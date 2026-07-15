«Фабрика звезд» возвращается: наставниками нового сезона станут Баста и Игорь Матвиенко

Баста. Фото: пресс-служба Первого канала

Спустя много лет на Первый возвращается легендарная «Фабрика звезд». Новый сезон получил название «Битва поколений», а продюсерами проекта станут Баста и Игорь Матвиенко. Вести шоу вновь будет Яна Чурикова. Одновременно канал объявил о начале кастинга для будущих участников.

По словам Чуриковой, зрителей ждет не просто возвращение знаменитого проекта, а противостояние двух подходов к созданию новых артистов. «Конечно, просто возвращать легендарную „Фабрику звезд“ в старом формате уже не совсем то, что нужно в наше время. А вот на битву старой и новой школ создания звезд посмотреть ой как хочется! Игорь Матвиенко и Баста зарекомендовали себя как успешные продюсеры своего времени, оба в строю, настало время выяснить, кто круче, с помощью „Фабрики“!», — заявила ведущая.

Игорь Матвиенко. Фото: пресс-служба Первого канала

Впервые «Фабрика звезд» вышла в эфир Первого канала в 2002 году и быстро стала одним из самых популярных музыкальных проектов в стране. Именно это шоу открыло дорогу на большую сцену многим будущим звездам, а кастинги собирали тысячи желающих, которые занимали очередь еще ночью.

Последний, 11-й сезон проекта под названием «Новая Фабрика звезд» выходил в 2024 году, но уже на телеканале ТНТ. Тогда наставниками стали Сергей Жуков и Сергей Шнуров. Несмотря на громкие имена продюсеров, большого успеха проект не снискал.

Напомним, ранее в интервью Радио «Комсомольская правда» участница первого сезона «Фабрики звезд» и солистка «золотого» состава группы «Фабрика» Сати Казанова призналась, что с интересом относится к идее возрождения проекта. По словам певицы, она давно не следит за телевизионными эфирами, однако уверена, что решение вернуть шоу было принято неслучайно.

«Мне самой любопытно посмотреть, какой будет „Фабрика“ спустя столько лет. Желаю им удачи, это интересно», — сказала Сати Казанова. Кроме того, артистка отметила, что с радостью согласилась бы вновь прийти на проект в качестве специального гостя.

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