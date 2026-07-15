Май 2023 года, Анна Новикова в Донецке. Основанный ею фонд SOS Donbass привез фуру с гуманитарной помощью из Европы. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

15 июля 2026 года в Париже началось судебное заседание по делу Анны Новиковой - гражданской активистки, основательницы и вице-президента гуманитарной ассоциации SOS Donbass. Россиянку, которая более полугода находится в женской тюрьме Флери-Мерожи, обвиняют в «сговоре с иностранной державой», «сборе информации» и «действиях, способных подорвать интересы Франции». Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

ПОМОГАЛА МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ

Лантратова рассказала о суде над гражданской активисткой Анной Новиковой во Франции

Анна Новикова - 40-летняя гражданка России, родившаяся в Сибири. Около пятнадцати лет она прожила во Франции, в городе По. Именно там, вернувшись в сентябре 2022 года из поездки в Донбасс, Анна решила создать гуманитарную ассоциацию для помощи жителям, пострадавшим от обстрелов.

Так появилась SOS Donbass - организация, которая занимается сбором продуктов, медикаментов и одежды для мирных жителей Донбасса. Новикова и ее французские коллеги проводили акции в Париже, пытаясь открыть глаза европейцам на происходящее на востоке Украины.

В ноябре 2025 года Новикова и несколько членов ассоциации были задержаны. Как оказалось, весь этот год французская контрразведка следила за активистами. Поводом для уголовного преследования послужил донос Союза украинцев Франции.

Новикова и ее французские коллеги проводили акции в Париже, пытаясь открыть глаза европейцам на происходящее на востоке Украины. Фото: sosdonbass.org

ОБВИНЯЮТ В РАСКЛЕЙКЕ ПЛАКАТОВ

В чем же конкретно обвиняют Новикову?

Во-первых, в «экономическом шпионаже»: ее подозревают в том, что она якобы искала подходы к руководителям французских компаний для получения экономической информации в интересах России.

Во-вторых, и это звучит особенно абсурдно, — в расклейке агитационных плакатов на Триумфальной арке. Именно за это, по словам адвоката Новиковой Филиппа де Вёля, ее держат в тюрьме. «Я никогда не видел такого. В реальности она в тюрьме только за расклейку плакатов», - отмечает адвокат.

Анна Новикова в Донецке, 2023 г Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

На данный момент по делу проходят несколько человек. В ноябре 2025 года были арестованы трое, включая Новикову и президента ассоциации Винсента Перфетти. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе тот самый пресловутый «сговор с иностранной державой».

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

Во Франции к процессу над Новиковой стараются не привлекать внимание. Газета Le Figaro еще в прошлом году ограничилась справочной информацией об Анне, не вдаваясь в подробности ее общественной деятельности. Новикову назвали «франко-россиянкой», попавшей в поле зрения французской контрразведки и подозреваемой в «экономическом шпионаже в пользу Москвы».

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала арест Новиковой необоснованным и политически мотивированным. В своих соцсетях она написала: «Когда хрупкая женщина собирает продукты, одежду, детские памперсы и медикаменты для пострадавших от обстрелов людей - ее судят как опасного шпиона. Помощь мирным жителям и стремление к правде на Западе теперь приравниваются к преступлению».

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лантратова также указала на циничную политику двойных стандартов: Франция на деньги налогоплательщиков отправляет на Украину дальнобойные ракеты, которые убивают детей, но судит женщину за сбор одежды.

Военкор Евгений Поддубный также выступил в защиту Новиковой, заявив, что ее преследуют за убеждения и гуманитарную деятельность. «Анна Новикова - гражданка России, и значит, Россия должна приложить все усилия, чтобы не дать ее в обиду», - написал он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также требовала освободить россиянку. Сейчас наши дипломаты принимают все меры для ее освобождения. «Мы обращаемся к французским властям с призывом немедленно освободить Анну Новикову. Мы настаиваем, что следует немедленно прекратить репрессии в отношении лиц, вся вина которых заключается в высказывании мнения, не совпадающего с официальной версией Парижа», - заявила Захарова.

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