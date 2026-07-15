Силы противовоздушной обороны России перехватили 558 беспилотников самолетного типа Фото: REUTERS.

Российская Объединенная группировка войск ВС РФ добились значительных успехов на линии фронта. По данным военного ведомства, в течение прошедших суток шесть группировок российских войск нанесли серьезный урон противнику.

Так, подразделения группировки «Север» уничтожили более 220 украинских военнослужащих, «Запад» — 220, «Южная» — 215, «Центр» — 325, «Восток» — 465, а «Днепр» — 60 человек.

Суммарные потери украинской стороны за сутки, включая военнослужащих и иностранных наемников под командованием Сырского, достигли 1505 боевиков ВСУ.

Кроме того, вооруженные формирования киевского режима лишились 11 единиц бронетехники, в том числе американского БТР М113. Были также уничтожены десять артиллерийских орудий, среди которых оказалась самоходная артиллерийская установка «Богдана» и реактивная система залпового огня «Бастион». Помимо этого, противник потерял один безэкипажный катер и 80 единиц автомобильной техники.

Российские штурмовые подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции.

Авиация (ВКС) России, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 153 районам сосредоточения противника. Армейская авиация и ударные беспилотники поразили логистические центры, объекты топливно-транспортной инфраструктуры Украины, цеха и склады с дронами, а также места скопления украинских военных и иностранных наемников.

Силы противовоздушной обороны России перехватили восемь управляемых авиабомб и 558 беспилотников самолетного типа. В акватории Черного моря военные моряки и летчики уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.

В сводке отмечено, что за все время спецоперации вооруженные формирования киевского режима потеряли 666 зенитных ракетных комплексов ВСУ. Не помогут киевскому режиму и все последующие поставки Западом списанных ЗРК.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 15 июля 2026 г. уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

181 724 - дронов.

666 - ЗРК

30 163 - танков и бронемашин.

1 758 - РСЗО.

35 769 - орудий.

66 525 - единиц спецтехники.