Гримасы русофобии: в Латвии запретили игрушки из России

Дискриминация русского языка в Латвии коснется 40% жителей. На фото: столица Латвии Рига. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ - ПОД ЗАПРЕТ

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис на заседании парламентского комитета по правам человека и общественной деятельности высказал очередную «гениальную» идею по защите национальной идентичности латышей. По мнению чиновника, русский язык должен полностью исчезнуть из средств массовой информации страны.

«Русскоязычное содержание в СМИ по-прежнему существует в нашем независимом европейском национальном государстве, не имея на то оснований. Что значит его сокращение? Оно должно исчезнуть совсем, вот и все», - гордо заявил Пунтулис.

Браво. Только вот незадача: русские в Латвии составляют порядка 25% населения. А родным для себя русский язык называют вообще 37,7% жителей, в их число входят белорусы, украинцы, евреи... Получается, что более трети населения страны говорит на языке, который, по мнению министра, «не имеет оснований для существования». При этом доля русскоязычного контента в национальных СМИ составляет всего около 2,5%. То есть Пунтулис борется с тем, чего и так почти нет.

Но министр на этом не остановился. Ранее он подписал распоряжение, предписывающее подведомственным ему учреждениям прекратить использование русского языка в публичном пространстве. Срок исполнения директивы - 30 июля. Учреждения культуры теперь должны общаться с публикой исключительно на латышском. Как именно это поможет «укрепить сплоченность и устойчивость общества» - загадка, которую Пунтулис, видимо, оставит историкам.

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис. Фото: Alexander Welscher/ТАСС

ВОЙНА С ИГРУШКАМИ

Но латвийские власти были бы не собой, если бы ограничилась только борьбой с русским языком. Местный кабинет министров 14 июля одобрил подготовленные МИД Латвии поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые запрещают ввоз из России и Белоруссии книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви. Этот импорт и так составляет всего 0,05% от общелатвийского. Все равно - под запрет!

Красный свет зажгут не только для прямого ввоза, но и для поставок через третьи страны. Исключение - транзит, так что российские книги и игрушки спокойно поедут дальше в Европу. То есть латвийские дети в русские видеоигры не поиграют, а польские - пожалуйста. В чем логика? Ее нет, есть жест.

ЗАПУГИВАЮТ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

Различные шаги властей Латвии по запрету русского языка заведомо обречены на провал из-за большого числа русскоязычного населения страны, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Оленеченко.

- Традиции дискриминации русскоязычного населения начали формироваться в Прибалтике с 1991 года. Но в Латвии реализовать инициативы по запрету или искоренению русского языка невозможно хотя бы потому, что тысячи людей говорят на нем и считают родным, - отмечает Оленеченко. - По данным Евростата, таких в Латвии сейчас 750 тысяч. Из них 166 тысяч власти держат в позорном статусе «неграждан» - это люди, приехавшие в свое время в советскую Латвию и их нынешние потомки, лишенные возможности получить латвийское гражданство.

По мнению эксперта, очередной виток русофобии в Латвии связан с предстоящими выборами в парламент страны.

- Осенью должным состояться парламентские выборы. Таким образом власти хотят запугать население, чтобы оно голосовало за русофобский курс и нынешнее политическое руководство, - полагает Оленеченко.

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