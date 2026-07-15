Финны готовятся к часу Икс: под Хельсинки построили огромный подземный город

Хельсинкские подземелья — это 293 километра тоннелей разного функционала. Фото: Алексей ВАРЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Финны построили под Хельсинки подземный город, который может вместить почти всех его жителей - недавняя статья об этом в The Times как бы призвала остальные цивилизованные страны последовать примеру Суоми. Ведь «страшная Россия» может напасть в любой момент!

Собкор KP.RU исследовал феномен финских подземелий со своей стороны.

ОТЛИТЫЕ В ГРАНИТЕ

Дети вовсю резвятся на спортплощадке, бегают, кричат. Самые хулиганистые лупят футбольным мячом по высокому — метров семь — потолку. Но добиться резкого гулкого эха не получается, потому что стены — шероховатые, кое-где из грязно-белой штукатурки проступают куски необработанного камня. Этому граниту почти два миллиарда лет, а спортзал, как и соседние бассейн, сауна и «качалка» находятся на глубине 45 метров. Сверху — финская столица.

Финны избегают называть эти объекты «бомбоубежищами». Официальный термин — убежище гражданской обороны. В Хельсинки таких сооружений около пяти с половиной тысяч, мест — почти на миллион человек.

Это даже заметно больше, чем всё население столицы (700 000), так как по расчетам площадей должно хватить и на местных, и на приезжих, которые окажутся в Хельсинки не в самый удачный день.

Под городом в гранитной скале вырублены километры тоннелей и многоуровневых пространств - заехав на машине под землю в одном районе, можно легко выехать в другом.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАРКОВКА

В мирное время подземелья — это бассейн, спортзал, парковка, склад, музыкальная студия. По приказу городских властей за трое суток они должны быть освобождены от лишних предметов и переведены в статус бомбоубежища.

Фото: пресс-служба мэрии Хельсинки

Крупные объекты вырублены в скале, остальные — подвалах жилых домов, офисов, учреждений. Некоторые станции единственного в стране метро также готовы стать временным укрытием.

Так финские власти решают проблему, о которую спотыкается любая гражданская оборона: как содержать то, что должно годами стоять без дела.

К тому же каждый ребенок знает местное убежище как еще одну спортплощадку, куда родители приводят его в непогоду. Взрослые и приезжие паркуют тут свои машины, потому что наверху эта миссия местами невыполнима. В результате в час Икс люди пойдут в хорошо знакомое им место.

Наконец, в запертом бункере всё гниёт «молча», а в регулярно используемом помещении сбой вентиляции или сломанную дверь замечают сразу.

Дорогое подземное строительство окупается сдачей в аренду. Для понимания: в центре города час парковки стоит от 8 евро.

Городской автовокзал, например, занимает два этажа в скале, над ним — торговые центры и элитное жилье. В других подземельях расположены гаражи, логистические центры, автосервисы… Даже стены в тоннелях приносят прибыль как рекламные площади.

Системой тоннелей соединены друг с другом все подземные объекты. Часть используют повседневно, часть скрыта от сторонних наблюдателей.

Но общий размах несложно оценить по многоэтажным парковкам, двухрядным дорогам, подземным круговым развязкам и количеству тяжелых железных дверей в гранитных стенах.

Один из порталов ближайшего большого бомбоубежища выходит сразу на шоссе из города. В глубине видны взрывоустойчивые ворота. Фото: Пресс-служба мэрии Хельсинки.

БУНКЕР ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Первые бомбоубежища появились в финской столице в 30-е годы прошлого века, но системная работа по строительству укрытий началась в 50-е.

Дом, где расположен корпункт «Комсомолки», построен в 1961-м. К тому времени уже действовало законодательное требование включать защитные сооружения в проекты нового строительства.

Поэтому у нас все «свое», с металлическими дверями и толстыми бетонными стенами, прямо под домом и двором. Вход — прямо из подъезда, через подвал. Маршрут популярен среди жильцов, поскольку там же расположена общедомовая сауна. Посещение которой — по самозаписи, график рядом с почтовыми ящиками. Все знают, что ключ можно в любой момент взять в квартире смотрителя..

Ближайшее общедоступное убежище расположено в 5-7 минутах езды, и включает в себя пятиэтажную парковку и гипермаркет размером с крытый стадион. Часть парковок — перехватывающая, поэтому убежище соединено тоннелем с ближайшей станцией метро. Один из нескольких выездов выходит сразу на вылетную трассу из города.

Карта всего лишь двух этажей парковки по торговыми кварталами финской столицы. Фото: Алексей ВАРЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

БУРИТЕ, ШУРА, БУРИТЕ

Финны одни из немногих в Европе (наряду со шведами и швейцарцами) продолжили строить подобные укрытия и после окончания «холодной войны». В Германии систему бомбоубежищ вывели из эксплуатации и просто забросили, в других странах резко сократили расходы на их содержание.

В Финляндии же продолжали бурить гранит во исполнение закона о гражданской обороне 1958 года, увеличив с начала девяностых емкость столичных бомбоубежищ почти вдвое.

Гражданам это объясняли платой за нейтралитет, который должен быть «с кулаками» — с большим числом обученных резервистов и готовыми укрытиями. Свою роль играл страх перед ядерным конфликтом и опасение, что именно Финляндия может стать полем битвы для больших держав. Из тех же опасений исходили швейцарцы, также сохранившие воинский призыв и бомбоубежища. Правда, в отличие от финских, в альпийской конфедерации они используются менее эффективно, в основном — под склады для вина и сыра.

Свежих данных о масштабах подземных сооружений в открытом доступе нет, но уже в 2009-м году городскую систему убежищ частично соединяли 10 магистральных тоннелей, в планах тогда было построить еще тридцать.

Геология позволяет: Хельсинки стоит на гранитном щите, поэтому создавать новые объекты под городской застройкой вполне безопасно.

Тоннели часто используют как арт-пространство. Фото: Алексей ВАРЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

БОЛЬШИЕ МИНУСЫ

Но проблем у существующей системы тоже немало. Единой системы управления убежищами в стране нет: это, скорее, конгломерат частных проектов.

Сами финны иронизируют, что о часе Икс арендаторов вряд ли предупредят за трое суток. Поэтому нормативные 72 часа на перепрофилирование склада или торгового центра в бомбоубежище и наполнение его запасами — это, скорее, допущение, чем гарантия.

Непонятно, сколько суток вентиляция, водоснабжение и канализация выдержат под полной нагрузкой. Пересидеть удар — одно. Пересидеть недели — совсем другое. Последняя перспектива для финнов стараниями их властей становится все реальнее — пока нейтральная Финляндия запрещала ядерное оружие на своей территории, она не была в списке целей российских ракетных сил стратегического назначения. Но принятый недавно местным парламентом закон гарантированно вернул Суоми на секретные карты.

Наконец, количество выходов наружу известно и ограничено. Один заваленный вход, одна выведенная из строя система забора воздуха, одно точное попадание отразятся сразу на тысячах людей. Это особенно касается домовых укрытий.

Как якобы говорил великий физик Лев Ландау о непроверенных практикой теориях, «они красивы, стройны и часто неверны». У почти идеальной, на первый взгляд, финской модели двойного использования убежищ есть одно слабое место: ее надежность будет испытана только один раз — в день, когда времени на проверку уже не окажется.

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