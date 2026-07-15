Пострадавшие от телефонных мошенников теперь могут получить компенсацию. Но есть нюансы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В борьбе с телефонными аферистами наметился перелом тенденции. Объемы хищений стали снижаться. Это показывают данные ЦБ и МВД за прошлый год и за первый квартал этого. Правда, речь все равно идет о десятках и сотнях миллиардов рублей (по разным оценкам). Более того, доля возвратов составляешь лишь 5-6%. И лишь в тех случаях, когда жертвы отправляли деньги безналичным путем.

Второй пакет антифрод-мер, который недавно был законодательно принят, должен повысить эту долю. Он вступит в силу с 1 марта 2027 года. Но это рамочный документ. Он еще будет обрастать разными подзаконными актами от профильных ведомств. В частности, в среду в открытом доступе появился проект постановления правительства, где прописан порядок получения компенсации от банка или оператора связи в случае обмана телефонными мошенниками.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ ПОСТРАДАВШИМ ОТ МОШЕННИКОВ

Документ определяет, как должны поступать банки и операторы связи в том случае, если у них оказывается запрос от клиента вернуть деньги, которые у него украли мошенники. Если такое заявление приходит (не позднее, чем в течение 10 рабочих дней с момента кражи), алгоритм следующий:

— Банк обязан проверить, не было ли у него оснований заблокировать перевод (например, номер получателя числился в базе мошенников или были другие признаки подозрительных операций из списка ЦБ, которые банк проигнорировал);

— Если банк не выполнил все свои обязанности, он обязан возместить деньги. Если выполнил, то направляет заявление клиента оператору связи через государственную систему (ГИС «Антифрод»). Чтобы тот проверил у себя, мог ли он предотвратить подозрительный звонок, который и стал причиной кражи;

Банк вернет деньги только в том случае, если не выполнил свои обязанности по защите клиента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Сотовый оператор проверяет три вещи. Во-первых, принадлежит ли номер клиенту. Во-вторых, были ли за 4 часа до списания денег входящие звонки или SMS с номеров, которые государство признало мошенническими (в ЦБ есть черный список). В-третьих, если такой звонок был, и оператор вовремя не заблокировал этот номер (на это есть требования закона), он обязан возместить сумму потерь.

Обязательное условие для выплаты — клиент должен предоставить копию постановления о возбуждении уголовного дела. То есть, перед обращением в банк жертва должна сходить в полицию и оформить все официально.

— То, что сейчас предлагается, на мой взгляд, абсолютно правильно, потому что раньше все возлагалось на банки. Даже если банк вел себя правильно, а оператор нарушил эти правила, то деньги все равно должен был возмещать банк. Ну и если и оператор, и банк виновны, то они должны разделить ответственность между собой перед гражданином, у кого были украдены деньги, — пояснил Анатолий Аксаков, глава думского комитета по финансовому рынку.

Сотовый оператор обязан возместить потери, если вовремя не заблокировал номер из "черного списка" Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ УСТАНАВЛИВАЕТ РАМКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ БАНКОВ И ОПЕРАТОРОВ

Важный нюанс — если клиент не согласен с результатами проверки банка или оператора, он может инициировать контрольную сверку через оператора ГИС, которая рассматривается в течение 15 рабочих дней. Такой третейский судья нужен, чтобы у банков и операторов связи не было конфликта интересов. Ведь им выгодно сказать, что они сделали все возможное. Хотя на самом деле это может быть и не так. В этом случае у клиента есть право провести независимую проверку.

— В законе прямо прописано, какие действия должен предпринять банк, чтобы защитить клиента от мошенников. К примеру, должен приостановить перевод, связаться с клиентом, заморозить перевод на двое суток. Если банк не проведет эти три этапа, то он обязан будет возместить клиенту потери. Эта механика давно прописана, зарегламентирована и работает более двух лет, — говорит Алла Храпунова, куратор платформы «Мошеловка».

При этом, если клиент проигнорировал все предупреждения от банка и все же настаивает отправить деньги получателю, который находится в черном списке ЦБ, банк спустя двое суток сделает перевод, но при этом со спокойной душой умоет руки. Мол, дорогой клиент, я сделал все возможное.

— В новых правилах указана процедура, как действовать после того, как банк убеждается, что он выполнил все требования по закону. Заявление клиента с пулом подтверждающих документов он направляет сотовому оператору. И тот начинает собственную проверку. Меня смущает лишь тот факт, что сверка проводится по итогам звонков и смс за четыре часа до момента осуществления перевода денег. По нашей практике люди эти переводы проводят с отсрочкой. Поэтому не факт, что этого срока в 4 часа будет достаточно. Мне кажется, что этот срок стоило бы увеличить, — считает Алла Храпунова.

По ее словам, порядок получения компенсаций требует доработки и разъяснений, но в целом устанавливает рамки взаимоотношений банков и сотовых операторов и помогает в борьбе с мошенниками. Как ни крути, в этой борьбе важны не только усилия государства, банков и сотовых операторов, но и наша собственная бдительность.

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