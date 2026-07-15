«Еще полно времени»: Анатолий Цой рассказал, следит ли за своими пенсионными баллами

Певец Анатолий Цой Фото: личный архив.

Экс-участник группы MBAND Анатолий Цой в разговоре с KP.RU оценил недавнее предложение добавлять пенсионные баллы за волонтерскую деятельность, а также высказался о возможном отказе вузов от традиционных письменных дипломных работ на фоне развития ИИ.

Идею поощрять добровольческую деятельность дополнительными баллами Цой воспринял положительно. По мнению артиста, такой подход может стать стимулом для людей чаще участвовать в полезных для общества проектах. «Идея с баллами за волонтерство мне нравится: добрые дела должны быть не просто тихим поступком, а чем-то, что общество замечает и ценит. Это может вдохновить больше людей помогать и менять мир вокруг. А за своими баллами я особо не слежу — до моей «пенсии» еще полно времени», — со смехом признался TSOY.

Фото: личный архив

Также певец поделился мнением о ситуации в сфере образования. В России один из вузов впервые решил отказаться от письменных дипломных работ из-за развития искусственного интеллекта, заменив их на выпускной экзамен. Цой считает, что изменения неизбежны, поскольку технологии становятся частью повседневной жизни.

Артист отметил, что важно не бороться с новыми инструментами, а учиться правильно ими пользоваться. По его словам, при таком подходе проверять нужно прежде всего знания и способность человека рассуждать.

«Мир меняется, и образование должно успевать за этими переменами. Если ИИ уже часть реальности, важно не прятаться от него, а учиться использовать с умом, проверять, как человек мыслит, а не как красиво пишет текст. Выпускной экзамен, где нужно быстро соображать и аргументировать, это даже логичнее: сразу видно, кто реально разбирается в теме. Главное, чтобы суть профессии не терялась за новыми форматами», — заключил TSOY.

Фото: личный архив

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