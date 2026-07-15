Президент Сербии Александр Вучич Фото: REUTERS.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с президентами Румынии, Молдавии и Сербии на День украинской государственности. И заявила, что они обсудят интеграцию украинского и европейского ВПК, чтобы «производить больше и быстрее».

На Радио «Комсомольская правда» говорили об этом с военным обозревателем, полковником в отставке Виктором Литовкиным.

КИЕВСКИЙ ШАБАШ

- Что происходит, почему шабаш в Киеве никак не пресекают?

- Эксперты говорили уже не раз - вокзал в Киеве должен быть целью для наших крылатых ракет. Чтобы прекратить наглую демонстрацию поддержки европейскими политическими фриками бандеровского режима. Чтобы такие демонстрации прекратились — из-за страха за свою жизнь. Но наше военное руководство такого приказа от политического руководства до сих пор не получило, судя по всему.

- Вы что, предлагаете, чтобы лидеры трех европейских стран вернулись из Киева в закрытых гробах?

- Нет, речь не об этом. Речь о том, чтобы вокзал в центре Киева уничтожили — дабы никто из лидеров Запада не мог так просто и легко из Польши приезжать в украинскую столицу. А преступников киевского режима надо сажать на 25 лет - после международного суда, публичного. Просто погибнуть под обстрелом для них —это слишком легко.

ЕСЛИ ВРАГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ

- В Киев приехали лидеры Молдавии, Румынии и... Сербии —таким образом, они все заявили о себе как наши явные враги?

- Фактически — да. Румыния—это вторая после Польши перевалочная база для военных грузов НАТО, которые идут на Украину с запада. Молдавия стучится всеми конечностями в северо-атлантический альянс, нагнетает напряженность в Приднестровье. Президент этой страны и часть кабинета министров - граждане Румынии, члена НАТО.

- А то, что в этом списке визитеров в Киев оказалась фигура лидера Сербии - насколько неожиданно?

- Он, с одной стороны, говорит, что никогда Сербия в НАТО не вступит — ведь альянс сильно бомбил сербов 27 лет назад.

- А с другой стороны?

- С другой, он пытается наладить отношения с ЕС, а, значит, и с Киевом. Сербские компании торгуют с Украиной оружием — через посредников. И в то же время Белград продолжает получать от Москвы газ по сниженным ценам.

- Президент Сербии перед приездом в Киев объявил, что уходит в отставку...

- Да, объявил, и потому с этим визитом в Киев не будем к уходящему президенту относится слишком строго.

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