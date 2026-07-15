Климатическое оружие - правда или миф? Разбор от гидрометеоролога

Жара снижает эффективность всего. И техники, и вооружения, и надежность электроники. По топливу и боеприпасам - уменьшается их потребление, снижается боевая эффективность Фото: EAST NEWS.

Экстремальные температуры в Европе, необычные природные явления по всей Евразии и Америки заставили говорить о применение «климатического оружия». Так ли это?

На Радио «Комсомольская правда» говорили с ведущим специалистом Центра погоды ФОБОС, подполковником запаса Евгением Тишковцом.

КТО ПРИМЕНЯЕТ

- Сейчас используется климатическое оружие?

- Климатическое оружие - оно было, есть и будет. Это весьма закрытая тематика, но воздействие на атмосферу, применялось неоднократно.

- Кем?

- Особенно - со стороны США. Они вели и ведут такие работы. У нас их в лихие 90-е положили в дальний пыльный ящик.

- Насколько это оружие опасно?

- По совокупности оно соизмеримо с оружием массового поражения.

- Оно не запрещено?

- По международному законодательству с 70-х годов его нельзя использовать за суверенными границами государств.

- Но ведь тогда его смысл пропадает? Для нас это насколько важно сейчас?

- Мы должны восстановить эту часть нашей обороноспособности. И иметь эту дубину на всякий пожарный.

- Чтобы - что?

- Чтобы унасекомить нашего вероятного противника с точки зрения посыла на него всех особо опасных стихийных явлений.

- На войне как на войне?

- Это, конечно, должна быть крайняя мера - когда другие возможности исчерпаны.

ЖАРА И ХОЛОД

- 10 тысяч человек могли погибнуть и-за жары в Европе этим летом - а как экстремальные температуры влияют на боеспособность НАТО?

- Влияют серьезно И не только из-за аномальной жары, но и из-за аномального холода. Прошлой зимой НАТО провело зимние учения в Лапландии - обучали личный состав переносить экстремальные метеоусловия.

Фото: EAST NEWS.

- Легкий морозец и небольшую пургу?

- Там были экстремальный холод, снег, лед и ветер. С трудом пересняли. Ну, а сейчас, на фоне жары в Европе, количество смертей растет, бьет по энергетике, вынуждает атомные реакторы останавливать.

- Их энергосистема боится экстремальных температур?

- Настолько экстремальных - да. Функционирование любой военно-технической системы не может не происходить в природной среде. А природная среда - это пять геосфер.

Прошлой зимой НАТО провело зимние учения в Лапландии - обучали личный состав переносить экстремальные метеоусловия Фото: EAST NEWS.

- Давайте уточним.

- Это околоземное космическое пространство. Это атмосфера, литосфера, гидросфера Мирового океана и водных объектов суши. Анализ войн, локальных конфликтов показывает: влияние гидрометеорологических условий на реализацию основных принципов ведения боевых действий не претерпело существенных изменений, начиная от царя Гороха и до сегодняшних дней. При том всегда преимущество имела та из сторон, которая наиболее полно учитывала погодный фактор на всех этапах и планирования, и организации, и ведения боевых действий.

ЭФФЕКТ ВЬЕТНАМА

- Сейчас это насколько учитывается?

- Опыт боевых действий в зоне Персидского залива, это и «Буря в пустыне», и «Шок и трепет», и то, что сейчас американцы проводят, вторую войну в Иране, - там во многих случаях из-за высоких температур и частых пыльных бурь срабатывал эффект Вьетнама.

- Что это значит?

- Влияние аэрозольных частиц в виде песка, пыли. Они закрывают назначенные объекты поражения. И порой на базу возвращаются, не выполнив задач, целые эскадрильи F-16, F-15, «Торнадо».

Из-за высоких температур и частых пыльных бурь срабатывает эффект Вьетнама Фото: EAST NEWS.

АФГАНИСТАН НЕ УЧЛИ?

- Американцы из-за бурь не могут применять супервооружения?

- Не могут применять ракеты с лазерными тепловизионными системами наведения. В условиях экстремально высокой температуры, раскаленного песка, горячей взвеси, пыли тепловизионные устройства, которые установлены на ударных вертолетах Apache, например, не работают.

- Они не учли 19-летний опыт Афганистана?

- Американская армейская авиация работает лишь в простых метеоусловиях. Кристаллическая пыль вызывает большое количество отказов бортового радиоэлектронного оборудования.

- А что касается влияния жары и холода на личный состав?

- Я помню себя лейтенантом на первом месте службы. Это был Ахтубинск, Астраханская область, середина лета. Плюс 40 в тени, на солнце плюс 60. Такая жара ограничивает физическую выносливость солдата. Это усложняет проведение тренировок. Я был причастен к военно-воздушным силам, и помню, что по НАМС - наставление авиационной метеослужбы - прекращало полеты, особенно в Средней Азии, когда температура была выше плюс 35.

ПИЛОТАМ ПЛОХО

- По соображениям безопасности?

-Да. Воздух менее плотный. У самолетов в раскаленном воздухе снижается грузоподъемность. Нужна большая длина разбега для взлета на ВПП. Самолетам труднее набирать высоту. Общая потеря тяги может падать на 20-25%. Увеличивается взлетная дистанция процентов на 20. Для фронтовой авиации снижается боевая нагрузка и дальность в условиях экстремальной жары. Самолет несет меньше топлива и вооружения. Это сокращает радиус действия и снижает ударную мощь.

- И пилотам тяжело?

- Они не могут работать в условиях экстремальной жары. Особенно на форсажных максимальных режимах. Происходит перегрев турбин. Логистика страдает. Нужна дозаправка топливом на коротких дистанциях. И переброска на другие аэродромы

- Жара снижает эффективность всего?

- И техники, и вооружения, и надежность электроники. По топливу и боеприпасам - уменьшается их потребление, снижается боевая эффективность.

«ГЕНЕРАЛ МОРОЗ» БОДРИТ

- Почему снаряды не взрываются на складах в Европе в такое пекло?

- Может, и взрываются, -нам не говорят. Что касается изменений климата, на протяжении всех войн говорили, что России помогает «генерал Мороз».

- Когда это пошло?

- С 1812 года , когда Наполеон был побит на русской земле. И потом его генералы, чтобы оправдать свое поражение, пеняли на невероятные морозы.

- А мы исследовали этот вопрос?

- Морозы ударили в 1812-м, когда французы уже драпали из-под Березины. Говорить, что они уши отморозили под Москвой, - неправда.

- То же самое потом повторялось?

- Например, во время Великой Отечественной. Тогда гитлеровские генералы говорили, что основная причина их поражения - русский мороз. Если бы было тепло, они бы нам показали.

- Но это ерунда?

- И с той, и с другой стороны фронта солдаты одинаково страдают от неблагоприятных условий. Но русский солдат более подготовлен, всегда более отмобилизован и героически преодолевает все тяготы и лишения воинской службы.