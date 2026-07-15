Дмитрий Песков: Мы осуждаем желание властей Латвии исключить русский язык из СМИ

Дмитрий Песков. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

…- Министр культуры Латвии заявил о необходимости полного исключения русского языка из национальных СМИ Латвии… Где, только по официальной статистике, около четверти населения - русскоговорящие. Хотели бы узнать, как в Кремле оценивают заявления министра культуры Латвии? Характеризуются ли требования полностью исключить русский язык из национальных СМИ, как акт языкового геноцида по отношению к русскоязычному населению? И стоит ли ожидать реакции Москвы на такие явно недружественные заявления?

- Реакцией здесь может быть только осуждение, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в среду, 15 июля, на вопросы журналистов. - Это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны.

Это не новая политика латвийских властей. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно. Это их постоянная характеристика.

Здесь можно только выразить полное неприятие.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Литовская разведка сообщила о том, что Россия якобы планирует атаки на инфраструктуру Прибалтики и Европы. И в связи с этим литовский президент Гитанас Науседа призвал усилить охрану важных инфраструктурных объектов. Как бы вы могли прокомментировать свежую порцию обвинений и подозрений со стороны прибалтийского государства?

Песков:

- Вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок… Для того, чтобы продолжить промывание мозгов, для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации.

Для этого нужно создать образ врага на какой-то другой стороне, в данном случае на нашей, и под эту лавочку, как у нас говорят, продолжить подтягивать в страны Прибалтики военную инфраструктуру НАТО во всех ее проявлениях.