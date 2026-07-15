Баста рассказал о семье, кризисе среднего возраста и творчестве: «Художник не должен быть голодным»

Баста в новом шоу своей жены рассказал, что избежал кризиса среднего возраста. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вышел первый выпуск нового литературного подкаста «Книжный клуб «Малева», который запустили Елена Вакуленко-Пинская и журналистка Екатерина Минак. Первым гостем проекта стал супруг Елены, музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста.

В разговоре о книге Уильяма Сомерсета Моэма «Луна и грош» артист поделился мыслями о творчестве, предназначении, семье и личном пути. Именно это произведение стало отправной точкой для обсуждения темы первого выпуска — свободы и иллюзии. Роман, в котором Моэм рассказывает историю художника, отказавшегося от привычной жизни ради искусства, давно знаком Басте. Музыкант признался, что книга оказала на него сильное впечатление и заставила задуматься о природе вдохновения.

Вышел первый выпуск нового литературного подкаста «Книжный клуб «Малева». Фото: VK Видео

«Это произведение, которое тронуло меня в свое время. Оно интересно характеризует ту эпоху, и людей, и то, что переживания творческих энергий через века совершенно не меняются. Люди испытывают одни и те же эмоции, получая вдохновение или утрачивая его, находясь в его поиске. Рекомендую всем прочитать», — поделился Баста.

Одной из тем разговора стал кризис среднего возраста. Артист признался, что сам никогда не воспринимал этот период как серьезное испытание и даже с улыбкой вспоминает свои юношеские переживания. «Мне до конца непонятен диагноз кризиса среднего возраста. Кажется, что он был у меня в 16, тогда я глубоко и по-юношески переживал бренность бытия и бессмысленность жизни. С иронией это вспоминаю», — рассказал музыкант. При этом Баста считает, что желание человека после 40 лет что-то изменить в своей жизни — это скорее повод для радости, а не повод для тревоги.

Говоря о собственном творческом пути, музыкант признался: мыслей бросить музыку у него никогда не возникало. Каждый выход на сцену, по словам Басты, только подтверждает правильность выбранного пути. «Могу сказать, что где-то до конца не понимаю, но чувствую, чем я должен заниматься и что меня радует. Выходя на сцену, я получаю очень серьезные эмоции и подтверждение правильности моего выбора. Никогда не хотел бросать», — заявил он.

Отдельно в выпуске обсудили отношение к творчеству и путь начинающих артистов. Баста подчеркнул, что не стоит ориентироваться на чужое мнение, но при этом важно понимать ответственность за свой выбор. «Не надо вообще никого слушать. Я вообще никого и никогда не слушал в плане творчества. Надо мне это, не надо, я точно понимал, что это мне надо», — объяснил музыкант.

Еще одной важной темой стала семья. Елена Вакуленко-Пинская рассказала, что раньше ей было непросто привыкнуть к постоянной занятости мужа музыкой, однако со временем она поняла, насколько это важно для него. «В начале бесило, конечно. Естественно. Но потом я поняла, что это ему действительно необходимо. Он не может без этого», — призналась Елена.

Сам Баста отметил, что никогда не воспринимал близких как препятствие для творчества и всегда понимал место семьи в своей жизни. «Понятно, какое место в моей жизни занимает семья, а какое — музыка и работа. Все в порядке у меня с этим», — рассказал артист.

Также музыкант высказался о финансовой стороне творчества. По его мнению, талантливые люди не должны воспринимать бедность как обязательное условие для создания искусства. «Художник не должен быть голодным. Художник должен быть сыт и здоров. Если он хочет голодать, пусть это будет его выбор, а не данность», — заявил Баста.

В финале выпуска гость оставил для библиотеки книжного клуба свое любимое произведение. Выбор музыканта пал на Библию, которую он назвал главной книгой в своей жизни. «Для меня это книга номер один. И как религиозный артефакт, и как художественное произведение. Очень интересное, важное и сложно сконструированное. В этой книге я всегда находил и нахожу какие-то очень меткие откровения, перечитывал ее много раз», — поделился Баста.

Следующими гостями «Книжного клуба «Малева» на VK видео станут Сергей Минаев, Александр Цыпкин, Зоя Яровицына и другие.

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