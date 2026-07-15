Европа и Зеленский сочиняют небылицы об отношениях Китая и России

Зеленский оскорбил Китай, заявив, что тот якобы пригрозил РФ. Фото: REUTERS.

В конце прошлой недели Зеленский, вернувшись с саммита НАТО, где его на основное заседание даже не допустили, сделал довольно дерзкое заявление. Кивая на своих западных спонсоров, он сообщил, что те, дескать, его проинформировали: Китай жестко предупредил Россию о недопустимости применять ядерное оружие против Украины.

С чего это вдруг Зеленский стал считать Китай страной, которая за него заступается? На этот вопрос KP.RU ответил китаевед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

- Украина уже не первый раз аппелирует к Китаю, по-своему интерпретируя его абсолютно официальные заявления, - отмечает Маслов. - Дело в том, что КНР в течение практически всей своей ядерной истории занимает позицию довольно жесткого ядерного нераспространения. Пекин всегда заявлял, что ядерное оружие не может быть применено против страны, в которой его нет, и в качестве наступательного оружия. Эта позиция Поднебесной никогда не менялась. И Китай неоднократно подчеркивал необходимость сдержанности в применении ядерного оружия - безотносительно России, Украины или какой-то другой страны.

Когда кто-то говорит, что Китай предупредил РФ, надо понимать, что если уж какие-то тайные переговоры между Россией и Китаем ведутся, вряд ли их содержание становится известно европейским политикам и тем более Зеленскому. Мы по этому вопросу не слышали от Китая никаких официальных заявлений и даже полунамеков. Китай в целом крайне заинтересован в прекращении военных действий не потому, что его волнует судьба Украины, а потому что для него это крайне важное условие налаживания торговли с Европой. У Поднебесной очень сложные, далеко не радужные отношения с ЕС в последние годы. Китаю важна безопасность перевозок в Старый Свет, потому что страна во многом зависит от экспорта.

Время от времени мы слышим угрожающие Китаю заявления со стороны Зеленского. Думаю, что во многом это следствие неспособности украинской и европейской дипломатии наладить нормальный диалог с Россией. Поэтому прибегают к стране, которую сначала полностью игнорировали, а теперь пытаются сподвигнуть ее на какие-то действия. Напомню, что Китай дважды выступал со своими инициативами, касающимися урегулирования украинского вопроса. Один раз самостоятельно - в 2023 году, а на следующий год - вместе с Бразилией. Там были изложены 12 пунктов урегулирования, и это были здравые позиции. Но никто на Западе предложения Пекина тогда всерьез не рассматривал. Китай даже назначил спецпредставителя по переговорам, и бывший посол КНР в России господин Ли Хуэй побывал на Украине, переговорил с европейскими дипломатами. Была попытка со стороны китайцев каким-то образом замирить стороны. Но все защитники Киева ее проигнорировали.

Когда Китай пытался выступить в качестве модератора процесса, его никто не слышал, кроме России. И теперь апеллировать к нему с призывом еще раз «надавить» на Москву - это вообще непонимание сути китайской политической культуры. Это звучит очень оскорбительно по отношению к Китаю, по отношению к китайскому народу и к его руководству.

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