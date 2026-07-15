«Равный – равному»: Как ветераны СВО учатся быть наставниками боевым товарищам

Народный фронт вместе с факультетом психологии МГУ готовит ветеранов-наставников. Фото: Народный фронт

Народный фронт готовит ветеранов специальной военной операции к работе с боевыми товарищами, которым только предстоит пройти путь возвращения к мирной жизни. Именно так родилась программа «Равный — равному», очный этап которой провели на днях в Московской области.

ЖИТЬ ЗАНОВО

— Самый сложный этап начинается после того, как заканчивается лечение. Медики спасают жизнь, а дальше человеку нужно заново научиться жить, найти новые цели и вернуться в общество. Именно поэтому Народный фронт вместе с факультетом психологии МГУ имени Ломоносова запустил программу «Равный — равному», — заметил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Фото: Народный фронт

Ветераны, которые сами прошли через тяжелые испытания, получают знания, позволяющие поддержать боевых товарищей, вовремя увидеть, когда человеку нужна профессиональная помощь, и помочь сделать этот непростой шаг.

В течение трех дней участники программы из разных регионов России отрабатывали практические навыки сопровождения ветеранов, обменивались опытом.

Преподаватели факультета психологии МГУ, волонтерами-психологи Народного фронта и специалисты онлайн-сервиса психологической помощи «Грань.рф» разбирали реальные ситуации, моделировали работу наставников, учились поддерживать человека в кризисных состояниях и взаимодействовать с профессиональными психологами.

— Наша задача — дать ветеранам практические инструменты, которые помогут поддерживать товарищей: научить находить новые смыслы жизни, возвращать мотивацию, определять новые профессиональные ориентиры, искать дело, которое позволит двигаться дальше. Факультет психологии МГУ стал инициатором, а Народный фронт движущей силой этого проекта: именно он объединил ветеранов, организовал программу и помог сделать ее доступной, — рассказала кандидат психологических наук, доцент факультета психологии МГУ Александра Долгих.

В течение трех дней участники программы из разных регионов России отрабатывали практические навыки сопровождения ветеранов, обменивались опытом. Фото: Народный фронт

ГОВОРИТЬ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

Роман Бояркин — ветеран СВО, после тяжелого минно-взрывного ранения в Курской области потерял обе ноги, однако смог вернуться к активной жизни, занялся паралимпийским волейболом и вошел в состав сборной Московской области. Накануне в национальном центре «Россия» на форуме Народного фронта «Все для Победы!» он представил свою программу Владимиру Путину.

Фото: Народный фронт

— До программы я много общался с ребятами в госпиталях, рассказывал о протезировании, адаптивном спорте, помогал с документами. Но часто видел, что за этими вопросами стоят более глубокие психологические проблемы, и понимал, что мне не хватает знаний, чтобы правильно поддержать человека. Программа научила выстраивать доверительный разговор, понимать, когда человеку уже нужна помощь психолога или психиатра, и как мягко направить его к специалисту. Эти знания я уже применяю на практике, — признался Роман.

Он добавил, что многим ветеранам сложно обратиться за психологической помощью самостоятельно, а наставник, который сам прошел через войну и восстановление, может стать для них первым человеком, которому они поверят.

Роман Бояркин — ветеран СВО.

— Человеку, который потерял здоровье на фронте, гораздо проще открыться тому, кто пережил похожий опыт и смог вернуться к активной жизни. Для меня это особенно важно, потому что я работаю с ветеранами, потерявшими зрение, и каждый день вижу, насколько ценны доверие, поддержка и понимание. Благодаря этой программе мы убедились, что движемся в правильном направлении и можем ещё эффективнее помогать нашим товарищам, — отметил участник программы наставничества «Равный — равному», ветеран СВО Александр Антонов.

Ветеран СВО Александр Антонов. Фото: Народный фронт

Очный этап прошел в Центральном военном клиническом санатории «Архангельское».

— Главное, чему учит эта программа — выстраивать доверительный разговор, говорить с человеком на понятном ему языке и помогать найти опору в самый сложный период. Особенно ценно, что программа готовит наставников, которые смогут передавать этот опыт дальше, чтобы помощь ветеранам становилась доступнее по всей стране, — рассказала участница программы наставничества «Равный — равному», ветеран СВО, психолог Александра Безбородова.

СПРАВКА «КП»

Онлайн-курс программы стартовал 11 мая. На протяжении девяти недель ветераны изучали основы психологии, учились выстраивать доверительный диалог, организовывать группы взаимной поддержки, понимать психологические особенности людей, прошедших боевые действия, и определять ситуации, в которых необходима помощь профильных специалистов. Программа «Равный — равному» основана на принципе поддержки «равный — равному», когда помощь оказывает человек, который сам прошел через боевой опыт, реабилитацию и возвращение к мирной жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин наградил героев: юноша с аутизмом спас 23 человека во время наводнения, а охранники вытащили 30 студентов из горящего колледжа