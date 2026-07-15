Регина Тодоренко летит на Дрим Фест за квартирой

Регина Тодоренко. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два года назад то ли всерьез, то ли в шутку Эмин пообещал: мол, готов презентовать каждой паре, малыш которой будет зачат на фестивале Дрим Фест, апартаменты на курорте Sea Breeze.

— Если на этом фестивале будет зачат ребенок (и мы сможем это документально подтвердить), я считаю, что все эти дети должны быть обладателями квартир в Sea Breeze на берегу Каспия, — сказал Эмин.

Эмин. Фото: пресс-служба Дрим Феста.

Этим заманчивым предложением тут же заинтересовалась ведущая фестиваля Регина Тодоренко:

— На следующий год у нас такой план: я приезжаю беременная, рожаю, получаю квартиру и снова веду Дрим Фест.

И вот теледива снова летит на фестиваль в качестве ведущей.

С 23 по 26 июля на побережье Каспийского моря пройдет третий международный музыкальный фестиваль Дрим Фест 2026. В городе-курорте Sea Breeze, который основал и построил Эмин Агаларов, соберутся звезды эстрады из разных стран.

Международный музыкальный фестиваль Дрим Фест 2026 пройдет в городе-курорте Sea Breeze. Фото: пресс-служба Дрим Феста.

В этом году музыкальный смотр объединит артистов разных жанров и поколений. На фестивале ожидаются: Джон Ньюман, американская звезда R&B и хип-хопа Ty Dolla Sign, известный по трекам Paranoid и Or Nah, обладатель 11 номинаций на премию Grammy и один из самых влиятельных рэперов мировой сцены Busta Rhymes, автор культовых хитов I Know What You Want и Touch It, легенда rai-музыки Шеб Халед, исполнитель международного хита Aïcha, а также популярные турецкие исполнители Эдис и Зейнеп Бастык, Томас Невергрин, Егор Крид, Люся Чеботина, Стас Михайлов, JONY, Ани Лорак, Artik & Asti, EMIN, Алессандро Сафина, Jah Khalib, Алсу, Эмре Алтуг, «Розовые Розы», Брендон Стоун, Эндрю Доналдс (Enigma), Джаман Т, Айгюн Кязимова, Эльнур Гусейнов, Ellai, Нигяр Джамал, Орхан Зейналлы, Тунзаля Агаева, Misha Miller, ANDRO, Aysel, Фаиг Агаев, Роза Зергерли, Lvbel C5, Диляра Кязимова, Джамал, Севанна, Зульфия Ханбабаева, SABI и многие другие.

Соведущим Регины Тодоренко станет один из самых узнаваемых телеведущих Азербайджана, продюсер Мурад Дадашов.