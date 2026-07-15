Русский сыр, жареные гуси и виски: чем удивляет туристов самый необычный регион Турции

Международный фестиваль гастрономического кино состоялся в турецком Карсе. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В турецком Карсе прошел Международный фестиваль гастрономического кино (UGFF 2026). Его фишка — показывать еду не просто как кулинарию, а сквозь призму истории и традиций. Придумала необычный проект известный в Турции ресторатор и эксперт по гастрономии Гюльпер Эргюн, собравшая вокруг себя команду специалистов-энтузиастов.

На три дня город превратился в лекторий под открытым небом, где гости фестиваля дегустировали местные вкусности, спорили о связи архитектуры и еды, смотрели документалки и выясняли, как Карс успел засветиться в кино.

Русская архитектура в Карсе. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Этот далекий восточный регион выбрали не случайно: пожалуй, нигде в Турции не найти более «нетурецкой» кухни. Из-за сурового климата и переплетения турецких, кавказских и русских традиций здесь едят много сытных и не свойственных Турции блюд. Только тут делают уникальные твердые сыры, а главным гастрономическим символом города считается не вездесущая баранина, а… гусь!

Гусей выращивают на особом зерне, забивают строго после первого снега, солят, вялят на ветру и запекают в тандыре. Среди других хитов: пити-кебаб (ягненок с шафраном), хангель (нежные манты без мяса, но с йогуртом и чесноком), хашил (густая каша из булгура) и суп «эвелик» из дикого конского щавеля.

Магазины молоканских сыров Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

До 1918 года Карс почти сорок лет входил в состав Российской империи, и наше наследие здесь живо до сих пор. Русские военные успели расчертить город по прямоугольным лекалам и застроить зданиями в стиле модерн (правда, турки называют эту архитектуру «балтийской»). Карс неуловимо напоминает Рязань или Тверь, только дома сложены из сурового черного базальта и с непривычки могут вызвать оторопь.

Ощущения невероятные: ты в 1400 километрах от Стамбула, вокруг горы и восточный колорит, а улицы пестрят вывесками: отель Çeltikov, кафе Puşkin, Katerina, Dostoyevski, Sonya, Moloko, Raskolnikov, Piroşki… Заходишь внутрь — а там портреты наших писателей и панорамы Петербурга! Пожалуй, это самый «русский» город в Турции. Кстати, именно этот меланхоличный город, отрезанный метелями от остального мира, сделал главным героем своего знаменитого романа «Снег» турецкий нобелевский лауреат Орхан Памук.

Кафе Peterburg в Карсе. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

— Русские оставили в Карсе огромное наследие, — говорит хозяин отеля «1924» Гюрбюз Чапан. — Посмотрите на архитектуру, попробуйте наш сыр — это все от вас. А еще мы до сих пор используем русские слова: лопатка, истул (стул), истакан (стакан), бадвал (подвал), ишкаф (шкаф), мишка, бричка, завод…

Карс — сырная столица Турции. Традиции производства лучших в стране сыров появились здесь благодаря русским переселенцам-молоканам. В городе есть Музей сыра, который открыт в бывших царских кавалерийских казармах.

Самой душевной точкой фестиваля стала горная деревушка Богатепе. Местную сыроварню в XIX веке основывали молокане — именно тут зародились знаменитые карсские сыры грюйер (Gravyer) и кашар (Kaşar). Кинематографисты открыли здесь Дом культуры Zavot KÖK (по-нашему — «Завод»), под открытым небом показали тематическое кино и обсудили, как эко-фермы спасают глубинку от вымирания.

Современные турки бережно хранят рецепты «молоканских» сыров и с любовью вспоминают наших переселенцев.

Музей сыра в Карсе. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

— Наш магазин так и называется — «Malakan». Мой дед рассказывал, какими крутыми специалистами были русские: они построили здесь первые мельницы, привезли передовые технологии и научили местных делать сыр. Мы до сих пор живем в русских домах и славимся на весь мир вашим грюйером, — наперебой рассказывают местные торговцы.

На фестивале гости успели приготовить карсского гуся, продегустировать местный виски и посмотреть массу гастрономических фильмов. Вы, например, знали, что деликатесные улитки попадают во французские рестораны прямиком из Турции?

KP.RU оказался единственным иностранным СМИ на фестивале. К России здесь отношение особое, поэтому автора этих строк неожиданно пригласили на сцену — стать спикером дискуссии о культурной памяти Карса.

Первый вопрос ведущего на сцене застал меня врасплох:

— Что ж вы, русские, дома-то нам построили, а ремонтировать их кто будет?!

Оказалось, это популярная местная шутка. В ответ я поделилась рецептом нашего борща, удивилась тому, как хорошо в Карсе знают салат оливье, и мы вместе с залом прямо во время дискуссии составили карсско-русский словарик.

В Карс летают самолеты из Стамбула и Анкары. Стоит потратить всего полтора часа на полет, чтобы очутиться в уникальном городе, который пахнет сыром, жареным гусем и старой Россией.

Знаменитый карсский гусь. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Старинный рецепт каши Хашил (Haş l)

Ее едят так: берут ложкой с края и обмакивают в соус в центре.

Ингредиенты: 1 стакан мелкого булгура, 2 стакана воды, 2–3 ст. л. муки, соль.

Для соуса: 1 стакан густого йогурта (можно взять мацони), 2–3 зубчика чеснока, 3–4 ст. л. сливочного масла.

Приготовление: Отварите булгур в солёной воде. На минимальном огне всыпьте муку, интенсивно вымешивая пару минут до вязкости. Выложите кашу на блюдо, сделайте в центре лунку. Влейте туда йогурт с тертым чесноком и залейте растопленным до шкворчания маслом. Подавайте теплым!

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