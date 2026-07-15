Ситуация с бензином в России затронула не только частников, но и бизнес. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер Александр Новак, курирующий топливный рынок, провел очередное совещание в правительстве по ситуации с бензином в России. Кроме того, 15 июля 2026 года он дал интервью ИС «Вести» и рассказал, какая сейчас ситуация с поставками топлива в стране. KP.RU собрал главные заявления вице-премьера и последние новости о ситуации с бензином в России.

Вице-премьер Александр Новак, курирующий топливный рынок, провел очередное совещание в правительстве по ситуации с бензином в России. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Что с бензином в России: приоритет торговым сетям и аграриям

Ситуация с бензином в России затронула не только частников, но и бизнес. Новак заявил, что в приоритетном порядке топливо в стране будут получать торговые сети, это необходимо, чтобы не возникло перебоев с поставками продуктов и повседневных товаров. Новак рассказал, что на эту тему состоялось отдельное совещание, в котором участвовали представители торговых сетей.

- На совещании обсуждалась необходимость в приоритетном порядке обеспечивать заправку автомобилей, которые доставляют продукты питания крупных коммерческих торговых сетей. Это очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось, - сказал Новак.

В приоритете также остаются аграрии, у которых началась уборочная компания. Если возникнут перебои с дизельным топливом, урожай может оказаться под угрозой. А это уже удар по продовольственной безопасности страны.

- Будут все необходимые объемы топлива поставлены в регионы, чтобы обеспечить уборочные работы сельскохозяйственных товаропроизводителей, - заявил Новак.

Как уже писала «Комсомолка» правительство с 8 июля распространило временный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей на производителей нефтепродуктов. В кабмине это решение объяснили тем, что важно поддержать внутренний рынок.

В приоритетном порядке топливо в стране будут получать торговые сети, это необходимо, чтобы не возникло перебоев с поставками продуктов и повседневных товаров. Фото: VisualBricks/Shutterstock/Fotodom

Другие заявления Новака о ситуации с бензином на 15 июля

Новак также рассказал, что многие потребители покупают топливо непосредственно на НПЗ или через железнодорожные поставки с НПЗ. Он объяснил, что схема обеспечения топливом зависит от объёмов и типа потребителя. В то же время, по его словам, большая часть поставок все же идет через специальные нефтебазы и производственные нефтяные объединения. Ну а небольшие компании и частные потребители, в свою очередь, обычно получают топливо через автозаправочные станции.

Новак подчеркнул, что вариантов обеспечения топливом несколько, а выбор схемы зависит от масштаба компании и ее потребностей.

Ранее Александр Новак заявлял, что ситуация с поставками топлива начинает постепенно налаживаться. В правительстве считают, что сработали ранее принятые меры. В то же время Новак признал, что «напряжение на рынке пока не снято». По словам вице-премьера, власти продолжают отслеживать поставки топлива и работу нефтеперерабатывающих предприятий.

Меры, принимаемые для стабилизации ситуации с бензином в России

Власти летом 2026 года приняли целый комплекс мер для стабилизации ситуации с топливом. Перечислим некоторые из них:

1. Так, кабмин продлил действие временных послаблений для ряда нефтеперерабатывающих заводов - они могут выпускать топливо по нормативам «Евро-3» более низкого качества.

2. Введен запрет на экспорт бензина (на данный момент - до конца июля) и авиационного керосина (до 30 ноября).

3. Введены изменения в биржевых торгах, которые должны сдержать рост цены на топливо. Для того, чтобы перенаправить объемы на внутренний рынок, снижены минимальные квоты обязательных продаж бензина на бирже на ближайшие месяцы.

4. На всех НПЗ максимально увеличены мощности, сокращены сроки плановых ремонтов.

На прошлой неделе ситуацию с топливом обсуждали в Кремле на совещании у президента. Путин заявил, что проблемы с топливом временные и вскоре должны быть решены.