хакер PalachPro. Он впервые показал нам, как выглядит интерфейс созданных им программ (см. на фото).

«МОГУ ОТСЛЕДИТЬ ЛЮБУЮ МАШИНУ»

— Какой практический эффект дает ваша операция?

— Она позволяет нам собирать очень много полезной информации внутри вражеских стран. Вспомните историю с Али Хаменеи (разведка Израиля утверждает, что следила за передвижением верховного лидера Ирана по камерам уличного наблюдения — Ред.). Мы можем следить за объектами на территории Евросоюза и Украины.

— О чем конкретно речь?

— Современный шпионаж — это охота за номерами автомобилей, лицами, уникальными визуальными отпечатками, которые оставляет каждый объект в пространстве Европы.

Уличные камеры, частные видеосистемы и так далее — данные с них собираются, очищаются. Я могу в реальном времени отслеживать любую машину — где она находилась, когда, где двигалась, а где подолгу стояла. Могу вести наблюдение за людьми, применяя сложные комбинированные фильтры типа: город — Берлин, время — 12:30, машина — черная, человек в красной куртке.

Европа вся пронизана моими цифровыми глазами.

— Выходит, классические методы спецслужб по наружному наблюдению за объектом устарели?

— Классическая «наружка», когда за объектом ходят живые люди, еще используется, но как вспомогательный инструмент. Сегодня главная борьба идет именно за доступ к камерам, системам видеонаблюдения, базам данных операторов связи и цифровому следу человека.

Хакерский интерфейс для поиска человека по камерам наблюдения

ПРОЛЕЗТЬ СКВОЗЬ РЕШЕТО

— После ограбления Лувра выяснилось, что паролем от серверов видеонаблюдения было слово «Лувр». Насколько европейские системы готовы к кибератакам?

— В Германии, Нидерландах или Франции вы встретите относительно современные системы защиты. А вот в странах Восточной и Южной Европы та же инфраструктура часто напоминает решето. Миллиарды евро, которые торжественно выделяют на «укрепление киберустойчивости», растворяются в тумане.

Так выглядит программа по поиску автомобилей

— Сколько времени потребуется европейцам, чтобы устранить дыры?

— От нескольких месяцев до 2–3 лет. Владельцы крупных систем обычно замечают взлом не сразу. Профессиональное, тихое проникновение часто остается незамеченным неделями, а то и месяцами.

— За последний месяц вам противодействовали с той стороны?

— Cерьезного противодействия мы не заметили. Но, конечно, о нас пишут. Объявления в розыск, отчеты крупных аналитических корпораций вроде Google, — все это есть. Они периодически поднимают шум и пытаются показать, что «ведут работу». Но это больше попытки создать видимость активности, чем эффективные меры против нас.

— А насколько хорошо защищена от проникновения российская инфраструктура?

— Значительно лучше, чем в ЕС. Камеры, транспорт, табло, светофоры и системы освещения у нас в большинстве случаев имеют многоуровневый контроль и находятся под постоянным наблюдением спецслужб.

46342 — количество контролируемых хакерами камер

«ФИКСИРУЕМ ЗАПУСК ДРОНОВ»

— Можно ли по видеопотокам определить точки запуска беспилотников, их маршруты?

— Да. Наши нейросети фиксируют места запуска дронов, характерную подготовку, перемещение техники и подозрительную активность групп.

— Это помогло противостоять украинским атакам?

— На отдельных участках фронта система проходит боевое тестирование и уже применяется в реальном режиме.

— В начале СВО хакерское сообщество разделилось на сторонников России и Украины. Война между хакерскими группировками продолжается?

— Острое противостояние, которое было в 2022 году, заметно выдохлось. Серьезного, организованного противоборства уже нет. Разве что периодически появляются мелкие группы, которые взламывают магазины, аптеки и локальные сервисы ради шума. Это уровень детского сада, который никакого влияния на реальный расклад не оказывает.

— Кто может конкурировать с нашими хакерами?

— Реальную конкуренцию нам составляют лишь отдельные высококлассные группы из Китая и американских правительственных структур. Российские хакеры по-прежнему в числе сильнейших — у нас сильная математическая школа и глубокое понимание систем.

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