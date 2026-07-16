Чего бы добилось человечество, если бы перестало воевать: Колонии на Марсе, лекарство от рака, термоядерный синтез

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Всю свою историю люди воевали друг с другом. Чем дальше в лес, тем урон, который народы наносили друг другу, принимал все более чудовищный размах. Вторая мировая война унесла жизни 55 миллионов человек и еще 100 миллионов сделала инвалидами. Материальный ущерб только от разрушений в ходе боевых действий составил 11 триллионов долларов в современных ценах.

После 1945 года воцарился период, которые некоторые ученые называют “долгим миром”. Мировых войн в это время удалось избежать, но ценой региональных конфликтов во второй половине ХХ века стали жизни многих миллионов людей - по некоторым расчетам, от 18 до 25 миллионов.

А что, если бы люди не конфликтовали друг с другом, а сотрудничали? Каких успехов человечество достигло бы в этом случае? Давайте попробуем провести мысленный эксперимент.

КОСТА-РИКА СКАЗАЛА: ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

В этот момент самое время вспомнить старого князя Болконского из “Войны и мира”, который в ответ на аналогичные завиральные рассуждения пацифиста Пьера Безухова посмеивался: “Вздор! Кровь из жил выпусти, воды налей, тогда войны не будет». Вы вслед за Болконским скажете: нелепо даже обсуждать эту тему в мире, где ни на минуту не прекращаются военные конфликты. А между тем - невероятно, но факт - существует страна, которая совершила не мысленный, а самый реальный эксперимент. И почти 80 лет назад отказалась от армии.

Эта страна называется Коста-Рика. В 1949 году после завершения гражданской войны, которая стала самым масштабным вооруженным конфликтом в истории этого государства в Центральной Америке в XX веке, президент Хосе Феррер упразднил Вооруженные силы и ввел в Конституцию запрет на создание армии. Глава государства высказал совершенно крамольную мысль: отсутствие армии избавит страну от риска военных переворотов (в Латинской Америке это обычное дело) и от гигантских расходов на закупку вооружения и содержания военных (о том, что страна, которая не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую, Хосе Феррер, видимо, не слышал. - Ред).

Странное дело, но с тех пор Коста-Рика не знала ни войн, ни военной диктатуры. И это дает возможность на примере реально существующего государства представить совершенно невозможную ситуацию: что произойдет, если человечество откажется от военных расходов?

В исследовании “Дивиденды мира от отмены армии в Коста-Рике” экономисты приводят впечатляющие цифры: страна, которая была одним из аутсайдеров Латинской Америки, теперь занимает второе место по темпам роста ВВП. Коста-Рика удваивает свой ВВП каждые 30 лет, при том что без упразднения армии для достижения таких же показателей понадобилось бы 49 лет. Вместо военных расходов Коста-Рика вложилась в образование, здравоохранение и инфраструктуру. В результате уровень грамотности и средняя продолжительность жизни костариканцев - одни из самых высоких в Латинской Америке. А еще Коста-Рика инвестировала в охрану природы - 25 процентов территории занимают национальные парки и заповедники, что сделало страну мировым лидером в сфере экологического туризма.

Коста-Рика все же исключение из правил. Но ведь есть и пример Китая. Одной из причин небывалого экономического роста Поднебесной были низкие расходы на оборону. Китай долгие годы сознательно удерживал военный бюджет на уровне 1,5 процента ВВП. Это ниже среднемирового уровня, составляющего в 2,5%, и особенно заметно на фоне США, где на армию тратят примерно 3,5% а ВВП. Отчасти эта политика помогла Китаю вкладывать больше ресурсов в экономическое развитие и, в конечном итоге, догнать и перегнать Америку.

Китай долгие годы сознательно удерживал военный бюджет на уровне 1,5 процента ВВП. Фото: Mino Surkala/Shutterstock/Fotodom

НА ВОЙНУ ТРАТИМ МЕНЬШЕ, НО… БОЛЬШЕ

Известные американские экономисты Брок Бломберг и Грегори Хесс опубликовали книгу “Во сколько обошлись миру глобальные проблемы? Оценка ситуации с 1900 по 2050 год”. Ученые подсчитали стоимость войн, которые вело в последнее время человечество.

У авторов есть не две новости, как обычно, а целых три: две плохие и одна хорошая. Плохая новость состоит в том, что люди научились уничтожать сами себя в немыслимых масштабах. Первая мировая война "съела" около 20 процентов мирового ВВП того времени, Вторая мировая - почти 40 процентов. И это только затраты на военные действия, без учета человеческих жертв.

Хорошая новость состоит в том, что с конца 20-го века военные расходы неуклонно снижались. Если во времена Холодной войны люди тратили на оборону около 5-7% мирового ВВП в год, то сегодня в среднем по больнице человечество расходует на войну примерно 2,5 процента. “Отличная новость! - скажете вы. Но проблема в том, что мировой ВВП за последние десятилетия заметно вырос, и в абсолютных цифрах страны все равно тратят на оружие больше, чем раньше. В 2023 году общемировые оборонные расходы составляли около 2,4 триллионов долларов в год.

Много это или мало?

Например, на эти деньги можно было бы реализовать два мегапроекта, которые бы обеспечили человечество чистой безграничной энергией.

1. Управляемый термоядерный синтез - одна из самых сложных и дорогих технологий, которые разрабатывает наша цивилизация. Ученые уже научились строить термоядерные реакторы, проблема в том, что для запуска и поддержания самой реакции пока требуется больше энергии, чем можно получить в результате термоядерного синтеза. Во Франции сегодня строится (с участием России, кстати) Международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР), который должен решить эту проблему. Его стоимость около 65 миллиардов долларов. Но это только экспериментальная установка, которая должна продемонстрировать, что получение энергии таким способом в принципе возможно.

По оценкам, для проектирования и постройки первой коммерческой термоядерной электростанции понадобится еще от 100 до 200 миллиардов долларов. Таким образом, расходы на термояд превзойдут затраты на самый дорогостоящий научный проект человечества - до настоящего времени им была Международная космическая станция (150 миллиардов долларов).

Управляемый термоядерный синтез - одна из самых сложных и дорогих технологий, которые разрабатывает наша цивилизация. Фото: hallowhalls/Shutterstock/Fotodom

2. Другой безграничный источник энергии находится в космосе - это наше Солнце. Если разместить в космосе солнечные панели площадью 150 на 150 километров (примерно размеры Московской области), это закроет все потребности человечества в энергетике, рассказал KP.RU Александр Родин, доктор физико-математических наук, директор центра компетенций "Перспективные беспилотные авиационные системы и сервисы" МФТИ. Схема более ли менее понятна - солнечные панели уже широко используются для питания энергией космических аппаратов. Вопрос в масштабировании технологии и снижении стоимости вывода спутников с солнечными панелями на орбиту. По оценкам Европейского космического агентства затраты на развертывание такой энергетической системы (54 спутника к 2070 году) составят 200 - 400 миллиардов евро. А потенциальные выгоды - около 600 миллиард евро.

Оба проекта стоят сумасшедших денег. Но легко вписываются в те самые 2,4 триллионов долларов, которые человечество могло бы экономить каждый год, если бы договорилось не воевать друг с другом (куда можно было бы потратить оставшиеся деньги - см КСТАТИ).

ДЕЛИМ НА ЧАСТИ МАРС И ЛУНУ

Проблема в том, что на Земле уже произведено столько оружия, что мы с легкостью укокошим планету в ходе устранения этих противоречий. Пока ядерное ружье висит на стене. Но мы знаем, что согласно закону - пусть и не природы, а драматургии - в следующем акте пьесы оно обязательно выстрелит. Не важно, что станет причиной: фанатик, идиот, компьютерная ошибка, роковое стечение обстоятельств или что-то еще. Главное, что в этом случае развитие человечества остановится гораздо быстрее, чем в результате “потери мотивации”.

Получается, куда ни кинь - всюду клин? Не хочется соревноваться в наивности с социалистами- утопистами, но все же - может ли мирная конкуренция между государствами заменить войну в качестве локомотива развития? Есть версия, что спасти человечество от самоуничтожения может наука. Она позволяет вынести экспансию в космос. Причем уже на нынешнем этапе развития. Например, прямо на наших глазах разворачивается новая лунная гонка.

О планах строительства обитаемых колоний на Луне объявили несколько коалиций стран:

- США вместе с партнерами из Европы, Японии и Канады (высадка астронавтов планируется в 2028 году);

- Китай и Россия (пилотируемая миссия в 2032 году);

- Индия (пилотируемый полет в 2040 году).

Если посмотреть на историю последних веков, то главными событиями было, с одной стороны, заселение и развитие Америки, а с другой стороны – в Европе и Азии – расширение на восток Российской, а затем и Советской империи, – заявил KP.RU доктор технических наук, технический директор компании Smart Engines Дмитрий Николаев.

– Это движение связано с культурой фронтира, когда люди покидают привычный мир, уходят в неизвестность и, преодолевая бесчисленные трудности, пытаются построить там собственный рай – осваивать Дикий Запад, распахивать целину, строить БАМ.

И это освоение огромного пространства, где много возможностей и мало людей, породило особый менталитет, свойственный и русским, и американцам. Его носителями были казаки, золотоискатели, пионеры-первопроходцы и прочие искатели приключений.

– Сейчас в роли Дикого Запада может выступить, например, Марс, – продолжает Дмитрий Николаев. – Освоение ближнего космоса – это способ вернуть культуру фронтира: не делить уже занятое, а открывать новые пространства для развития. Это отказ от игры с нулевой суммой, где выигрыш одного неизбежно означает проигрыш другого. Именно такая логика – «либо я отберу у тебя, либо ты отберешь у меня» – снова и снова приводит к конфликтам.

Стремление соперничать в людях неистребимо - все-таки биологически мы потомки хищников, природу не переделаешь. Но пустить эту энергию в какое-то конструктивное русло для человечества это вопрос жизни и смерти. Пока дело не закончилось взаимным уничтожением.

Пока ядерное ружье висит на стене. Но рано или поздно оно обязательно выстрелит. Фото: GIFT-STORE/Shutterstock/Fotodom

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Интернет, АЭС, искусственный интеллект: за что надо сказать “спасибо” гонке вооружений

Однако у каждой медали есть две стороны. И было бы глупо не замечать очевидного: многие научные прорывы появились как побочный продукт гонки вооружений. И в итоге стали благом.

- Атомная энергетика выросла из проектов по созданию ядерного оружия.

- Предком современного интернета был ARPANET - проект Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) при Минобороны США. В разгар холодной войны Штатам нужно было обеспечить надежную связь на случай ядерного удара. DARPA соединила в единую сеть компьютеры нескольких университетов. При этом сеть была децентрализованной - выход из строя одного узла не парализовывал всю сеть. Дивный мир интернета, каким мы его знаем, родился в 1969 году из этой затеи.

- GPS-навигация изначально разрабатывалась для точного наведения оружия, навигации кораблей и подводных лодок. Только в 2000 году использование высокоточной космической навигации стало доступно для гражданских лиц. Теперь мы используем сигналы GPS и ГЛОНАСС, чтобы объехать автомобильные пробки.

- Искусственный интеллект в значительной степени является детищем атомного проекта. Создание ядерного оружия требовало колоссального количества математических расчетов. Для моделирования ядерных взрывов создавались первые программируемые компьютеры, параллельно ученые разрабатывали методы численного обучения. Теперь старшеклассники используют математику, которая создала ядерного джина, чтобы сделать “домашку” по физике или химии.

Нобелевский лауреат Андрей Гейм говорил, что именно гонка вооружений между СССР и США стала мощнейшим катализатором для развития фундаментальной науки во второй половине XX века. Стремясь получить технологическое преимущество, сверхдержавы вкладывали колоссальные деньги в научные исследования. А окончание холодной войны парадоксальным образом вызвало технологический кризис, а не расцвет науки.

Значит, если мы хотим развиваться, как цивилизация, без такого допинга, как гонка вооружений не обойтись? Бесконфликтное общество лишено мотивации к самосовершенствованию? Да и возможно ли, чтобы противоречия между странами решались исключительно дипломатическим путем? В конце концов, даже лидеры сверхдержав не в состоянии отменить основной закон диалектики - принцип единства и борьбы противоположностей. Потому что это фундаментальный закон самой природы, который подразумевает, что движущей силой развития являются внутренние противоречия.

КСТАТИ

Какие болезни можно было бы победить за счет военных денег

1. Искоренение туберкулеза, по оценкам ООН, будет стоить 250 миллиардов долларов. Если пустить ситуацию на самотек, то социально-экономические потери могут составить $17,5 триллионов. Сейчас мировое финансирование всех исследований и разработок в области вакцин и лекарств от туберкулеза достигает лишь 24% от необходимого.

2. По оценкам ученых поставить под контроль рак (избавиться от болезни века на нынешнем уровне развития невозможно) обойдется человечеству в 232,9 миллиардов долларов. Это значит масштабное улучшение качества лечения, диагностики и выживаемости пациентов. В противном случае глобальный экономический ущерб от рака в период с 2020 по 2050 год оценивается в $25,2 триллионов долларов.

3. Программа по ликвидация малярии, рассчитанная на 25 лет (до 2050 года) обойдется в сумму от $90 до $120 миллиардов долларов. Пока удается собрать в лучшем случае половину.

4. Для искоренения вирусных гепатитов В и С, по данным ООН, требуется инвестировать до 2030 года 58,7 миллиардов долларов. Цель программы - снижение новых случаев на 90%, а смертности на 65%.

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