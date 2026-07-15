В европейской коалиции желающих помогать Украине все больше отступников Фото: REUTERS.

Украина превратилась для Европы в известный стакан, наполненной водой до половины. Оголтелые сторонники киевского режима напирают на то, что он «наполовину полон» и вот-вот наполнится до краев. Но все больше голосов, которые признают, что он все-таки уже «наполовину пуст» и водичка из него явно вытекает.

Прибывшая сегодня на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – заводила первой группы, утверждающая, что говорит за всех в ЕС. «Украина добилась значительных военных успехов. Ситуация меняется», - бодро заявила она по прибытии в Киев. Примечательно, что именно сегодня минобороны РФ сообщило, что в ночь были нанесены удары по портовой инфраструктуре Одессы, а также уничтожены по два сухогруза в Черноморске и Днепро-Бугском порту.

СДЕЛКА ПО ДРОНАМ

Помимо «военных успехов» Зеленского, фон дер Ляйен наполняла «украинский стакан» другими радостными для Киевского режима вестями. Тут и кредит ЕС Украине в 90 миллиардов долларов, предоставленный на два года. Правда, с какими муками пробивали этот явно обременительный для Европы кредит, фрау предпочла не вспоминать. Еще одно радостное достижение – разблокировка процесса вступления Украины в ЕС. Правда, и тут глава Еврокомиссии промолчала о том, что Польша уже практически официально заявила: Варшава принимать украинцев в союз вместе с Бандерой не позволит.

Урсула фон дер Ляйен почтила визитом Зеленского Фото: REUTERS.

Президент Польши Навроцкий отказывается помогать бандеровскому режиму Фото: REUTERS.

Ожидается, что в ходе переговоров Урсулы с ее лепшим другом Володимиром, основное внимание будет уделено беспилотникам. «Зеленский уже несколько недель намекает на предстоящую сделку, - сообщает Euronews. - Мы слышали, что ключевой новинкой станет возможность производить и хранить дроны на территории ЕС, чтобы затем передавать их Украине».

«Ключевая новинка» - попытка легализовать то, что уже хорошо известно. «Лидеры двух стран представят это как беспроигрышный вариант: Украина выиграет от промышленных масштабов Европы, а Европа — от технологической изобретательности Украины», - умиляется Euronews. Настойчивые попытки приписать Киеву чуть ли не мировое лидерство в производстве БПЛА – не что иное, как попытка подкачать значимость Зеленского и скрыть свое прямое участие в изготовлении оружия, которым тот атакует Россию.

О чисто немецком, без всякой украинской примеси, производстве современных БПЛА для Украины на днях рассказала The New York Times. «В секретном месте на юге Германии» и «под надежной охраной» находится завод по производству дронов-камикадзе HX-2 компании Helsing SE. Ключевым преимуществом Helsing SE , объясняет издание, «является ее роль в изнурительных боевых действиях на Украине, где с конца 2024 года компания развернула тысячи беспилотников». Эти миссии дают производителю дронов огромное количество данных, что позволяет регулярно обновлять программное обеспечение, ведь «украинские солдаты снимают атаки на видео для анализа успешности выполнения задач».

ПОДДЕРЖКА КИЕВА СЛАБЕЕТ

Урсула фон дер Ляйен почтила визитом Зеленского Фото: REUTERS.

А теперь о тех, кто видит Украину как полупустой стакан и подливать в него не собирается.

«Особую тревогу вызывает дальнейшее финансирование военной помощи Киеву, - подводит итоги только что прошедшего в Париже саммита «коалиции желающих» немецкий журнал Spiegel. - Число стран Европейского союза, действительно оказывающих Украине военную помощь, резко сократилось. В 2023 году их было 21, а в 2026-м осталось лишь 14». То есть за неполных три года треть «желающих» перестали открывать свои кошельки для Зеленского.

Особенно заметно изменение настроений в странах Восточной Европы, которые после начала СВО однозначно выступили в поддержку Киева. Там «усталость от конфликта ощущается особенно сильно». Например, вчера ряды коалиции официально покинула Болгария.

Парижскую сходку доброхотов Украины Spiegel характеризует так: «Многое из того, что происходило в Париже, похоже, доказывает: партнеры по коалиции в первую очередь сосредоточены на самоуспокоении. Они поддерживают друг друга, ведь некоторые начинают колебаться. Они развеивают сомнения в тот самый момент, когда поддержка Украины в Восточной Европе ослабевает, а на Западе инициаторы коалиции — Макрон и Стармер — политически отходят на второй план».

Так что оптимизм фон дер Ляйен явно наигран. Ситуация, по ее же словам, действительно меняется, но не в ту сторону, куда она хочет. И все ее бодрые заявления о «военных успехах» Зеленского, получается, то же самоуспокоение, которым так усиленно занималась в Париже «коалиция желающих.

Но глава Еврокомиссии не зря приехала в Киев – во время своего визита она получит от Зеленского недавно учрежденный Орден Европы. Этой наградой отмечают тех, кто «отстаивает право Украины как суверенного государства и продвигает ее на пути к членству в ЕС». То есть пытается наполнить водой треснувший стакан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев делал ставку на хаос и панику внутри России: Украина сплела паутину, в которой увязла сама