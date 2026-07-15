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Экономика15 июля 2026 15:39

Как вернуть деньги, если стал жертвой телефонных мошенников: Опубликован порядок получения компенсации

В Минцифры разработали порядок компенсации пострадавшим от мошенников
Евгений БЕЛЯКОВ
Пострадавшие от телефонных мошенников теперь могут получить компенсацию. Но есть нюансы

Пострадавшие от телефонных мошенников теперь могут получить компенсацию. Но есть нюансы

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В борьбе с телефонными аферистами наметился перелом тенденции. Объемы хищений стали снижаться. Это показывают данные ЦБ и МВД за прошлый год и за первый квартал этого. Правда, речь все равно идет о десятках и сотнях миллиардов рублей (по разным оценкам). Более того, доля возвратов составляешь лишь 5-6%. И лишь в тех случаях, когда жертвы отправляли деньги безналичным путем.

Второй пакет антифрод-мер, который недавно был законодательно принят, должен повысить эту долю. Он вступит в силу с 1 марта 2027 года. Но это рамочный документ. Он еще будет обрастать разными подзаконными актами от профильных ведомств. В частности, в среду в открытом доступе появился проект постановления правительства, где прописан порядок получения компенсации от банка или оператора связи в случае обмана телефонными мошенниками.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ ПОСТРАДАВШИМ ОТ МОШЕННИКОВ

Документ определяет, как должны поступать банки и операторы связи в том случае, если у них оказывается запрос от клиента вернуть деньги, которые у него украли мошенники. Если такое заявление приходит (не позднее, чем в течение 10 рабочих дней с момента кражи), алгоритм следующий:

— Банк обязан проверить, не было ли у него оснований заблокировать перевод (например, номер получателя числился в базе мошенников или были другие признаки подозрительных операций из списка ЦБ, которые банк проигнорировал);

— Если банк не выполнил все свои обязанности, он обязан возместить деньги. Если выполнил, то направляет заявление клиента оператору связи через государственную систему (ГИС «Антифрод»). Чтобы тот проверил у себя, мог ли он предотвратить подозрительный звонок, который и стал причиной кражи;

Банк вернет деньги только в том случае, если не выполнил свои обязанности по защите клиента

Банк вернет деньги только в том случае, если не выполнил свои обязанности по защите клиента

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Сотовый оператор проверяет три вещи. Во-первых, принадлежит ли номер клиенту. Во-вторых, были ли за 4 часа до списания денег входящие звонки или SMS с номеров, которые государство признало мошенническими (в ЦБ есть черный список). В-третьих, если такой звонок был, и оператор вовремя не заблокировал этот номер (на это есть требования закона), он обязан возместить сумму потерь.

Обязательное условие для выплаты — клиент должен предоставить копию постановления о возбуждении уголовного дела. То есть, перед обращением в банк жертва должна сходить в полицию и оформить все официально.

— То, что сейчас предлагается, на мой взгляд, абсолютно правильно, потому что раньше все возлагалось на банки. Даже если банк вел себя правильно, а оператор нарушил эти правила, то деньги все равно должен был возмещать банк. Ну и если и оператор, и банк виновны, то они должны разделить ответственность между собой перед гражданином, у кого были украдены деньги, — пояснил Анатолий Аксаков, глава думского комитета по финансовому рынку.

Сотовый оператор обязан возместить потери, если вовремя не заблокировал номер из "черного списка"

Сотовый оператор обязан возместить потери, если вовремя не заблокировал номер из "черного списка"

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ УСТАНАВЛИВАЕТ РАМКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ БАНКОВ И ОПЕРАТОРОВ

Важный нюанс — если клиент не согласен с результатами проверки банка или оператора, он может инициировать контрольную сверку через оператора ГИС, которая рассматривается в течение 15 рабочих дней. Такой третейский судья нужен, чтобы у банков и операторов связи не было конфликта интересов. Ведь им выгодно сказать, что они сделали все возможное. Хотя на самом деле это может быть и не так. В этом случае у клиента есть право провести независимую проверку.

— В законе прямо прописано, какие действия должен предпринять банк, чтобы защитить клиента от мошенников. К примеру, должен приостановить перевод, связаться с клиентом, заморозить перевод на двое суток. Если банк не проведет эти три этапа, то он обязан будет возместить клиенту потери. Эта механика давно прописана, зарегламентирована и работает более двух лет, — говорит Алла Храпунова, куратор платформы «Мошеловка».

При этом, если клиент проигнорировал все предупреждения от банка и все же настаивает отправить деньги получателю, который находится в черном списке ЦБ, банк спустя двое суток сделает перевод, но при этом со спокойной душой умоет руки. Мол, дорогой клиент, я сделал все возможное.

— В новых правилах указана процедура, как действовать после того, как банк убеждается, что он выполнил все требования по закону. Заявление клиента с пулом подтверждающих документов он направляет сотовому оператору. И тот начинает собственную проверку. Меня смущает лишь тот факт, что сверка проводится по итогам звонков и смс за четыре часа до момента осуществления перевода денег. По нашей практике люди эти переводы проводят с отсрочкой. Поэтому не факт, что этого срока в 4 часа будет достаточно. Мне кажется, что этот срок стоило бы увеличить, — считает Алла Храпунова.

По ее словам, порядок получения компенсаций требует доработки и разъяснений, но в целом устанавливает рамки взаимоотношений банков и сотовых операторов и помогает в борьбе с мошенниками. Как ни крути, в этой борьбе важны не только усилия государства, банков и сотовых операторов, но и наша собственная бдительность.

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