Климатическое оружие - правда или миф? Разбор от гидрометеоролога

Фото: EAST NEWS.
Экстремальные температуры в Европе, необычные природные явления по всей Евразии и Америки заставили говорить о применение «климатического оружия». Так ли это?
На Радио «Комсомольская правда» говорили с ведущим специалистом Центра погоды ФОБОС, подполковником запаса Евгением Тишковцом.
- Сейчас используется климатическое оружие?
- Климатическое оружие - оно было, есть и будет. Это весьма закрытая тематика, но воздействие на атмосферу, применялось неоднократно.
- Кем?
- Особенно - со стороны США. Они вели и ведут такие работы. У нас их в лихие 90-е положили в дальний пыльный ящик.
- Насколько это оружие опасно?
- По совокупности оно соизмеримо с оружием массового поражения.
- Оно не запрещено?
- По международному законодательству с 70-х годов его нельзя использовать за суверенными границами государств.
- Но ведь тогда его смысл пропадает? Для нас это насколько важно сейчас?
- Мы должны восстановить эту часть нашей обороноспособности. И иметь эту дубину на всякий пожарный.
- Чтобы - что?
- Чтобы унасекомить нашего вероятного противника с точки зрения посыла на него всех особо опасных стихийных явлений.
- На войне как на войне?
- Это, конечно, должна быть крайняя мера - когда другие возможности исчерпаны.
- 10 тысяч человек могли погибнуть и-за жары в Европе этим летом - а как экстремальные температуры влияют на боеспособность НАТО?
- Влияют серьезно И не только из-за аномальной жары, но и из-за аномального холода. Прошлой зимой НАТО провело зимние учения в Лапландии - обучали личный состав переносить экстремальные метеоусловия.
Фото: EAST NEWS.
- Легкий морозец и небольшую пургу?
- Там были экстремальный холод, снег, лед и ветер. С трудом пересняли. Ну, а сейчас, на фоне жары в Европе, количество смертей растет, бьет по энергетике, вынуждает атомные реакторы останавливать.
- Их энергосистема боится экстремальных температур?
- Настолько экстремальных - да. Функционирование любой военно-технической системы не может не происходить в природной среде. А природная среда - это пять геосфер.
Фото: EAST NEWS.
- Давайте уточним.
- Это околоземное космическое пространство. Это атмосфера, литосфера, гидросфера Мирового океана и водных объектов суши. Анализ войн, локальных конфликтов показывает: влияние гидрометеорологических условий на реализацию основных принципов ведения боевых действий не претерпело существенных изменений, начиная от царя Гороха и до сегодняшних дней. При том всегда преимущество имела та из сторон, которая наиболее полно учитывала погодный фактор на всех этапах и планирования, и организации, и ведения боевых действий.
- Сейчас это насколько учитывается?
- Опыт боевых действий в зоне Персидского залива, это и «Буря в пустыне», и «Шок и трепет», и то, что сейчас американцы проводят, вторую войну в Иране, - там во многих случаях из-за высоких температур и частых пыльных бурь срабатывал эффект Вьетнама.
- Что это значит?
- Влияние аэрозольных частиц в виде песка, пыли. Они закрывают назначенные объекты поражения. И порой на базу возвращаются, не выполнив задач, целые эскадрильи F-16, F-15, «Торнадо».
Фото: EAST NEWS.
- Американцы из-за бурь не могут применять супервооружения?
- Не могут применять ракеты с лазерными тепловизионными системами наведения. В условиях экстремально высокой температуры, раскаленного песка, горячей взвеси, пыли тепловизионные устройства, которые установлены на ударных вертолетах Apache, например, не работают.
- Они не учли 19-летний опыт Афганистана?
- Американская армейская авиация работает лишь в простых метеоусловиях. Кристаллическая пыль вызывает большое количество отказов бортового радиоэлектронного оборудования.
- А что касается влияния жары и холода на личный состав?
- Я помню себя лейтенантом на первом месте службы. Это был Ахтубинск, Астраханская область, середина лета. Плюс 40 в тени, на солнце плюс 60. Такая жара ограничивает физическую выносливость солдата. Это усложняет проведение тренировок. Я был причастен к военно-воздушным силам, и помню, что по НАМС - наставление авиационной метеослужбы - прекращало полеты, особенно в Средней Азии, когда температура была выше плюс 35.
- По соображениям безопасности?
-Да. Воздух менее плотный. У самолетов в раскаленном воздухе снижается грузоподъемность. Нужна большая длина разбега для взлета на ВПП. Самолетам труднее набирать высоту. Общая потеря тяги может падать на 20-25%. Увеличивается взлетная дистанция процентов на 20. Для фронтовой авиации снижается боевая нагрузка и дальность в условиях экстремальной жары. Самолет несет меньше топлива и вооружения. Это сокращает радиус действия и снижает ударную мощь.
- И пилотам тяжело?
- Они не могут работать в условиях экстремальной жары. Особенно на форсажных максимальных режимах. Происходит перегрев турбин. Логистика страдает. Нужна дозаправка топливом на коротких дистанциях. И переброска на другие аэродромы
- Жара снижает эффективность всего?
- И техники, и вооружения, и надежность электроники. По топливу и боеприпасам - уменьшается их потребление, снижается боевая эффективность.
- Почему снаряды не взрываются на складах в Европе в такое пекло?
- Может, и взрываются, -нам не говорят. Что касается изменений климата, на протяжении всех войн говорили, что России помогает «генерал Мороз».
- Когда это пошло?
- С 1812 года , когда Наполеон был побит на русской земле. И потом его генералы, чтобы оправдать свое поражение, пеняли на невероятные морозы.
- А мы исследовали этот вопрос?
- Морозы ударили в 1812-м, когда французы уже драпали из-под Березины. Говорить, что они уши отморозили под Москвой, - неправда.
- То же самое потом повторялось?
- Например, во время Великой Отечественной. Тогда гитлеровские генералы говорили, что основная причина их поражения - русский мороз. Если бы было тепло, они бы нам показали.
- Но это ерунда?
- И с той, и с другой стороны фронта солдаты одинаково страдают от неблагоприятных условий. Но русский солдат более подготовлен, всегда более отмобилизован и героически преодолевает все тяготы и лишения воинской службы.