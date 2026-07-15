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В мире15 июля 2026 12:11

Финны готовятся к часу Икс: под Хельсинки построили огромный подземный город

Под Хельсинки на случай войны с Россией построили подземный город
Алексей ВАРЕНОВ
Хельсинкские подземелья — это 293 километра тоннелей разного функционала.

Хельсинкские подземелья — это 293 километра тоннелей разного функционала.

Фото: Алексей ВАРЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Финны построили под Хельсинки подземный город, который может вместить почти всех его жителей - недавняя статья об этом в The Times как бы призвала остальные цивилизованные страны последовать примеру Суоми. Ведь «страшная Россия» может напасть в любой момент!

Собкор KP.RU исследовал феномен финских подземелий со своей стороны.

ОТЛИТЫЕ В ГРАНИТЕ

Дети вовсю резвятся на спортплощадке, бегают, кричат. Самые хулиганистые лупят футбольным мячом по высокому — метров семь — потолку. Но добиться резкого гулкого эха не получается, потому что стены — шероховатые, кое-где из грязно-белой штукатурки проступают куски необработанного камня. Этому граниту почти два миллиарда лет, а спортзал, как и соседние бассейн, сауна и «качалка» находятся на глубине 45 метров. Сверху — финская столица.

Финны избегают называть эти объекты «бомбоубежищами». Официальный термин — убежище гражданской обороны. В Хельсинки таких сооружений около пяти с половиной тысяч, мест — почти на миллион человек.

Это даже заметно больше, чем всё население столицы (700 000), так как по расчетам площадей должно хватить и на местных, и на приезжих, которые окажутся в Хельсинки не в самый удачный день.

Под городом в гранитной скале вырублены километры тоннелей и многоуровневых пространств - заехав на машине под землю в одном районе, можно легко выехать в другом.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАРКОВКА

В мирное время подземелья — это бассейн, спортзал, парковка, склад, музыкальная студия. По приказу городских властей за трое суток они должны быть освобождены от лишних предметов и переведены в статус бомбоубежища.

Фото: пресс-служба мэрии Хельсинки

Фото: пресс-служба мэрии Хельсинки

Крупные объекты вырублены в скале, остальные — подвалах жилых домов, офисов, учреждений. Некоторые станции единственного в стране метро также готовы стать временным укрытием.

Так финские власти решают проблему, о которую спотыкается любая гражданская оборона: как содержать то, что должно годами стоять без дела.

К тому же каждый ребенок знает местное убежище как еще одну спортплощадку, куда родители приводят его в непогоду. Взрослые и приезжие паркуют тут свои машины, потому что наверху эта миссия местами невыполнима. В результате в час Икс люди пойдут в хорошо знакомое им место.

Наконец, в запертом бункере всё гниёт «молча», а в регулярно используемом помещении сбой вентиляции или сломанную дверь замечают сразу.

Дорогое подземное строительство окупается сдачей в аренду. Для понимания: в центре города час парковки стоит от 8 евро.

Городской автовокзал, например, занимает два этажа в скале, над ним — торговые центры и элитное жилье. В других подземельях расположены гаражи, логистические центры, автосервисы… Даже стены в тоннелях приносят прибыль как рекламные площади.

Системой тоннелей соединены друг с другом все подземные объекты. Часть используют повседневно, часть скрыта от сторонних наблюдателей.

Но общий размах несложно оценить по многоэтажным парковкам, двухрядным дорогам, подземным круговым развязкам и количеству тяжелых железных дверей в гранитных стенах.

Один из порталов ближайшего большого бомбоубежища выходит сразу на шоссе из города. В глубине видны взрывоустойчивые ворота. Фото: Пресс-служба мэрии Хельсинки.

Один из порталов ближайшего большого бомбоубежища выходит сразу на шоссе из города. В глубине видны взрывоустойчивые ворота. Фото: Пресс-служба мэрии Хельсинки.

БУНКЕР ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Первые бомбоубежища появились в финской столице в 30-е годы прошлого века, но системная работа по строительству укрытий началась в 50-е.

Дом, где расположен корпункт «Комсомолки», построен в 1961-м. К тому времени уже действовало законодательное требование включать защитные сооружения в проекты нового строительства.

Поэтому у нас все «свое», с металлическими дверями и толстыми бетонными стенами, прямо под домом и двором. Вход — прямо из подъезда, через подвал. Маршрут популярен среди жильцов, поскольку там же расположена общедомовая сауна. Посещение которой — по самозаписи, график рядом с почтовыми ящиками. Все знают, что ключ можно в любой момент взять в квартире смотрителя..

Ближайшее общедоступное убежище расположено в 5-7 минутах езды, и включает в себя пятиэтажную парковку и гипермаркет размером с крытый стадион. Часть парковок — перехватывающая, поэтому убежище соединено тоннелем с ближайшей станцией метро. Один из нескольких выездов выходит сразу на вылетную трассу из города.

Карта всего лишь двух этажей парковки по торговыми кварталами финской столицы.

Карта всего лишь двух этажей парковки по торговыми кварталами финской столицы.

Фото: Алексей ВАРЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

БУРИТЕ, ШУРА, БУРИТЕ

Финны одни из немногих в Европе (наряду со шведами и швейцарцами) продолжили строить подобные укрытия и после окончания «холодной войны». В Германии систему бомбоубежищ вывели из эксплуатации и просто забросили, в других странах резко сократили расходы на их содержание.

В Финляндии же продолжали бурить гранит во исполнение закона о гражданской обороне 1958 года, увеличив с начала девяностых емкость столичных бомбоубежищ почти вдвое.

Гражданам это объясняли платой за нейтралитет, который должен быть «с кулаками» — с большим числом обученных резервистов и готовыми укрытиями. Свою роль играл страх перед ядерным конфликтом и опасение, что именно Финляндия может стать полем битвы для больших держав. Из тех же опасений исходили швейцарцы, также сохранившие воинский призыв и бомбоубежища. Правда, в отличие от финских, в альпийской конфедерации они используются менее эффективно, в основном — под склады для вина и сыра.

Свежих данных о масштабах подземных сооружений в открытом доступе нет, но уже в 2009-м году городскую систему убежищ частично соединяли 10 магистральных тоннелей, в планах тогда было построить еще тридцать.

Геология позволяет: Хельсинки стоит на гранитном щите, поэтому создавать новые объекты под городской застройкой вполне безопасно.

Тоннели часто используют как арт-пространство.

Тоннели часто используют как арт-пространство.

Фото: Алексей ВАРЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

БОЛЬШИЕ МИНУСЫ

Но проблем у существующей системы тоже немало. Единой системы управления убежищами в стране нет: это, скорее, конгломерат частных проектов.

Сами финны иронизируют, что о часе Икс арендаторов вряд ли предупредят за трое суток. Поэтому нормативные 72 часа на перепрофилирование склада или торгового центра в бомбоубежище и наполнение его запасами — это, скорее, допущение, чем гарантия.

Непонятно, сколько суток вентиляция, водоснабжение и канализация выдержат под полной нагрузкой. Пересидеть удар — одно. Пересидеть недели — совсем другое. Последняя перспектива для финнов стараниями их властей становится все реальнее — пока нейтральная Финляндия запрещала ядерное оружие на своей территории, она не была в списке целей российских ракетных сил стратегического назначения. Но принятый недавно местным парламентом закон гарантированно вернул Суоми на секретные карты.

Наконец, количество выходов наружу известно и ограничено. Один заваленный вход, одна выведенная из строя система забора воздуха, одно точное попадание отразятся сразу на тысячах людей. Это особенно касается домовых укрытий.

Как якобы говорил великий физик Лев Ландау о непроверенных практикой теориях, «они красивы, стройны и часто неверны». У почти идеальной, на первый взгляд, финской модели двойного использования убежищ есть одно слабое место: ее надежность будет испытана только один раз — в день, когда времени на проверку уже не окажется.

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